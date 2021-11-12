Anh Tài hoá giang hồ tán tỉnh gái xinh và cái kết ‘bầm mặt’ ở ‘Văn Phòng Đại Chiến’

Phim hay mỗi ngày 12/11/2021 14:34

Với mục đích giúp ông Cường thành đôi với cô gái mà mình mai mối, Lâm không ngại hi sinh hình tượng của mình. Anh liều lĩnh giúp ông Cường dùng “khổ nhục kế” hòng chiếm được trái tim người đẹp.

Là Giám đốc công ty mai mối, Lâm (Anh Tài) nhận không ít phi vụ làm ăn từ khách hàng và anh cũng là người phụ trách cho chuyện tình của ông Cường (NS Phương Bình) và cô gái tên Như (Như Mây). Để mai mối cho họ mà công ty mai mối của Lâm (Anh Tài) đã vận hết công suất làm việc. Ba chàng trai từ công ty Cupid không ngừng dồn tâm huyết vào mối nhân duyên này. Cuối cùng, Lâm quyết định dùng “khổ nhục kế” nhầm khiến Như từ sự thương hại ông Cường đến việc đón nhận tình cảm của ông.

Anh Tài hoá giang hồ tán tỉnh gái xinh và cái kết ‘bầm mặt’ ở ‘Văn Phòng Đại Chiến’ - Ảnh 1

Ra mặt hẹn Như đến quán cafe, Lâm hoá trang giả làm dân giang hồ chọc ghẹo Như giữa chốn đông người. Anh chàng dùng khẩu trang che đi nửa khuôn mặt đồng thời làm lộ hình xăm “giả” trên cánh tay khiến vở kịch càng thêm chân thực. Lúc này ông Cường đi đến và ngay lập tức hoá “anh hùng cứu mỹ nhân”. Kết quả, Lâm bị đánh đến bầm mặt, trong khi đó ông Cường bị xô ngã phải vào bệnh viện sơ cứu. Mặc dù kế sách của “thần mai mối” Lâm có phần vụng về và thiếu sự an toàn nhưng lại khiến Như cảm động mà thành đôi với ông Cường. Có thể nói, nhờ vào sự liều lĩnh và táo bạo của Lâm mà chuyện tình của cặp đôi này đã êm đẹp.

Anh Tài hoá giang hồ tán tỉnh gái xinh và cái kết ‘bầm mặt’ ở ‘Văn Phòng Đại Chiến’ - Ảnh 2Anh Tài hoá giang hồ tán tỉnh gái xinh và cái kết ‘bầm mặt’ ở ‘Văn Phòng Đại Chiến’ - Ảnh 3

Về phần nữ chính An Kiều (Vũ Ngọc Ánh), cô luôn giữ thái độ đối đầu với đồng nghiệp cùng văn phòng là Lâm. Tuy nhiên, Kiều không biết rằng, Lâm đang tìm cách mai mối cho cô với người bạn thân là Bình (Lê Thanh Bảo Anh). Sự việc bắt đầu khi Bình vô tình phát hiện Lâm chính là tên giang hồ chọc ghẹo Như nhầm giúp ông Cường chiếm được trái tim người đẹp. Bình cảm động bởi thái độ nghiêm túc với công việc mai mối của Lâm, đồng thời tín nhiệm năng lực của công ty Cupid. Bình đã tìm đến Lâm và đồng ý bỏ một số tiền lớn, hi vọng Lâm giúp mình mai mối với người bạn thân là Kiều. Sau khi biết đối tượng muốn mai mối của khách hàng lớn chính là “kì phùng địch thủ” bấy lâu nay của mình, Lâm choáng váng trong giây lát. “Ông tơ” Hoàng Lâm không ngờ có ngày lại tiếp nhận một phi vụ khó đến nhường này.

Anh Tài hoá giang hồ tán tỉnh gái xinh và cái kết ‘bầm mặt’ ở ‘Văn Phòng Đại Chiến’ - Ảnh 4Anh Tài hoá giang hồ tán tỉnh gái xinh và cái kết ‘bầm mặt’ ở ‘Văn Phòng Đại Chiến’ - Ảnh 5

Liệu rằng Lâm có đồng ý tiếp nhận vụ mai mối này hay không? An Kiều có nhận ra tình cảm của người bạn thân dành cho mình?

Đón xem “Văn Phòng Đại Chiến” được phát sóng vào lúc 19g55 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. 

Ảnh: ĐPCC

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Từ khóa:   Anh Tài Văn Phòng Đại Chiến Lê Lộc

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