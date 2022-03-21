Hẹn hò chốn công sở tập 7 chưa chiếu nhưng dân tình vẫn hóng hớt cuộc chiến nảy lửa giữa Giám đốc Kang Tae Moo và mối tình đầu Min Woo

Phim hay mỗi ngày 21/03/2022 20:12

Dù chưa lên sóng nhưng hội yêu phim vẫn hả dạ khi hóng hớt cuộc chiến giữa hai anh chàng đẹp trai trong bộ phim Hẹn hò chốn công sở.

Trong Still Cuts mới nhất của bộ phim Hẹn hò chốn công sở mà nhà đài tung ra, ta có thể thấy Kang Tae Moo đang ôm Shin Ha Ri trước mặt Lee Min Woo. Dường như có một tia lửa vô hình giữa hai người đàn ông báo trước một cuộc gặp gỡ thú vị giữa hai người họ. 

Hẹn hò chốn công sở tập 7 chưa chiếu nhưng dân tình vẫn hóng hớt cuộc chiến nảy lửa giữa Giám đốc Kang Tae Moo và mối tình đầu Min Woo - Ảnh 1

Kang Tae Moo đã biết Lee Min Woo là người đã dành tình cảm 7 năm đơn phương cho Shin Ha Ri, anh liền giả làm bạn trai cô trước mặt tất cả mọi người. Với sự xuất hiện bất ngờ của Tae Moo cùng những cử chỉ thân mật anh dành cho Ha Ri đã khiến Min Woo ghen tức.

Hẹn hò chốn công sở tập 7 chưa chiếu nhưng dân tình vẫn hóng hớt cuộc chiến nảy lửa giữa Giám đốc Kang Tae Moo và mối tình đầu Min Woo - Ảnh 2

Trận chiến tiếp tục diễn ra căng thẳng trên du thuyền. Khi Kang Tae Moo khiến mọi người há hốc mồm với quy mô của chiếc du thuyền, Lee Min Woo đã nghi ngờ và hỏi Kang Tae Moo một câu liên quan đến cặp đôi.

Hẹn hò chốn công sở tập 7 chưa chiếu nhưng dân tình vẫn hóng hớt cuộc chiến nảy lửa giữa Giám đốc Kang Tae Moo và mối tình đầu Min Woo - Ảnh 3

Câu hỏi là gì và câu trả lời như thế nào, 22 giờ tối nay (giờ Việt Nam), hội yêu phim sẽ rõ. Tập tối nay hứa hẹn sẽ là sự bùng nổ ghen tuông! 

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