Bị Hồ Bích Trâm đe dọa ‘bóc phốt’, Anh Tài chẳng sợ mà còn phản dame cực gắt

Phim hay mỗi ngày 01/12/2021 13:30

Hình ảnh người vợ chịu thương chịu khó, bị chồng hành hạ của Thu Hiền (Hồ Bích Trâm) đã dần lộ mặt. An Kiều (Vũ Ngọc Ánh) lần đầu tiên đứng về phe “oan gia” Hoàng Lâm (Anh Tài).

Văn phòng luật sư tư vấn ly hôn của An Kiều luôn chào đón, sẵn sàng ra tay giúp đỡ cho những cô gái chịu uất ức, tủi nhục trong hôn nhân. Tuy nhiên với Thu Hiền, một cô gái bị chồng cũ bạo hành, thì lại là một trường hợp ngoại lệ. Có lẽ đến An Kiều cũng phải cảm thán về vai diễn người vợ hiền lành, bị chồng hành hạ đến “bầm dập” của Thu Hiền, được diễn xuất quá hay. Thế nhưng, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Bị Hồ Bích Trâm đe dọa ‘bóc phốt’, Anh Tài chẳng sợ mà còn phản dame cực gắt - Ảnh 1

Không những ngoại tình với người đàn ông khác, Thu Hiền còn muốn cướp “trắng trợn” tài sản mà chồng cũ – Hoàng Lâm, đã gây dựng bằng mồ hôi nước mắt. Cô đã nói xạo, làm giả các bằng chứng bị chồng bạo hành rồi đe dọa tung lên các trang mạng xã hội. Sự việc xảy ra khiến Hoàng Lâm bị dồn ép vào đường cùng, nhiều người quay lưng vì tưởng rằng anh là “tra nam”.

Bị Hồ Bích Trâm đe dọa ‘bóc phốt’, Anh Tài chẳng sợ mà còn phản dame cực gắt - Ảnh 2

Khi cả thế giới không một ai tin tưởng Hoàng Lâm, thì “oan gia”– An Kiều lại an ủi và đứng về phía của anh. Hóa ra, An Kiều sớm đã phát hiện được bộ mặt “giả tạo” của Thu Hiền. Sau bao ngày mong đợi, cặp đôi An Kiều – Hoàng Lâm do vợ chồng Vũ Ngọc Ánh và Anh Tài đảm nhận, đã có những giây phút ngọt ngào trên phim. Chắc hẳn những tập sau đó, sẽ còn nhiều phân cảnh “đắt giá” của cặp đôi này đang chờ đợi khán giả.

Liệu rằng trước sự gian xảo của Thu Hiền, An Kiều sẽ làm gì để giúp đỡ cho Hoàng Lâm?

Bị Hồ Bích Trâm đe dọa ‘bóc phốt’, Anh Tài chẳng sợ mà còn phản dame cực gắt - Ảnh 3Bị Hồ Bích Trâm đe dọa ‘bóc phốt’, Anh Tài chẳng sợ mà còn phản dame cực gắt - Ảnh 4

Đón xem “Văn Phòng Đại Chiến” được phát sóng vào lúc 19g55 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. 

Ảnh: ĐPCC

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Từ khóa:   Hồ Bích Trâm Anh Tài Văn Phòng Đại Chiến

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