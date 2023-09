Hẹn hò chốn công sở - Bộ phim hot nhất hiện nay sẽ công chiếu tập đặc biệt dài 70 phút

Tập đặc biệt của ‘Business Proposal’ - Hẹn Hò Chốn Công Sở sẽ được công chiếu vào ngày 19/3 lúc 22 giờ tính theo giờ Hàn Quốc. Đây là đoạn phim tài liệu bất ngờ như một lời cảm ơn của đoàn phim.

Trong đó, bốn diễn viên chính Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, Kim Min Kyu, Seol In Ah sẽ cùng ngồi lại với nhau trò chuyện về những cảnh đáng nhớ nhất, những câu chuyện hậu trường và cùng nhau xem phim.

Hẹn hò chốn công sở vượt rating 10%, fan nóng lòng tập 7 trình chiếu để được coi 'phản ứng cực hot' của cặp phụ Theo Nielsen Korea, tập 6 của "Hẹn Hò Chốn Công Sở" lần đầu đạt mức rating trung bình toàn quốc hai chữ số với 10,1%. Như vậy, Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong sẽ cover một bản OST của bộ phim giống như lời hứa trước đó.

