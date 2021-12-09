Cuối năm 2021, nhiều bộ phim Hoa ngữ của các "minh tinh" tên tuổi như Vương Nhất Bác, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh đồng loạt lên sóng. Điều này gây nên "cuộc chiến rating" giữa các bộ phim được mong chờ nhất.

Tiểu thuyết nguyên tác của Tất Thục Mẫn được sáng tác từ góc độ sau khi cô trở thành một chuyên gia tư vấn tâm lý và nhà tâm lý học lâm sàng, vì thế trong phim có rất nhiều án lệ được lấy từ những vụ án thật trong cuộc sống.

Đây là tác phẩm tái hợp màn ảnh của Dương Tử và Tỉnh Bách Nhiên. Phim có kịch bản được cải biên dựa theo tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tất Thục Mẫn. Phim kể về các mối quan hệ tình cảm phức tạp của chuyên gia tâm lý Hạ Đốn, cô cố gắng cứu chữa cho các bệnh nhân, cuối cùng nhờ vậy mà tự chữa lành cho linh hồn mình, đây là câu chuyện về những vấn đề tâm lý của người thời đại và phương hướng chữa trị.

Dương Tử vào vai một chuyên gia tư vấn tâm lý và nhà tâm lý học lâm sàng - Ảnh: Internet

Bộ phim "Nữ bác sĩ tâm lý" được đầu tư chỉn chu, đoàn phim phải mời các chuyên gia tâm lý để hướng dẫn cho dàn sao. Song, phim vẫn dính nhiều lùm xùm xoay quanh việc cải biên kịch bản và diễn xuất của nữ chính.

Phong khởi Lạc Dương

"Phong khởi Lạc Dương" là bom tấn được mong chờ nhất tháng 12 này. Phim đã lên sóng vài tập đầu tiên và nhận được sự quan tâm của khán giả. Với sự góp mặt của bộ ba diễn viên chính Tống Thiến - Hoàng Hiên - Vương Nhất Bác, bộ phim Phong khởi Lạc Dương đã chính thức lên sóng từ ngày 1/12 nhưng khán giả có phần hụt hẫng vì đã kỳ vọng quá nhiều.

Phong khởi Lạc Dương đã đạt được thành tích tích cực hơn hẳn so với ngày đầu phim chiếu - Ảnh: Internet

Phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Lạc Dương của tác giả Mã Bá Dung, kể về một nhóm người thuộc các tầng lớp khác nhau cùng điều tra những vụ án bí ẩn ở Lạc Dương, từ đó xảy ra hàng loạt câu chuyện.

Bộ phim là sự trở lại màn ảnh của Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Dù tác phẩm mang về thành tích đáng ngưỡng mộ khi xếp ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng thành tích trên nền tảng phim trực tuyến. Tuy nhiên, những tập đầu, tác phẩm này gây tranh cãi bởi diễn xuất xuống tay của nam tài tử trẻ.

Ai là hung thủ

Với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Ương và Đổng Tử Kiện, bộ phim này chính thức bước chân vào đường đua trên màn ảnh nhỏ. Với đề tài hình sự phá án vô cùng gay cấn, Ai là hung thủ được khán giả đánh giá cao và có khả năng sẽ "đánh bại" những bộ phim cùng thời điểm.

Ai Là Hung Thủ do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính hiện đạt được điểm số cao ngất - Ảnh: Internet

Bộ phim thuộc thể loại hình sự, trinh thám, dựa trên câu chuyện có thật về một vụ án giết người hàng loạt. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai bác sĩ tâm lý Thẩm Vũ, một nhân vật bí ẩn, khó đoán. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự “lột xác” của Triệu Lệ Dĩnh sau hàng loạt vai diễn chính diện, tích cực. Ngay từ trailer, Triệu Lệ Dĩnh được khen biểu cảm sắc sảo, gây bất ngờ. Vai diễn của cô cũng được tiết lộ là một vai phản diện.

Triệu Lệ Dĩnh đã thành công lột tả được khía cạnh này của Thẩm Vũ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng kỳ vọng rằng vai diễn nặng tâm lý này sẽ giúp Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa khẳng định năng lực diễn xuất. Song, việc phim bị tố đạo poster đã ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh trong lần trở lại này.