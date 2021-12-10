Phong Khởi Lạc Dương: Cảnh khóc của Vương Nhất Bác 'dậy sóng' cư dân mạng, biểu cảm kì lạ chưa thể ngấm nổi

Cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Phong Khởi Lạc Dương hiện đang là chủ đề bàn tán. Trong những tập gần đây, nhân vật Bách Lý Hoằng Nghị đối mặt với hàng loạt biến cố.

Bộ phim "Phong khởi Lạc Dương" hiện đang là bom tấn nhận được nhiều sự chú ý trong tháng 12 này. Đặc biệt, phim là sự trở lại màn ảnh của Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, ngay những tập đầu, tác phẩm này gây tranh cãi bởi diễn xuất xuống tay của nam tài tử trẻ. Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc lại một lần nữa "dậy sống" bởi cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong bộ phim này. Trong bộ phim, nhân vật Bách Lý Hoằng Nghị đối mặt với hàng loạt biến cố. Là một nam tử hán, Bách Lý Hoằng Nghị không khóc lớn mà chỉ âm thầm rơi nước mắt. Khán giả chê bai cho rằng Vương Nhất Bác chỉ biết nhăn nhó, trợn mắt chứ không thực sự diễn gì. Anh chàng phải sử dụng đến cơ mồm rất nhiều để minh họa cho cảm xúc.

Cảnh khóc gây tranh cãi của Vương Nhất Bác - Ảnh: Chụp màn hình Cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Phong Khởi Lạc Dương - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, nhiều bình luận khen ngợi Vương Nhất Bác rất tinh tế khi diễn tả tâm trạng của Bách Lý Hoằng Nghị. Cảnh này được người hâm mộ mô tả là không có khóc lớn, không có gào thét, chỉ rơi một vài giọt nước mắt thể hiện sự căm thù sâu sắc bị kìm nén bởi lý trí, khán giả khen Vương Nhất Bác đã nhập vai quá nhiều và thật sự đồng cảm cùng nhân vật. Khả năng nhập vai của anh chàng cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Không ít phân tích và cho rằng khuôn mặt Vương Nhất Bác thuộc tạng tương đối dài, tạo hình làm vầng trán bị lộ ra, nên anh không tránh khỏi việc bị cư dân mạng chế giễu.

Vương Nhất Bác trong phim 'Phong khởi Lạc Dương' - Ảnh: Internet Xét về tổng thể, lối diễn xuất của Vương Nhất Bác sẽ không quá xuất sắc, nhưng cũng không được miêu tả là “tuyệt đối tốt”, chỉ có thể coi là tạm ổn. Đồng thời, những lời phàn nàn về Vương Nhất Bác thực sự rất nghiêm trọng, kỹ năng hiện tại của anh cũng chưa tương xứng với tầm vóc của tác phẩm. Phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Lạc Dương của tác giả Mã Bá Dung, kể về một nhóm người thuộc các tầng lớp khác nhau cùng điều tra những vụ án bí ẩn ở Lạc Dương, từ đó xảy ra hàng loạt câu chuyện. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám: Hoàng Hiên, Vương Nhất Bác, Tống Thiến, Trương Đạc, Cao Thự Quang, Trương Lệ, Thi Vũ…

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