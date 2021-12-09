Lộ cảnh 'giường chiếu' với 'vợ yêu', biểu cảm 'lạ' của Vương Nhất Bác lại khiến fan 'tức anh ách'

Mối quan hệ giữa Bách Lý Hoằng Nghị (Vương Nhất Bác) và Liễu Nhiên (Tống Dật) ở Phong Khởi Lạc Dương đang có nhiều chuyển biến tích cực.

Bộ phim "Phong khởi Lạc Dương" hiện là tác phẩm được mong chờ nhất, đặc biệt với sự trở lại của Vương Nhất Bác. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng Mã Bá Dung - tác giả của nguyên tác bộ phim "Trường An 12 canh giờ" từng rất thành công. Vì vậy, khán giả đặt nhiều kỳ vọng và vô cùng mong chờ vào tác phẩm này. Bộ phim 'Phong khởi Lạc Dương' hiện là tác phẩm dẫn đầu lượng rating - Ảnh: Internet Trong phim, nhân vật Bách Lý Hoằng Nghị của Vương Nhất Bác là một người lãnh đạm vô tình, chỉ muốn có cuộc sống tự do, hoàn toàn không muốn bị bó buộc bởi hôn nhân. Bởi vậy nên khi Bách Lý Hoằng Nghị bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt với Liễu Nhiên (Tống Dật), khán giả vô cùng tò mò không biết trái tim sắt đá này sẽ bị tình yêu cảm hóa ra sao.

Bộ phim là sự trở lại màn ảnh của Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet Mới đây, trong trailer tập 16 của Phong Khởi Lạc Dương, Bách Lý Hoằng Nghị đã chủ động hỏi Liễu Nhiên rằng nàng muốn nằm như thế nào và ngay sau đó là cảnh hai người nằm chung giường với nhau. Trái với tính cách thường ngày của mình, Liễu Nhiên đêm hôm ấy e thẹn, ngại ngùng đến lạ, khép nép nằm một góc giường đợi chờ hôn phu làm điều gì đó. Thế nhưng, tất cả những gì Bách Lý Hoằng Nghị làm chỉ là quay người sang đắp chăn cho Liễu Nhiên, sau đó lại ngoan ngoãn nằm ngủ cho tới sáng và để mặc Liễu Nhiên bên cạnh suy nghĩ vẩn vơ.

Mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tống Dật đã có một bước tiến triển tương đối tích cực - Ảnh: Chụp màn hình Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người kết hôn, Bách Lý Hoằng Nghị chủ động "thân mật" với Liễu Nhiên. Dù chỉ là hành động đắp chăn cho Liễu Nhiên ngủ thôi song khán giả cũng cảm nhận được sự dịu dàng, quan tâm mà nam chính Phong Khởi Lạc Dương dành cho vợ mình. Hiện tại, bộ phim này nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, dẫn đầu chỉ số nhiệt lượng phim chiếu mạng.

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