Tên biến thái với sở thích quay lén trong 'Hẹn hò chốn công sở': Từ chi tiết phim đến nỗi ám ảnh ngoài đời thực của phụ nữ Hàn Quốc

Sau khi phát hiện bị tên biến thái hàng xóm cài camera ẩn để theo dõi, nữ phụ Jin Young Seo hối hả mang chứng cứ đến cho cảnh sát thì bị hắn phát hiện, giằng lại túi đựng bằng chứng. Thấy cô Jin bị đẩy ngã, thư ký Cha đến ứng cứu và đuổi theo bắt tên biến thái lại.

Thư kí Cha ngay lập tức đuổi theo và xử lí tên biến thái cực ngầu

Dù là chi tiết nhỏ trong phim, nhưng trên thực tế, đây lại là nỗi lo sợ của chị em phụ nữ tại Hàn Quốc. Trong phim, cô nàng Jin Young Seo còn có anh hùng chạy đến cứu, nhưng ở ngoài đời, có biết bao chị em đã sống trong trầm uất vì nỗi ám ảnh về nạn quay lén này mà không một ai đứng ra giúp đỡ.

Tội phạm tình dục ngày càng trở nên phức tạp hơn đối với các nhân viên thực thi pháp luật Hàn Quốc. Trong năm 2018, khoảng 6800 nạn nhân đã tìm đến cảnh sát, trong đó 84% là phụ nữ. Để so sánh: trong năm 2012, số đơn tố cáo loại này mà cảnh sát nhận được là 2400. Điều này không có nghĩa là sự cố trong thực tế ít hơn. Có lẽ, nạn nhân chỉ đơn giản là không biết họ bị quay lén, hoặc cảm thấy xấu hổ không dám kể về điều đó.

Tháng 3 năm 2019, hai người đàn ông Hàn Quốc bị bắt vì tung lên mạng "video thân mật" của 1.500 khách tại các nhà nghỉ trên khắp cả nước. Theo đó, các camera giấu kín được đặt ở ba mươi khách sạn tại hàng chục thành phố, sau đó chúng tung các đoạn video quay lén lên mạng để kiếm tiền.

Hầu như không thể phát hiện máy quay lén do chúng thường là loại camera siêu nhỏ có đường kính chỉ khoảng 1mm. Tội phạm có thể giấu máy quay ở bất cứ nơi đâu: trong giá đỡ máy sấy tóc, bộ định tuyến, ổ cắm, thậm chí sau nhãn lọ sữa tắm. Không chỉ thanh thiếu niên mà đối tượng phạm tội còn có cả các thành phần được cho là "trí thức" như giáo sư, nhà lãnh đạo tôn giáo ở các độ tuổi, ngành nghề và trình độ học vấn khác nhau, thậm chí cả những người nổi tiếng.

Năm 2018, cả Hàn Quốc rung chuyển trước vụ bê bối xung quanh ngôi sao nhạc pop K-pop Jung Joon Young. Tòa án Hàn Quốc tuyên phạt sao này 6 năm tù vì quan hệ tình dục với một phụ nữ, quay lén quá trình này và tung lên mạng mà không được sự đồng ý của cô ấy. Nam ca sĩ thừa nhận đã lén quay clip thân mật với 10 người khác khác và gửi các đoạn phim lên chat cho bạn bè xem.

Ở Hàn Quốc, những tội ác như vậy có thể bị tuyên án lên tới 5 năm tù giam hoặc phạt tiền 30 triệu won (tương đương 26.500 USD). Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng trong số tất cả bị đơn tố cáo trong năm 2018, chỉ có 1/3 trường hợp phải ra tòa và chỉ 1/10 vụ kết thúc bằng án tù. Tại đồn cảnh sát, nhiều nạn nhân được thông báo rằng dù sao vẫn không xóa video khỏi Internet được, vì vậy trừng phạt kẻ tấn công sẽ không có ý nghĩa gì.

Thái độ thiếu nghiêm túc của cảnh sát khiến phụ nữ Hàn Quốc phẫn nộ. Năm 2018, tại Seoul, khoảng 70.000 phụ nữ đã tuần hành với khẩu hiệu “Cuộc sống của tôi không phải là phim khiêu dâm của các người”. Mặc dù phim khiêu dâm bị cấm ở Hàn Quốc, nhưng điều này không giúp ích gì cho cuộc chiến chống nội dung bất hợp pháp.

Theo Chosun