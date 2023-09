Công bố ảnh đồng phục của Park Hyung Sik và Han So Hee trong Soundtrack #1: Khó tin với nhan sắc U30 của cặp đôi 'trai tài, gái sắc' này

Soundtrack #1 là một "bộ phim ca nhạc" kể về một cặp đôi bạn thân khác giới đã làm bạn trong 20 năm nhưng rồi khám phá được cảm xúc thật của nhau khi họ phải ở chung một nhà trong hai tuần. Bộ phim do được sản xuất bởi đạo diễn Kim Hee Won của bộ phim đình đám Vincenzo. Park Hyung Sik đóng vai Han Sun Woo, một nhiếp ảnh gia đang nổi tiếng, một người đàn ông ít nói nhưng có tính cách ấm áp và chu đáo. Han So Hee hóa thân thành Lee Eun Soo, một người viết lời bài hát vui vẻ và trung thực, cô không ngần ngại trong việc nói ra suy nghĩ thật của mình.

Mới đây, những hình ảnh Park Hyung Sik và Han So Hee trong trang phục học sinh cấp 3 đã khiến con dân vô cùng phấn khích. Trong ảnh, Han So Hee đang đạp xe còn Park Hyung Sik đứng bên Han So Hee với dáng vẻ như muốn bảo vệ cô. Hội yêu phim hàn trông ngóng sớm được chứng kiến 'phản ứng hóa học' của cặp đôi trong bộ phim mới này.