Top 10 phim Trung Quốc 'ăn khách' nhất tuần cuối năm 2021: Phim của Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh 'nhường ngôi đầu' cho Trương Nhược Quân

Theo trang Datawin thống kê, độ "hot" của những bộ phim Hoa ngữ này dựa trên lượng tìm kiếm, bình luận, chủ đề liên quan đến tác phẩm của hơn 900 triệu người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc, độ thu hút đầu tư, quảng cáo, truyền thông, tích lũy theo từng ngày.

Kết quả cho thấy dẫn đầu danh sách là bộ phim "Tuyết trung hãn đao hành" của Trương Nhược Quân với 2.027 điểm. Trong đó, chỉ số đóng góp của nhân vật Từ Phượng Niên do Trương Nhược Quân đóng là 55%, nhân vật Khương Nê do Lý Canh Hy đóng là 22%.