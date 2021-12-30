Top 10 phim Trung Quốc 'ăn khách' nhất tuần cuối năm 2021: Phim của Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh 'nhường ngôi đầu' cho Trương Nhược Quân

Mới đây, chuyên trang Datawin đã đăng tải bảng xếp hạng top 10 phim Hoa ngữ có chỉ số thịnh vượng cao nhất tuần 52, cũng là tuần cuối cùng của năm 2021 (20-26/12/2021).
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Theo trang Datawin thống kê, độ "hot" của những bộ phim Hoa ngữ này dựa trên lượng tìm kiếm, bình luận, chủ đề liên quan đến tác phẩm của hơn 900 triệu người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc, độ thu hút đầu tư, quảng cáo, truyền thông, tích lũy theo từng ngày.
Kết quả cho thấy dẫn đầu danh sách là bộ phim "Tuyết trung hãn đao hành" của Trương Nhược Quân với 2.027 điểm. Trong đó, chỉ số đóng góp của nhân vật Từ Phượng Niên do Trương Nhược Quân đóng là 55%, nhân vật Khương Nê do Lý Canh Hy đóng là 22%.
Bước sang tuần cuối năm 2021, hai bộ phim "Phong khởi Lạc Dương" và "Ai là hung thủ" đều đã đến chặng kết thúc. Vì thế, phim có dấu hiệu hạ nhiệt nên "Phong khởi Lạc Dương" tụt xuống vị trí thứ 2 với 1.748 điểm và "Ai là hung thủ" có 1.675 điểm, đứng vị trí thứ 3.
Hai thứ hạng còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về "Gia đình Tiểu Mẫn" (Châu Tấn) và "Đối thủ" với 1.574 và 1.378 điểm. Cả hai đều là những tác phẩm mới lên sóng cuối tháng 12 và còn có cơ hội "bứt phá" trong thời gian tới.
Dưới đây là danh sách cụ thể top 10 phim Hoa ngữ hot nhất tuần cuối năm 2021 theo Datawin:
1. Tuyết trung hãn đao hành - 2.027 điểm.
2. Phong khởi Lạc Dương - 1.748 điểm.
3. Ai là hung thủ - 1.765 điểm.
4. Gia đình Tiểu Mẫn - 1.574 điểm.
5. Đối thủ - 1.378 điểm.
6. Khu vườn ngủ say - 1.059 điểm.
7. Thắng thua - 0.983 điểm.
8. Phi hổ cực chiến 3 - 0.916 điểm.
9. Tiền tuyết Ebola - 0.907 điểm.
10. Lương ngôn tả ý - 0.760 điểm.