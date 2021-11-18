Hàng loạt ác nhân cũ tái xuất báo hiệu trận chiến khốc liệt của 'Spider-Man: No Way Home'

Phim hay mỗi ngày 18/11/2021 13:25

"Spider-Man: No Way Home (Tựa Việt: Người Nhện: Không còn nhà)" là một trong những dự án được mong đợi nhất dịp cuối năm nay khi lần đầu tiên khám phá khái niệm đa vũ trụ (multiverse) trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Trailer đầu tiên của bộ phim từng khiến người hâm mộ phát cuồng với sự trở lại của Doc Ock/Otto Octavius (Alfred Molina) từ "Spider-Man 2" (2004). Tuy nhiên, tất cả chưa là gì so với trailer mới khi toàn bộ ác nhân từ các thế hệ Người Nhện trước đây bắt đầu ồ ạt đổ về.

Trailer thứ 2 không còn kể về những khó khăn mà Peter Parker (Tom Holland) gặp phải sau khi bại lộ thân phận Spider-Man. Thay vào đó, clip chiêu đãi khán giả nhiều phân cảnh hành động mãn nhãn khi đối mặt với đa vũ trụ. Do bùa chú của Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) thất bại, hàng loạt các ác nhân từ mọi vũ trụ bắt đầu tràn về MCU.

Doc Ock có màn chạm trán lần đầu tiên với Spider-Man nhưng nhanh chóng nhận ra cậu không phải Peter Parker trong vũ trụ của mình. Nhân vật có thể có thể đóng vai trò then chốt trong phim hay thậm chí trở thành đồng minh mới của “Nhện nhí” trong cuộc chiến đầy cam go phía trước. Song, Doc Ock không phải ác nhân duy nhất mà Spider-Man trẻ tuổi phải đối mặt.

Hàng loạt ác nhân cũ tái xuất báo hiệu trận chiến khốc liệt của 'Spider-Man: No Way Home' - Ảnh 1 

Lần lượt Green Goblin/Norman Osborn, Electro/Max Dillon (Jamie Foxx), Lizard/Curt Connors, Sandman/Flint Marko đồng loạt trở lại đe dọa tính mạng của nhóm bạn. Peter Parker, Ned Leeds (Jacob Batalon) và MJ (Zendaya) đành một lần nữa nhờ tới sự trợ giúp của Doctor Strange. Tuy nhiên, vị Pháp sư Tối thượng kiên quyết từ chối và tiết lộ số phận của các ác nhân là sẽ bỏ mạng khi đối đầu với Spider-Man.

Điều này khiến Peter đưa ra quyết định chống lại chính người đồng đội cũ để giải cứu tất cả. Cậu đánh cắp một chiếc hộp bí ẩn từ Thánh điện của Doctor Strange khiến cả hai rơi vào thế đối đầu. Giờ đây, chàng Nhện tuổi teen lâm vào tình huống ngặt nghèo khi phải chiến đấu trên mọi mặt trận. 

Hàng loạt ác nhân cũ tái xuất báo hiệu trận chiến khốc liệt của 'Spider-Man: No Way Home' - Ảnh 2

Trailer mang đến một loạt cảnh quay mãn nhãn cùng những trận chiến kịch tính giữa Spider-Man và kẻ thù. Chúng không chỉ tấn công bằng sức mạnh mà còn muốn thao túng tâm lý của cậu nhóc Peter trẻ tuổi.

Cả MCU hứa hẹn sẽ không còn như xưa sau "Spider-Man: No Way Home". Thậm chí, ngay cả MJ cũng gặp nguy hiểm liên quan tới tính mạng. Đồng thời, tác phẩm do Jon Watts đạo diễn còn hứa hẹn một cái kết hoành tráng nhất trong tất cả các phần phim Người Nhện từ trước tới nay. Bom tấn của Sony còn nhiều bí ẩn bất ngờ chưa hé lộ khi vô số nhân vật khác từ đa vũ trụ chuẩn bị ồ ạt tràn đến.

Hàng loạt ác nhân cũ tái xuất báo hiệu trận chiến khốc liệt của 'Spider-Man: No Way Home' - Ảnh 3 

Với việc rạp phim ở Thành phố Hồ Chí Minh sắp sửa hoạt động lại vào ngày 19.11 tới đây, khán giả sẽ được thưởng thức cuộc chiến lôi cuốn bậc nhất của bom tấn "Spider-Man: No Way Home" trên màn ảnh rộng với phần kỹ xảo choáng ngợp trong thời gian sớm nhất.

"Spider-Man: No Way Home" sắp khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc. 

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Từ khóa:   Spider-Man Doctor Strange Spider-Man: No Way Home

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