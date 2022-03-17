Hẹn hò chốn công sở - Bộ phim hot nhất hiện nay sẽ công chiếu tập đặc biệt dài 70 phút

Tập đặc biệt của ‘Business Proposal’ - Hẹn Hò Chốn Công Sở sẽ được công chiếu vào ngày 19/3 lúc 22 giờ tính theo giờ Hàn Quốc. Đây là đoạn phim tài liệu bất ngờ như một lời cảm ơn của đoàn phim.
- CEO Kang Tae Moo, vị giám đốc kiêm bạn trai cực tinh tế xứng đáng được 10 điểm trong lòng chị em
- Tên biến thái với sở thích quay lén trong 'Hẹn hò chốn công sở': Từ chi tiết phim đến nỗi ám ảnh ngoài đời thực của phụ nữ Hàn Quốc
Những điều bạn muốn biết về Hẹn hò chốn công sở (Business Proposal stories you are curious about) là tên của tập đặc biệt. Dự kiến tập đặc biệt sẽ được công chiếu vào 22 giờ tính theo giờ Hàn Quốc. Đây là đoạn phim tài liệu bất ngờ như một lời cảm ơn của đoàn phim.
Trong đó, bốn diễn viên chính Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, Kim Min Kyu, Seol In Ah sẽ cùng ngồi lại với nhau trò chuyện về những cảnh đáng nhớ nhất, những câu chuyện hậu trường và cùng nhau xem phim.