'Hộc Châu phu nhân' kết thúc với tấn bi kịch, 'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh nhiệt phim phá 8000!

Tối 5/12, Hộc Châu phu nhân phát sóng tập cuối với cái kết bi kịch dành cho cặp đôi chính lẫn phụ. Phim của Dương Mịch và Trần Vỹ Đĩnh sau 25 ngày công chiếu thu về 3 tỷ view, mỗi ngày đều thu hút hơn 100 triệu view và lượt view tập cuối cao nhất 210 triệu.

Cái kết bi kịch của cặp phụ trong phim.

Tập cuối Hộc Châu phu nhân được khán giả vô cùng quan tâm và lọt top 2 hot search trên Weibo vì tình tiết quá hấp dẫn. Cặp đôi phụ Đề Lan - Đế Húc (Trần Tiểu Vân - Từ Khai Sính) cùng chết thảm, để lại con nhỏ còn chưa đầy tháng gửi gắm cho Hải Thị (Dương Mịch) và Phương Chư (Trần Vỹ Đình).

Hải Thị lên ngôi Thái hậu phò tá con của Đế Húc và Đề Lan, Phương Chư vẫn đứng đằng sau, làm đế sư cho thái tử.

Ai là hung thủ nhiệt phá 8000 ngày thứ 2

Hộc Châu phu nhân kết thúc cũng là lúc Ai là hung thủ thuộc chuỗi phim Mê vụ kịch trường do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính lên sàn. Tuy nhiên, phim gây ra nhiều tranh cãi khi một bên cho rằng Triệu Lệ Dĩnh có bước thụt lùi trong diễn xuất. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng phim vừa lên sóng ngày 5/12 chưa thể nói trước được gì.

Ngày 6/12, ê-kíp phim thông báo Ai là hung thủ có nhiệt độ phá 8000 trong ngày thứ 2 lên sóng. Ngoài ra, phim còn gây ấn tượng và ghi điểm với khán giả nhờ dòng chú thích cuối phim. Cụ thể, netizen phát hiện ra nhà sản xuất đã để lại ghi chú: “Không có con vật nào bị thương trong quá trình quay phim”.

Nhờ dòng chú thích này, đoàn phim nhận được hảo cảm của khán giả bởi trước đó, nhà sản xuất Vu Chính đã ra tay sát hại nhiều động vật khi thực hiện các dự án của mình gây bức xúc dư luận.

Một bộ phim khác cũng gây được chú và nằm trong bảng xếp hạng lượt xem phim trực tuyến là Phong khởi Lạc Dương do Hoàng Hiên, Tống Thiến, Vương Nhất Bác đóng chính. đứng đầu với 84,37 triệu lượt xem nhưng đang vướng phải lùm xùm về đất diễn của vai chính phụ.

Nhiều blogger lên bài và không rõ ai mới là nhân vật chính trong phim vì Vương Nhất Bác thuộc tuyến vai phụ nhưng xuất hiện nhiều hơn Hoàng Hiên và Tống Thiến.

Nữ bác sĩ tâm lý do Dương Tử đóng chính lên mốc 80,22 triệu lượt. Tuy nhiên, nhiệt độ của cặp nam nữ chính lại thua xa cặp phụ.