Những 'cameo' bất đắc dĩ màn ảnh Hoa ngữ: Tống Thiến vô duyên vô cớ bị lôi vào 'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh

Phim hay mỗi ngày 10/12/2021 12:43

Những “cameo” xuất hiện bất đắc dĩ đã đem đến nhiều tình huống dở khóc dở cười trong phim Hoa ngữ.

Tống Thiến

Phim mới Ai là hung thủ của Triệu Lệ Dĩnh vừa lên sóng đã bị khán giả chỉ trích vì ngang nhiên sử dụng hình ảnh cũ của Tống Thiến cho vụ án mạng trong phim. Cụ thể trong một phân cảnh, hình ảnh Tống Thiến xuất hiện tại sân bay vào năm 2012 được dán trên tường hồ sơ chứng cứ về vụ án giết người liên hoàn. Đáng nói, Tống Thiến không hề có liên quan gì đến bộ phim này.

Những 'cameo' bất đắc dĩ màn ảnh Hoa ngữ: Tống Thiến vô duyên vô cớ bị lôi vào 'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1 
Những 'cameo' bất đắc dĩ màn ảnh Hoa ngữ: Tống Thiến vô duyên vô cớ bị lôi vào 'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2Những 'cameo' bất đắc dĩ màn ảnh Hoa ngữ: Tống Thiến vô duyên vô cớ bị lôi vào 'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3
 

Ngay sau đó ekip phim Ai là hung thủ đã ra văn bản xin lỗi Tống Thiến. Rất may cho đoàn phim là sau khi nhận được lời xin lỗi, Tống Thiến đã có cách xử lý rất phóng khoáng và tinh tế, dẹp yên dư luận.

Vương Lệ Khôn - Vu Hòa Vỹ

Không chỉ sử dụng hình ảnh của Tống Thiến, mới đây, dân tình lại tiếp tục nhận ra những vai “cameo” bất đắc dĩ khác là Vu Hòa Vỹ và Vương Lệ Khôn trong Ai là hung thủ. Đáng nói hơn, đây còn là khoảnh khắc liên quan đến bê bối chấn động một thời của hai nghệ sĩ.

Những 'cameo' bất đắc dĩ màn ảnh Hoa ngữ: Tống Thiến vô duyên vô cớ bị lôi vào 'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4

Bức ảnh được sử dụng là cảnh Vương Lệ Khôn - Vu Hòa Vỹ bị chụp lén đang đi cùng nhau. Thời điểm này, Vương Lệ Khôn vướng tai tiếng là tiểu tam dụ dỗ Vu Hòa Vỹ bỏ vợ để đi theo cô. Cặp đôi thậm chí còn bị bắt gặp ở cùng căn hộ trên một tòa nhà và có qua đêm cùng nhau.

Sau hành động xin lỗi Tống Thiến, khán giả cũng có vẻ đã được xoa dịu. Nhưng sự việc tái phạm lần này khiến dư luận xôn xao, hoài nghi liệu đây có phải là chiêu trò cố ý để PR cho phim hay không. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn phim vẫn chưa có động thái gì về việc sử dụng hình ảnh của Vương Lệ Khôn và Vu Hòa Vỹ.

Hoắc Kiến Hoa

Tài tử Hoắc Kiến Hoa vào vai tù nhân, chỉ xuất hiện vài phút trong Hoa đăng sơ thượng do bà xã Lâm Tâm Như sản xuất và đóng chính. Thời gian Lâm Tâm Như làm phim, Hoắc Kiến Hoa rảnh vì đã lâu không nhận phim mới. Anh trở thành ông bố bỉm sữa, thay vợ chăm con, làm hậu phương hỗ trợ cô trong công việc. Ngày Lâm Tâm Như họp với đoàn phim, Hoắc Kiến Hoa tới nơi làm việc thăm bà xã.

Những 'cameo' bất đắc dĩ màn ảnh Hoa ngữ: Tống Thiến vô duyên vô cớ bị lôi vào 'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 5

Lâm Tâm Như chia sẻ về sự góp mặt của chồng: "Tôi rất cảm ơn anh ấy hỗ trợ vô điều kiện, không hỏi vai gì đã nhận lời làm khách mời trong phim".

Đạo diễn của Tư Đằng

Tư Đằng là bộ phim được đầu tư hoành tráng và lung linh với nhiều kỹ xảo công phu. Thế nhưng, đằng sau những thước phim chạm đến trái tim khán giả lại là một ekip sản xuất có phần nghèo nàn, phải tận dụng mọi thứ để tiết kiệm chi phí. Được biết, ngoài Trương Bân Bân và Cảnh Điềm được định sẵn thì những vai diễn khác đều là kiểu “bắt gặp giữa đường”.

Những 'cameo' bất đắc dĩ màn ảnh Hoa ngữ: Tống Thiến vô duyên vô cớ bị lôi vào 'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 6

Như chính đạo diễn Lý Mộc Qua cũng tự đóng một vai phụ, trợ lý đi theo Trương Bân Bân được kéo vào làm tài xế. Rồi vợ con của trợ lý giám đốc sản xuất thành “cameo”, phóng viên đến lấy tin thì bị “úp” ngay vai quần chúng. Có thể nói rằng, dàn cast của Tư Đằng đều là chỗ quen biết của đạo diễn.

Những 'cameo' bất đắc dĩ màn ảnh Hoa ngữ: Tống Thiến vô duyên vô cớ bị lôi vào 'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 7

'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh vừa lên sóng đã dính vô số lùm xùm

'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh vừa lên sóng đã dính vô số lùm xùm

“Ai là hung thủ” vừa ra mắt đã gây sốt màn ảnh xứ Trung nhưng lại vướng phải những lùm xùm không đáng có.

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