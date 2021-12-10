Top 5 phim nữ quyền được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ: Phim của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch có tên gây bất ngờ!

Hậu cung chân hoàn truyện là bộ phim truyền hình cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả nổi tiếng Lưu Liễm Tử xoay quanh câu truyện tranh đấu quyền lực và tình yêu của các phi tần đối với vị vua Ung Chính thời nhà Thanh. Trong đó nữ chủ là Chân Hoàn – một người đơn thuần, không màng tranh đấu nhưng luôn bị hãm hại, nàng tự cứu lấy bản thân mình và từng bước trở thành Thái Hậu – ngôi vị cao nhất chốn hậu cung.

Vì mất đi những người thân cận bên cạnh mình mà Chân Hoàn trở nên mạnh mẽ hơn, tự cường hơn và trở thành một người quyền lực, luôn rat ay trước những âm mưu của người khác. Nhân vật Chân Hoàn trong phim do nữ diễn viên thực lực Tôn Lệ đảm nhận, với diễn xuất xuất thần khỏi bàn cãi, vai diễn này đã giúp tên tuổi nữ diễn viên vang danh khắp nơi.

Bên cạnh đó, mạch phim cùng cốt truyện chủ yếu xoay quanh các tình tiết tranh giành cung đấu nhưng không bị làm cho lố lên mà lại được giải quyết rất hợp lý, logic thu hút khán giả trong từng tập. Ngoài ra, câu chuyện tình cảm của Chân Hoàn với Hoàng đế lúc yêu lúc hận cũng vô cùng thú vị, có chút màu sắc ngôn tình nhưng không quá ủy mị, đồng thời nó khiến cho bộ phim đỡ nặng nề, bức bối và đỡ ám ảnh hơn cho khán giả ở những màn cung đấu. Cho tới nay, bộ phim này vẫn vô cùng hot, mỗi tập phim Chân Hoàn đều thu hút trên dưới chục triệu view.

Hậu cung Như Ý truyện

Là phần tiếp theo của Hậu cung Chân Hoàn truyện, Hậu Cung Như Ý truyện cũng lột tả vô cùng đặc sắc những màn cung đấu, những âm mưu, thủ đoạn của các phi tần trong cung. Bộ phim xoay quanh tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính là Kế Hoàng hậu Như Ý và vua Càn Long. Cả hai từng là thanh mai trúc mã, từ khi Như Ý tiến cung làm phi đến khi Càn Long đưa nàng lên ngôi vị Hoàng hậu cùng quân lâm thiên hạ xảy ra biết bao biến cố. Nhưng sau khi làm Hoàng Hậu, Như Ý phát hiện, Càn Long đã thay đổi mất rồi. Từ vị phu quân thiếu niên đến một đế vương thành thục, bản tính đa nghi ích kỷ của đế vương liên tiếp bộc lộ ra, tình ý và tín nhiệm giữa hai người dần tan biến. Chỉ mình Như Ý vẫn giữ mãi những hồi ức tốt đẹp, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của Hoàng Hậu cho đến khi qua đời.

Trong những tập phim đầu, bộ phim từng bị chê vì các diễn viên quá già dặn so với độ tuổi của những nhân vật, hơn nữa cả trang phục, tạo hình của diễn viên đều được cho là không phù hợp với bối cảnh lịch sử. Tuy nhiên vào nửa sau, người xem lại bị chính những thứ đó làm họ phải tâm phục, khẩu phục vì sự nhất quán với các tình tiết của kịch bản. Hậu cung Như Ý truyện sở hữu nội dung hấp dẫn, lại cân bằng được hai yếu tố cung đấu và ngôn tình. Không khí phim được xử lý đều tay, tạo cảm giác lạnh lẽo cả về thời tiết lẫn tâm lý con người, dù chỉ qua màn ảnh.

Từng bị chê nhiều nhất vì Châu Tấn, Hậu cung Như Ý truyện sau đó cũng lấy lại phong độ nhờ Châu Tấn. Không hổ danh là “Tam Kim Ảnh Hậu” tại khu vực Hoa ngữ (Kim Tượng Hong Kong, Kim Mã Đài Loan và Kim Kê Trung Quốc), nữ diễn viên mang tới lối diễn tâm lý xuất sắc, khắc họa trọn vẹn thần thái mẫn tuệ, đoan trang, sâu sắc của nhân vật.

