Choi Tae Joon có 'tình mới' trong 'Twenty Five, Twenty One' sau khi kết hôn cùng Park Shin Hye vỏn vẹn 1 tháng

Phim hay mỗi ngày 02/03/2022 16:47

Đây là một sự đánh dấu xuất hiện đầu tiên của Choi Tae Joon trên sóng truyền hình kể từ khi kết hôn với Park Shin Hye vào tháng 1 vừa qua. Nam diễn viên sẽ có một vai khách mời đặc biệt trong “Twenty Five, Twenty One”!

Lấy bối cảnh năm 1998, “Twenty Five, Twenty One” là một bộ phim truyền hình của đài tvN kể về hai người trẻ yêu nhau giữa hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính IMF. Kim Tae Ri sẽ vào vai Na Hee Do - một người thợ săn đầy tham vọng, trong khi Nam Joo Hyuk vào vai Baek Yi Jin - người có gia đình tan nát vì khủng hoảng tài chính.

Choi Tae Joon có 'tình mới' trong 'Twenty Five, Twenty One' sau khi kết hôn cùng Park Shin Hye vỏn vẹn 1 tháng - Ảnh 1

Nội dung phim

Trong tập trước của “Twenty Five, Twenty One”, Na Hee Do và Baek Yi Jin đã khiến trái tim của biết bao nhiêu người xem loạn nhịp khi họ thậm chí còn thân thiết hơn trước. Khi đi chơi với Na Hee Do vào một buổi tối muộn, Baek Yi Jin đã ám chỉ về tình cảm ngày càng sâu đậm của anh ấy dành cho vận động viên trẻ tuổi, khiến người xem hào hứng muốn biết mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu trong các tập tiếp theo.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của một nhân vật bất ngờ có thể làm thay đổi mọi thứ: trong tập sắp tới của bộ phim, Choi Tae Joon sẽ xuất hiện  trong vai vận động viên điền kinh quốc dân Jung Ho Jin, người sẽ đóng một vai trò quan trọng trong câu chuyện sau khi xuất hiện trong cuộc sống của Na Hee Do.

Choi Tae Joon có 'tình mới' trong 'Twenty Five, Twenty One' sau khi kết hôn cùng Park Shin Hye vỏn vẹn 1 tháng - Ảnh 2

Trong những bức hình mới được công bố từ bộ phim, Jung Ho Jin dường như không thể rời mắt khỏi Na Hee Do khi anh luôn nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi thấy cô. Ở một trong những bức ảnh, Na Hee Do đáp lại ánh mắt của Jung Ho Jin với nụ cười ấm áp của riêng cô ấy, khơi gợi sự tò mò của người xem về những gì có thể xảy ra giữa hai nhân vật.

Choi Tae Joon có 'tình mới' trong 'Twenty Five, Twenty One' sau khi kết hôn cùng Park Shin Hye vỏn vẹn 1 tháng - Ảnh 3

Các nhà sản xuất của “Twenty Five, Twenty One” đã trêu rằng: “Trong câu chuyện về cơn gió tuổi trẻ là “Twenty Five, Twenty One”, Choi Tae Joon sẽ trở thành một tình tiết và điểm mấu chốt bất ngờ trong câu chuyện với tư cách là một nhân vật có sự liên kết với Kim Tae Ri.”

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