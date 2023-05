Văn phòng luật sư tư vấn ly hôn của An Kiều luôn chào đón, sẵn sàng ra tay giúp đỡ cho những cô gái chịu uất ức, tủi nhục trong hôn nhân. Tuy nhiên với Thu Hiền, một cô gái bị chồng cũ bạo hành, thì lại là một trường hợp ngoại lệ. Có lẽ đến An Kiều cũng phải cảm thán về vai diễn người vợ hiền lành, bị chồng hành hạ đến “bầm dập” của Thu Hiền, được diễn xuất quá hay. Thế nhưng, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Khi cả thế giới không một ai tin tưởng Hoàng Lâm, thì “oan gia”– An Kiều lại an ủi và đứng về phía của anh. Hóa ra, An Kiều sớm đã phát hiện được bộ mặt “giả tạo” của Thu Hiền. Sau bao ngày mong đợi, cặp đôi An Kiều – Hoàng Lâm do vợ chồng Vũ Ngọc Ánh và Anh Tài đảm nhận, đã có những giây phút ngọt ngào trên phim. Chắc hẳn những tập sau đó, sẽ còn nhiều phân cảnh “đắt giá” của cặp đôi này đang chờ đợi khán giả.

Liệu rằng trước sự gian xảo của Thu Hiền, An Kiều sẽ làm gì để giúp đỡ cho Hoàng Lâm?

Đón xem “Văn Phòng Đại Chiến” được phát sóng vào lúc 19g55 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.

Ảnh: ĐPCC