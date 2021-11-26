Diệu Nhi ‘kín sóng’ dịp cuối năm với 2 bộ phim điện ảnh ‘Bóng Đè’ và ‘Bẫy Ngọt Ngào’

Với khả năng diễn xuất tự nhiên, Diệu Nhi ngày càng gặt hái được nhiều thành công và dần “cởi bỏ” được cái danh diễn viên hài để trở thành một diễn viên đa năng hơn, màu sắc hơn. Trong phim “Anh trai yêu quái” (2019), Diệu Nhi hóa thân thành một cô nàng hiền lành, dịu dàng và khiến khán giả “quắn quéo” với những khoảnh khắc chemistry với đàn anh Isaac. Sau vai diễn này, nữ diễn viên đã nhận được nhiều lời khen về khả năng diễn xuất từ giới chuyên môn lẫn cộng đồng mạng và họ cũng không quên bày tỏ sự mong đợi ở những dự án tiếp theo của cô.

“Bóng Đè” - tác phẩm mới nhất của Diệu Nhi là màn khởi động của mùa phim Việt tại phòng vé sau quãng thời gian dài ảm đạm vì ảnh hưởng của đại dịch. Được cầm trịch bởi “đạo diễn trăm tỷ” Lê Văn Kiệt - người từng tạo nên một “Hai Phượng” khuấy đảo màn ảnh rộng Việt Nam đầu 2019, “Bóng Đè” là phim kinh dị Việt đầu tiên khai thác hiện tượng kỳ bí nhưng cũng rất đỗi thú vị này. Phim là câu chuyện về gia đình nhỏ với một người đàn ông góa vợ và hai cô con gái cùng chuyển về một căn nhà cổ ở vùng quê, bắt đầu cuộc sống mới sau những biến cố đau thương. Những tưởng trước mắt họ là những ngày bình yên, nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu của một cơn ác mộng còn khủng khiếp hơn bội phần. Bên cạnh ba cha con do Quang Tuấn, Mai Cát Vi và Lâm Thanh Mỹ thủ vai, nhân vật bác sĩ tâm lý Hạnh của Diệu Nhi cũng là một mắt xích quan trọng trong câu chuyện ma quỷ vùng quê này.

Tuy nhiên, gần 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mọi dự án phim ảnh của “cô Nhi Nhà Bè” cũng bị ảnh hưởng không nhỏ khi hết lần này đến lần khác phải dời lịch công chiếu. Và tin vui đã đến, ngay dịp Giáng sinh này Diệu Nhi sẽ có một màn “comeback” không thể bùng nổ hơn khi 2 bộ phim “Bóng Đè” và “Bẫy Ngọt Ngào” có sự góp mặt của cô sẽ chính thức được công chiếu và hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả một Diệu Nhi hoàn toàn mới.

Đoạn teaser trailer của “Bóng Đè” được hé lộ tháng Tư vừa qua đã sớm gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả nhờ bầu không khí u ám, quỷ dị đến nghẹt thở. Diệu Nhi xuất hiện trong hai phân cảnh với trạng thái vô hồn, thất thần, khác hẳn dáng vẻ tràn đầy năng lượng thường thấy ở cô. Trong “Bóng Đè”, Diệu Nhi hứa hẹn sẽ mang tới ấn tượng hoàn toàn khác biệt khi đảm nhận một vai diễn bí ẩn và giàu chiều sâu như bác sĩ Hạnh. Điều này khiến khán giả không khỏi phấn khích, trông chờ vào màn lột xác trên màn bạc của “thánh hài” nức tiếng showbiz Việt. Phim sẽ được chiếu vào đúng dịp Giáng sinh 24.12.2021.

Chỉ công chiếu sau phim “Bóng Đè” ít hôm, bộ phim “Bẫy Ngọt Ngào” của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư sẽ được gửi đến khán giả vào ngày 31.12. Bộ phim “Bẫy Ngọt Ngào” là phiên bản điện ảnh của sitcom đình đám “Chiến Dịch Chống Ế” được chiếu trên kênh YanTV năm 2015. Khi ấy, Yaya Trương Nhi, Sĩ Thanh và Diệu Nhi là gương mặt chính xuyên suốt bộ sitcom. Tuy nhiên, dàn diễn viên chính của bản điện ảnh sẽ bao gồm Diệu Nhi, Minh Hằng, Bảo Anh, Thuận Nguyễn và Quốc Trường.

Với nội dung gay cấn, hấp dẫn “Bẫy Ngọt Ngào” sẽ mang đến một câu chuyện dữ dội, “bóc trần” sự thật một cách trần trụi, đau đớn về tình bạn, tình yêu và hôn nhân. Những người bạn chơi thân với nhau từ bé, lúc nào cũng vui vẻ quan tâm nhau nhưng khi trưởng thành, với guồng quay công việc thì mỗi người lại trở thành một con người khác. Linh Đan (Diệu Nhi đảm nhận) có nhiều thay đổi, trưởng thành và phần nào "xù xì", gai góc hơn nhưng đồng thời cũng hay nóng nảy và khó chịu với bạn bè hơn. Với vai diễn này, Diệu Nhi từng chia sẻ: “Tôi gặp nhiều áp lực, làm sao để khán giả quên đi Diệu Nhi và thật sự tin rằng, có Linh Đan ngoài đời thật. Đối với vai diễn này, tôi rất tập trung. Hy vọng khán giả sẽ đón xem bộ phim và nhìn thấy được sự tiến bộ trong diễn xuất của tôi".

Nếu trong “Bẫy Ngọt Ngào” Diệu Nhi trở thành nữ luật sư nghiêm túc, nóng tính thì ở “Bóng đè” Diệu Nhi hứa hẹn sẽ mang tới những cảnh thót tim, ghê sợ vì bị nhát ma.

Chia sẻ về việc 2 bộ phim có mình tham gia được chiếu cùng một thời điểm, Diệu Nhi hào hứng cho hay: “Nhi thường xuyên nghĩ về điều này những ngày qua. Rằng mình sẽ có đến hai phim cùng ra mắt một thời điểm thật sao? Điều đầu tiên mà Nhi cảm nhận đó là những cảm xúc rất chân thật ở khoảng thời gian quay Bóng Đè và Bẫy Ngọt Ngào lần lượt trở lại. Nó đặc biệt hơn nữa, bởi đây lại là 2 vai diễn hoàn toàn khác nhau về nội tâm nhân vật. Việc khắc hoạ chân dung, xúc cảm và chạm đỉnh tâm lý của cả 2 là điều mà Nhi tự đặt ra làm thử thách. Nhi đã cố gắng để làm điều đó tốt nhất có thể và hy vọng ít ngày nữa thôi, khán giả sẽ ra rạp và cảm nhận được nỗ lực này. Hai vai diễn là máu và nước mắt của Diệu Nhi. Nhi trân trọng lắm”.

Hai nhân vật, hai tính cách hoàn toàn đối lập liệu hứa hẹn đem tới cho khán giả một hình ảnh Diệu Nhi hoàn toàn mới, độc và lạ. Hãy cùng đón xem 2 bộ phim này nhé!

Ảnh: ĐPCC