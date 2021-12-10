Phim Trung 'ăn khách' nhất tại Việt Nam 2021: Triệu Lệ Dĩnh - Nhiệt Ba 'mất tích', 'Nhất Kiến Khuynh Tâm' bất ngờ lọt top

Phim hay mỗi ngày 10/12/2021 11:10

Mới đây, Google Trends đã chính thức công bố danh sách những bộ phim trở thành xu hướng năm 2021, trong đó có cả riêng cho khu vực Việt Nam.

Theo danh sách của Google Trends 2021, về mảng phim ảnh, khán giả phát hiện có 5 bộ phim Trung Quốc đình đám cũng nằm trong danh sách này. Đáng chú ý là những cái tên nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử,... lại "vắng bóng" hàng loạt.

Dẫn đầu danh sách này, bộ phim "Em Đẹp Nhất Khi Cười" dẫn đầu trong Top 5 phim Trung được cư dân mạng Việt tìm kiếm nhiều nhất. Dù ghi điểm khi sở hữu dàn diễn viên "đẹp như mơ" như Hứa Khải, Trình Tiêu, cùng dàn nam thần điển trai nhưng bộ phim lại nhận nhiều "gạch đá" nhất từ dư luận năm nay. Đây có lẽ cũng chính là lý do lớn nhất đưa Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp dẫn đầu Top từ khóa về phim Trung được cư dân mạng Việt tìm kiếm nhất vào năm 2021.

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Bộ phim 'Em Đẹp Nhất Khi Cười' do Hứa Khải và Trình Tiêu thủ vai chính - Ảnh: Internet

Theo đa số, các khán giả nhận xét rằng bộ phim gây thất vọng toàn tập, bị chỉ trích do nghi vấn cổ xúy bán độ, nội dung không tôn trọng eSports, thiếu logic, cũ kĩ.

Đứng thứ hai là bộ phim "Hạ Tiên Sinh Lưu Luyến Không Quên". Đây là bộ phim ngôn tình thuộc thể loại quen thuộc cưới trước yêu sau, được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu. Bộ phim "ghi điểm" nhờ màn tương tác "bùng nổ" đầy ngọt ngào và ăn ý của cặp đôi chính. Đặc biệt, sao nhí Tôn Tư Trình (vai Tiểu Bảo) với diễn xuất lanh lợi, đáng yêu đã chinh phục trái tim của khán giả.

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'Hạ Tiên Sinh Lưu Luyến Không Quên' do Hồ Ý Hoàn và Ngụy Triết Minh đóng chính - Ảnh: Internet

"Bí Mật Nơi Góc Tối" là phim Trung thứ 3 được cư dân mạng Việt tìm kiếm nhiều nhất trong năm nay. Tiếp tục là một bộ phim ngôn tình lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường không quá mới mẻ, nhưng Bí Mật Nơi Góc Tối vẫn thu hút khán giả Việt nhờ nội dung gần gũi, nhẹ nhàng. Diễn xuất ngọt ngào của Từ Mộng Khiết và Trần Triết Viễn cũng được khán giả đánh giá cao.

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'Bí mật nơi góc tối' do Trần Triết Viễn và Từ Mộng Khiết đảm nhận vai chính - Ảnh: Internet

Bộ phim "Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân" được khai thác một cách hấp dẫn, mới lạ đã đưa bộ phim này đạt hạng 7 trong Top 10 bộ phim được cư dân mạng Việt tìm kiếm nhiều nhất 2021 và giữ hạng 4 trong Top 5 phim Trung nói riêng. Không đi vào "vết xe đổ" của các bộ phim ngôn tình thông thường, bộ phim thuyết phục khán giả bằng những tình tiết hợp lý, cùng màn đối đáp ăn ý giữa Vương Tử Kỳ và Vương Ngọc Văn.

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'Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân' cùng màn đối đáp ăn ý giữa Vương Tử Kỳ và Vương Ngọc Văn - Ảnh: Internet

Chỉ vừa mới phát sóng vào tháng 11 vừa qua, nhưng bộ phim Nhất Kiến Khuynh Tâm luôn được tìm kiếm liên tục gần đây. Trước khi lên sóng, bộ phim đã thu hút sự chú ý của công chúng nhờ tạo hình lung linh của nam nữ chính là Trần Tinh Húc và Trương Tịnh Nghi. Đồng thời, nam phụ Lâm Ngạn Tuấn cũng thu hút khán giả không kém gì đôi chính.

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'Nhất Kiến Khuynh Tâm' luôn được tìm kiếm liên tục gần đây nhờ tạo hình lung linh của nam nữ chính là Trần Tinh Húc và Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Bộ phim kể về chuyện tình ngọt ngào nhưng nhiều giằng xé, phải vượt qua nhiều ngăn cách của hai nhân vật chính giữa bối cảnh của lịch sử và xã hội. 

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Từ khóa:   phim Trung Quốc Triệu Lệ Dĩnh Nhất Kiến Khuynh Tâm

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