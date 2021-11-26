Phạm Hy mất nụ hôn đầu vào tay Dương Gia Mỹ

Mặc dù Lâm (Anh Tài) và Kiều (Vũ Ngọc Ánh) là kì phùng địch thủ chính hiệu, nhưng trên công việc, Kiều lại là khách hàng của Lâm. Dưới sự nhờ vả của Bình (Lê Thanh Bảo Anh), Lâm không ngừng nghỉ tìm cách mai mối cho Bình và cô bạn thân. Sau bao đợt thăm dò, Lâm biết được từng sở thích cũng như thói quen của Kiều, từ đó bày kế cho Bình.

Cuối cùng đến những diễn biến mới nhất của “ Văn Phòng Đại Chiến ” tuần này, Bình đã lấy hết dũng cảm tỏ tình với Kiều. Anh chàng dụng tâm chuẩn bị bữa ăn tối lãng mạn ở nhà hàng sang trọng và một lời bày tỏ chân thành. Tuy nhiên, định kiến với đàn ông trong lòng Kiều không phải ngày một ngày hai mà có, từ lâu nó đã như “dầm trong tim” của Kiều. Tuy cảm động trước thái độ nghiêm túc cùng tấm chân tình của Bình nhưng Kiều vẫn là không đồng ý đón nhận tình yêu này.

Trong quá khứ, Kiều từng bị một người đàn ông làm tổn thương, đó chính là ba của cô – chồng bà Nguyệt (NS Đào Vân Anh). Từ ngày ba mẹ ly hôn đã để lại một cú sốc tâm lý quá lớn trong lòng của cô gái nhỏ. Thậm chí đến khi trưởng thành vết thương lòng ấy vẫn chưa được giải thoát. Hoá ra, trước đây ba Kiều từng bỏ rơi mẹ con Kiều để đi theo nhân tình trẻ. Trong lúc Kiều bị bệnh nằm viện, ông ấy cũng không đến thăm và chăm sóc cho con gái. Sau khi ba Kiều và bà Nguyệt ly hôn, cuộc sống của mẹ con Kiều rơi vào những tháng ngày đen tối nhất cuộc đời. Giờ đây, ba Kiều lại mắc bệnh nghiệm trọng, trước khi phẫu thuật ông muốn được gặp lại con gái. Dưới sự giúp đỡ của Lâm, Kiều đã đến gặp ba ruột. Tuy nhiên, không vì vậy mà mối quan hệ của họ đã được thay đổi.

Ngoài cốt truyện chính xoay quang những khúc mắc trong quá khứ của Kiều, “Văn Phòng Đại Chiến” tuần này còn có những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của cặp đôi Mẫn Nhi (Dương Gia Mỹ) và Thế Phương (Phạm Hy). Vì để lấy lại trang Blog của mình mà Thế Phương chấp nhận yêu cầu của Mẫn Nhi, đồng ý làm bạn trai giả của cô nàng. Sở dĩ Mẫn Nhi đưa ra yêu cầu đó là để đối phó với một anh chàng theo đuôi khác. Hai người cố tình thân mật, đóng giả làm tình nhân. Thậm chí Thế Phương còn hi sinh nụ hôn đầu để khiến người khác tin tưởng. Tuy nhiên, anh chàng theo đuổi Mẫn Nhi lại là một người thích bạo lực, đã ngang nhiên đánh Thế Phương giữa ban ngày. Mặc dù bình thường, Phương là một anh chàng nhát gan nhưng đến lúc quan trọng đã không bỏ lại Mẫn Nhi một mình.

Mẫn Nhi cảm động, còn tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho cậu em cùng văn phòng. Giây phút gần gũi ấy của 2 người khiến Thế Phương gần như “loạn nhịp”. Không những vậy, cô nàng tiểu thư Mẫn Nhi cũng gần như say nắng cậu chàng nhỏ tuổi. Liệu rằng, cặp đôi chị em Thế Phương và Mẫn Nhi có cơ hội đến với nhau, mở ra một “thời đại hoà bình” cho Văn Phòng Đại Chiến?

Cùng dự đoán cái kết của chuyện tình “phi công – máy bay” trong “Văn Phòng Đại Chiến” được phát sóng vào lúc 19g55 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.

Ảnh: ĐPCC