'Đời sống ngục tù' và 2 bộ phim Hàn được cho phép phát sóng tại Trung Quốc, 'Lệnh cấm Hàn' có dấu hiệu được nới lỏng

Đời sống ngục tù (Prison Playbook), Lá bùa hộ mệnh (Queen In Hyun's Man), Lại là em Oh Hae Young (Another Miss Oh) là ba bộ phim được cho phép chiếu tại thị trường Trung Quốc vào tháng 3.

Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc và CJ ENM, bộ phim Lá bùa hộ mệnh và Lại là em Oh Hae Young đã bắt đầu phát sóng vào ngày 3/3 và bộ phim Đời sống ngục tù chiếu tập đầu tiên vào ngày 6/3. Phim Đời sống ngục tù Phim Lá bùa hộ mệnh Phim Lại là em Oh Hae Young Tiếp nối 2 bộ phim Sư Nhâm Đường, Nhật ký ánh sáng và Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, số lượng bộ phim truyền hình Hàn Quốc được phát sóng tại Trung Quốc đã tăng lên 5 bộ. Phim Sư Nhâm Đường, Nhật ký ánh sáng Phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi Các bộ phim truyền hình Hàn Quốc lần lượt được phát hành tại Trung Quốc, và đặc biệt, các bộ phim truyền hình được phát sóng sau khi sự cố THAAD được Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc đang xem xét trong năm nay, làm dấy lên kỳ vọng về việc dỡ bỏ hoặc nới lỏng "Lệnh cấm Hàn". Năm 2016, làng giải trí Trung Quốc thực hiện "Lệnh Cấm Hàn" - hạn chế văn hoá Hàn Quốc. Các show diễn, âm nhạc, phim ảnh,... đều ngấm ngầm bị kiểm soát, không cho lên sóng quá nhiều. Các nghệ sĩ Hàn không có cơ hội tổ chức fanmeeting, concert,... tại Trung Quốc, thậm chí các nghệ sĩ còn bị cấm đăng bài trên Weibo. Từ đó đến nay đã được 6 năm, nhiều fan Kbiz tại Trung chờ đợi "Lệnh Cấm Hàn" được nới lỏng. Trong tương lai gần, các concert, sản phẩm âm nhạc và phim ảnh xứ Hàn có cơ hội được lên sóng lại tại Trung Quốc. Đây là điều không chỉ các fan mong đợi mà các nghệ sĩ Kbiz muốn phát triển sự nghiệp tại đất nước tỷ dân đều khắc khoải từng ngày. Theo Etoday Choi Tae Joon có 'tình mới' trong 'Twenty Five, Twenty One' sau khi kết hôn cùng Park Shin Hye vỏn vẹn 1 tháng Đây là một sự đánh dấu xuất hiện đầu tiên của Choi Tae Joon trên sóng truyền hình kể từ khi kết hôn với Park Shin Hye vào tháng 1 vừa qua. Nam diễn viên sẽ có một vai khách mời đặc biệt trong “Twenty Five, Twenty One”! https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-song-nguc-tu-va-2-bo-phim-han-duoc-cho-phep-phat-song-tai-trung-quoc-lenh-cam-han-co-dau-hieu-duoc-noi-long-454317.html Theo Quỳnh Duyên (dịch) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-song-nguc-tu-va-2-bo-phim-han-duoc-cho-phep-phat-song-tai-trung-quoc-lenh-cam-han-co-dau-hieu-duoc-noi-long-454317.html