Chịu khó diễn 'cảnh nóng' táo bạo, phim mới của Kim Soo Huyn đạt điểm mở màn cao ngất, xứng danh 'ông hoàng cát xê' điện ảnh xứ Hàn

Phim hay mỗi ngày 30/11/2021 15:53

Cụ thể, trên trang IMDb, phim mới của "cụ giáo" nhận về số điểm gần như tuyệt đối là 9,1/10.

Không lựa chọn chiếu trên đài truyền hình mà là trên một nền tảng chưa quá quen thuộc với khán giả châu Á, "One Ordinary Day" của Kim Soo Hyun chưa thực sự trở nên phổ biến vì các fan hâm mộ điện ảnh vẫn đang loay hoay chưa biết phải tìm xem bộ phim ở đâu. Tuy vậy "One Ordinary Day" vẫn liên tục đạt được những thành tích ấn tượng, nhất là sau khi mở điểm trên các chuyên trang phim ảnh.

Cụ thể, trên trang IMDb, phim nhận về số điểm gần như tuyệt đối là 9,1/10. Trong khi đó, với khán giả Trung Quốc, "One Ordinary Day" nhận về con số ấn tượng là 8,5 trên chuyên trang phim ảnh Douban. Ở Mydramalist, một trang web cập nhật phim ảnh toàn châu Á, bộ phim mới này của "cụ giáo" Kim Soo Hyun nhận về số điểm tương tự là 8,5 với không ít lời khen ngợi diễn xuất.

Chịu khó diễn 'cảnh nóng' táo bạo, phim mới của Kim Soo Huyn đạt điểm mở màn cao ngất, xứng danh 'ông hoàng cát xê' điện ảnh xứ Hàn - Ảnh 1Chịu khó diễn 'cảnh nóng' táo bạo, phim mới của Kim Soo Huyn đạt điểm mở màn cao ngất, xứng danh 'ông hoàng cát xê' điện ảnh xứ Hàn - Ảnh 2Chịu khó diễn 'cảnh nóng' táo bạo, phim mới của Kim Soo Huyn đạt điểm mở màn cao ngất, xứng danh 'ông hoàng cát xê' điện ảnh xứ Hàn - Ảnh 3

Một số hình ảnh của Kim Soo Huyn trong phim mới:

Chịu khó diễn 'cảnh nóng' táo bạo, phim mới của Kim Soo Huyn đạt điểm mở màn cao ngất, xứng danh 'ông hoàng cát xê' điện ảnh xứ Hàn - Ảnh 4Chịu khó diễn 'cảnh nóng' táo bạo, phim mới của Kim Soo Huyn đạt điểm mở màn cao ngất, xứng danh 'ông hoàng cát xê' điện ảnh xứ Hàn - Ảnh 5Chịu khó diễn 'cảnh nóng' táo bạo, phim mới của Kim Soo Huyn đạt điểm mở màn cao ngất, xứng danh 'ông hoàng cát xê' điện ảnh xứ Hàn - Ảnh 6Chịu khó diễn 'cảnh nóng' táo bạo, phim mới của Kim Soo Huyn đạt điểm mở màn cao ngất, xứng danh 'ông hoàng cát xê' điện ảnh xứ Hàn - Ảnh 7

Ảnh: Internet, Chụp màn hình

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