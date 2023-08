Choi Tae Joon có 'tình mới' trong 'Twenty Five, Twenty One' sau khi kết hôn cùng Park Shin Hye vỏn vẹn 1 tháng

Lấy bối cảnh năm 1998, “Twenty Five, Twenty One” là một bộ phim truyền hình của đài tvN kể về hai người trẻ yêu nhau giữa hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính IMF. Kim Tae Ri sẽ vào vai Na Hee Do - một người thợ săn đầy tham vọng, trong khi Nam Joo Hyuk vào vai Baek Yi Jin - người có gia đình tan nát vì khủng hoảng tài chính.

Trong tập trước của “Twenty Five, Twenty One”, Na Hee Do và Baek Yi Jin đã khiến trái tim của biết bao nhiêu người xem loạn nhịp khi họ thậm chí còn thân thiết hơn trước. Khi đi chơi với Na Hee Do vào một buổi tối muộn, Baek Yi Jin đã ám chỉ về tình cảm ngày càng sâu đậm của anh ấy dành cho vận động viên trẻ tuổi, khiến người xem hào hứng muốn biết mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu trong các tập tiếp theo.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của một nhân vật bất ngờ có thể làm thay đổi mọi thứ: trong tập sắp tới của bộ phim, Choi Tae Joon sẽ xuất hiện trong vai vận động viên điền kinh quốc dân Jung Ho Jin, người sẽ đóng một vai trò quan trọng trong câu chuyện sau khi xuất hiện trong cuộc sống của Na Hee Do.