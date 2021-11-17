Bị chồng đánh đập, Hồ Bích Trâm cầu cứu Vũ Ngọc Ánh

Phim hay mỗi ngày 17/11/2021 13:14

Trong tập mới nhất của “Văn Phòng Đại Chiến”, An Kiều (Vũ Ngọc Ánh) bất ngờ phát hiện Hoàng Lâm (Anh Tài) có tính “vũ phu” với vợ cũ.

Tưởng chừng như An Kiều và Hoàng Lâm chỉ là “cặp oan gia” tại trong văn phòng làm việc, nào ngờ đến một ngày, An Kiều bỗng trở thành khách hàng của công ty Hoàng Lâm. Trong khi đó, Hoàng Lâm lại thành đối tượng mà An Kiều cần phải hạ gục.

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Thu Hiền – nhân vật do nữ diễn viên Hồ Bích Trâm đảm nhận đã chính thức lên sóng trong tập mới nhất của Sitcom “Văn Phòng Đại Chiến” . Không thể ngờ được, Thu Hiền xuất hiện với một bộ dạng “bầm dập”, tìm An Kiều để giải quyết các thủ tục ly hôn, giành quyền lợi trong cuộc chiến với người chồng vũ phu. Điều bất ngờ hơn bao giờ hết, người chồng cũ của Thu Hiền lại chính là Hoàng Lâm. Vốn dĩ đã không ưa Hoàng Lâm, nay lại phát hiện thêm bản tính xấu xa này, càng khiến An Kiều ác cảm hơn bao giờ hết.

Bị chồng đánh đập, Hồ Bích Trâm cầu cứu Vũ Ngọc Ánh - Ảnh 2

Ở một diễn biến khác, Bình (Bảo Anh) là người bạn rất thân, cũng là người thầm thương trộm nhớ An Kiều bấy lâu nay. Anh đã tìm đến văn phòng mai mối của Hoàng Lâm để nhờ sự trợ giúp. Hoàng Lâm lẫn đàn em đều vô cùng bất ngờ khi có một ngày “Bà chị khó tính” ở công ty hàng xóm, lại trở thành khách hàng của mình. Họ liên tục nghĩ ra các kế hoạch, tiêu hao tiền bạc để lấy lòng Quỳnh Mai (Lê Lộc) và Mẫn Nhi (Dương Gia Mỹ), nhằm moi móc các thông tin liên quan tới An Kiều.

Bị chồng đánh đập, Hồ Bích Trâm cầu cứu Vũ Ngọc Ánh - Ảnh 3Bị chồng đánh đập, Hồ Bích Trâm cầu cứu Vũ Ngọc Ánh - Ảnh 4Bị chồng đánh đập, Hồ Bích Trâm cầu cứu Vũ Ngọc Ánh - Ảnh 5

Muốn tìm hiểu về An Kiều, tất nhiên không hề dễ dàng, liệu rằng Hoàng Lâm có thể thành công mai mối “oan gia” của mình cho Bình? Và An Kiều có thể giúp Thu Hiền dạy dỗ người chồng vũ phu một trận?

Đón xem “Văn Phòng Đại Chiến” được phát sóng vào lúc 19g55 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. 

Ảnh: ĐPCC

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Với mục đích giúp ông Cường thành đôi với cô gái mà mình mai mối, Lâm không ngại hi sinh hình tượng của mình. Anh liều lĩnh giúp ông Cường dùng “khổ nhục kế” hòng chiếm được trái tim người đẹp.

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Từ khóa:   Hồ Bích Trâm Vũ Ngọc Anh Văn Phòng Đại Chiến

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