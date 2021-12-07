Cái kết 'Hộc Châu phu nhân' của Dương Mịch 'ngược tâm' đến tận phút cuối cùng

Phim hay mỗi ngày 07/12/2021 10:49

Bộ phim "Hộc Châu phu nhân" do Dương Mịch đóng vai chính với cái kết lấy nhiều nước mắt khán giả.

Trong năm 2021, bộ phim "Hộc Châu phu nhân" hiện đang gây sốt tại thị trường phim ảnh Việt Nam. Trái ngược với sự kỳ vọng của người hâm mộ, bộ phim lại không hề có được cái kết viên mãn, đến mức từ khóa "Đại kết cục Hộc Châu Phu Nhân khóc thảm rồi", còn vươn lên vị trí no.2 hotsearch Weibo. 

Ở những tập cuối, vì cứu Đế Húc (Từ Khai Sính) mà Đề Lan (Trần Tiểu Vân) chấp nhận hi sinh. Đế Húc, ngay sau đó cũng chết theo Đề Lan. Cuộc chiến quá tàn khốc đến mức khán giả phải rơi nước mắt. Sau bao hiểu lầm, đau khổ, tưởng chừng Đề Lan - Đế Húc sẽ có cái kết hạnh phúc. Nào ngờ, cuối cùng 2 người chỉ nhận về bi thương, tang tóc. 

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Đề Lan - Đế Húc chỉ nhận về bi thương, tang tóc - Ảnh: Internet

Cuộc đời của Đề Lan quả là đau khổ đến tận cùng. Lúc mới xuất hiện thì bị Đế Húc mắng chửi, hành hạ. Đến lúc được yêu thương rồi lại không thoát khỏi cái chết bởi chiến loạn tranh giành quyền lực. Cặp đôi để lại con nhỏ vừa mới chào đời cho Hải Thị (Dương Mịch) nuôi dưỡng. Còn đôi chính có cái kết hạnh phúc, trong khi đôi phụ khiến khán giả xót xa vì có cái kết buồn.

hoc chau phu nhan 1Cái kết 'Hộc Châu phu nhân' của Dương Mịch 'ngược tâm' đến tận phút cuối cùng - Ảnh 3
Đôi chính có cái kết hạnh phúc viên mãn - Ảnh: Internet

Trên trang Weibo, Carole thấy có rất nhiều khán giả buồn trước kết cục quá thảm của Hộc Châu Phu Nhân, thậm chí họ còn chê trách biên kịch và đạo diễn quá nhẫn tâm khi 4 nhân vật chính chẳng có được cái kết viên mãn.

Không ít khán giả bình luận rằng: "Trong lòng tôi, kết cục của Phương Chư còn thảm hơn là bay màu nữa", "Kết cục thế này khiến tôi không thể chịu nổi", "Ôi cái tình tiết này khiến tôi khóc cạn nước mắt, hy vọng ở kiếp sau thì Phương Chư và Hải Thị có thể sống hạnh phúc bên nhau”, "Mặc dù Phương Chư chưa bay màu nhưng anh ấy và Hải Thị vẫn chẳng thể ở bên nhau"....

Bên cạnh một số ý kiến hài lòng, số đông khán giả lại phản đối, cho rằng cái kết dành cho đôi phụ là quá đau buồn.

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Từ khóa:   Dương Mịch Hộc Châu Phu Nhân cái kết

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