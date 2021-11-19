Lê Thanh Bảo Anh chất vấn ‘giới tính’ của Vũ Ngọc Ánh

Sau khi nhận lời mai mối cho Bình ( Lê Thanh Bảo Anh ) và Kiều ( Vũ Ngọc Ánh ), Lâm (Anh Tài) ngày đêm suy nghĩ cách thức tốt nhất để se duyên cho cặp đôi này. Tuy nhiên, khúc mắc đầu tiên của “ông tơ” Hoàng Lâm chính là định kiến về đàn ông của Kiều. Sau nhiều cuộc điều tra của công ty mai mối Cupid, Lâm “sốc tận óc” khi nhận được kết quả về giới tính thứ 3 của Kiều. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là những mối quan hệ của Kiều cùng nhân viên Mẫn Nhi (Dương Gia Mỹ) thân thiết trên mức bình thường. Tuy nhiên, chưa tìm hiểu rõ tận tường, Lâm đã vội vàng báo cho Bình biết về chuyện tình bí mật của Kiều và Mẫn Nhi khiến anh chàng điêu đứng liền tìm Kiều chất vấn.

Là người bạn thân khác giới duy nhất của nữ chính, ngay khi Bình lên tiếng hỏi thẳng vấn đề này đã khiến Kiều không khỏi ngạc nhiên cùng tức giận. Kiều biết nguyên nhân sở dĩ Bình có hiểu lầm tai hại với mình như thế là bởi Lâm – kì phùng địch thủ cùng văn phòng. Không lâu sau đó, Lâm đành phải cúi đầu xin lỗi Kiều chính bởi sự bất cẩn của mình.

Ngoài cặp đôi nam nữ chính, “Văn Phòng Đại Chiến” ở những diễn biến gần đây chứng kiến một câu chuyện khác cũng động trời không kém. Vốn dĩ hai công ty mai mối và li hôn không ưa gì nhau nhưng số phận đưa đẩy họ làm việc chung một văn phòng. Từ đó bao chuyện dở khóc dở cười cứ liên tiếp xảy ra. Thế Phương (Phạm Hy) vì để trả thù việc Quỳnh Mai đánh mình hôm trước mà anh chàng lên kế hoạch trêu đùa cô nàng. Phương lập tài khoản Facebook giả kết bạn, trò chuyện và tán tỉnh Quỳnh Mai khiến cô nàng chìm đắm vào những lời nói mật ngọt rồi rơi vào lưới tình.

Chứng kiến trò đùa quái dị của Phương, Hoàng Sơn (Hoàng Thái) ra sức ngăn cản nhưng không thành. Đã vậy Hoàng Sơn còn bị đưa ra đầu sóng ngọn gió, trở thành kẻ không đứng đắn trêu chọc Quỳnh Mai. Khi mọi chuyện vỡ lỡ, Hoàng Sơn là người thế tội cho đồng nghiệp. Chưa dừng lại ở đó, để Quỳnh Mai hết giận, Hoàng Sơn chịu thiệt nhảy “sexy dance” để cô nàng vui lòng.

Liệu rằng, các nhân viên hai bên văn phòng có dần gỡ được nút thắt trong lòng? Hoàng Lâm có thành công mai mối cho An Kiều và Bình?

Đón xem “Văn Phòng Đại Chiến” được phát sóng vào lúc 19g55 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.

Ảnh: ĐPCC