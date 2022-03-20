Rộ thông tin Jung Ho Yeon sẽ tham gia Squid Game mùa 2, khán giả nóng lòng chờ những cảnh phim kịch tính mới

Phim hay mỗi ngày 20/03/2022 19:52

Người hâm mộ đang rất trông chờ về việc Squid Game sẽ lên sóng mùa 2.

Trong một buổi phỏng vấn, PD Hwang Dong Hyuk chia sẻ về mùa 2 “Squid Game”: “Sẽ có nhiều trò chơi tuyệt vời hơn, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi vẫn đang suy nghĩ và thu thập các ý tưởng cho mùa 2”.

Rộ thông tin Jung Ho Yeon sẽ tham gia Squid Game mùa 2, khán giả nóng lòng chờ những cảnh phim kịch tính mới - Ảnh 1

Chia sẻ về nhân vật của Jung Ho Yeon, người đóng vai Kang Sae Byeok trong mùa 1: “Có thể cô ấy sẽ trở lại với mùa 2 với vai diễn chị em sinh đôi của Kang Sae Byeok”.

Rộ thông tin Jung Ho Yeon sẽ tham gia Squid Game mùa 2, khán giả nóng lòng chờ những cảnh phim kịch tính mới - Ảnh 2

Jung Ho Yeon nói thêm: “Tôi có thể thay đổi màu tóc của mình. Thay đổi một chút giống như phẫu thuật thẩm mỹ”.

Rộ thông tin Jung Ho Yeon sẽ tham gia Squid Game mùa 2, khán giả nóng lòng chờ những cảnh phim kịch tính mới - Ảnh 3

Squid Game là bộ phim sinh tồn sản xuất tại Hàn Quốc và phát sóng bởi Netflix. Bộ phim lọt top 10 trong suốt 11 tuần ở 90 quốc gia trên thế giới với tổng giờ xem đạt đỉnh lên đến 2.157.050.000 giờ.

Theo LeisureByte

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