Võ Mị Nương truyền kỳ

Nhắc đến những bộ phim nữ quyền kinh điển không thể nào có thể bỏ qua Võ Mị Nương truyền kỳ do Phạm Băng Băng thủ vai chính. Với đầu tư khủng về bối cảnh, trang phục, tạo hình, Phạm Gia đã thể hiện đầy sống động, hào hùng hình ảnh vị Nữ hoàng khét tiếng của Trung Quốc. Được đầu tư kỹ càng và công phu, Võ Mị Nương truyền kỳ trở thành phim cung đấu ăn khách nhất năm 2014, là tác phẩm cổ trang có rating cao nhất trong 10 năm trở lại đây, thậm chí vang danh cả nước ngoài.

Nội dung phim tóm lược những nét chấm phá trong cuộc đời nữ nhân vật trung tâm Võ Tắc Thiên. Nhập cung năm 14 tuổi, kể từ thời điểm ấy, một cung nữ Võ Như Ý phải dần làm quen với cuộc sống sát phạt tanh máu chốn thâm cung hậu đình. Chịu sự hãm hại, giày vò của quyền lực, nàng quyết định vùng lên làm chủ nó. Dần tập trung thế và lực, Võ Như Ý một bước lên ngôi Võ Hậu rồi trở thành người cai trị đất nước – nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Hoa. Nổi bật trong cuộc tranh giành địa vị, quyền lực cung đình ấy là chiêm nghiệm chua xót của Võ Mị Nương: “Ngươi buộc phải trở thành kẻ xấu xa nhất chốn hoàng cung mới có thể bảo vệ được chính bản thân mình”.

Minh Lan Truyện

Nổi tiếng với việc chỉ nhận những vai diễn là nữ chủ của phim, đến với Minh Lan Truyện lần này, Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành nhân vật Thịnh Minh Lan. Cô nàng xuất thân từ danh môn, cao quý, trông có vẻ không màng danh lợi nhưng thực tế lại rất kiên cường, quả quyết, biết tiến biết lùi đúng lúc, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để bảo vệ người mình trân trọng.

Sở hữu cách diễn xuất chắc tay, cùng nét đẹp thông mình, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện thành công nhân vật Thịnh Minh Lan, đem lại cho khán giả nhiều cảm xúc. Với vai diễn này, Triệu Lệ Dĩnh nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả. Bộ phim đạt nhiều thành tích ấn tượng khi lên sóng.

Tam sinh tam thế: Thập Lý Đào Hoa

Tam sinh tam thế: Thập Lý Đào Hoa là một bộ phim truyền hình Trung Quốc có đề tài cổ trang, huyền huyễn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đường Thất Công Tử. Bộ phim đã giúp Dương Mịch khẳng định được vị thế trong ngành giải trí cũng như đưa tên tuổi của các diễn viên như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang…lên một tầm cao mới.

Phim kể về chuyện tình kéo dài ba đời ba kiếp của Đế cơ Thanh Khâu Bạch Thiển (Dương Mịch) và Thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình). Nội dung của Tam sinh tam thế: Thập Lý Đào Hoa khá hấp dẫn, nhiều nhân vật có tính cách thú vị lần lượt xuất hiện trong các tập phim. Thêm đó, drama mang màu sắc tiên hiệp kỳ ảo cũng lần lượt lên sóng, không chỉ có tình yêu giữa Bạch Thiển - Dạ Hoa mà cuộc sống đầy mê hoặc giữa các giới cũng được miêu tả cặn kẽ. Theo dõi bộ phim, khán giả như được đắm mình vào Tứ Hải Bát Hoang với hàng loạt tình tiết hấp dẫn. Đóng Tam sinh tam thế: Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch 1 lần nữa chứng minh danh xưng "nữ hoàng phim truyền hình" của mình là không phải hữu danh vô thực. Vai diễn Bạch Thiển của cô từng khiến biết bao mọt phim Hoa ngữ say mê như điếu đổ vì nhan sắc xinh đẹp và sự khéo léo, thông minh, tài tình.