Hẹn hò chốn công sở vượt rating 10%, fan nóng lòng tập 7 trình chiếu để được coi 'phản ứng cực hot' của cặp phụ

Phim hay mỗi ngày 17/03/2022 08:20

Theo Nielsen Korea, tập 6 của "Hẹn Hò Chốn Công Sở" lần đầu đạt mức rating trung bình toàn quốc hai chữ số với 10,1%. Như vậy, Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong sẽ cover một bản OST của bộ phim giống như lời hứa trước đó.

Theo lời hứa ban đầu, hai diễn viên chính Ahn Hyoseop và Kim Sejeong sẽ cover 1 bản nhạc phim để làm quà cảm ơn sự ủng hộ của khán giả. Fan vô cùng háo hức trước thông tin hai diễn viên trẻ tài năng này sẽ kết hợp trong bản nhạc phim trong Hẹn hò chốn công sở.

Hẹn hò chốn công sở vượt rating 10%, fan nóng lòng tập 7 trình chiếu để được coi 'phản ứng cực hot' của cặp phụ - Ảnh 1

Hẹn Hò Chốn Công Sở xoay quanh Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) - một nữ nhân viên đi xem mắt thay người bạn của mình và đã gặp Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) - Tổng giám đốc của công ty nơi cô làm việc. Từ mối quan hệ "hợp đồng hôn nhân", Shin Ha Ri và Kang Tae Moo đã có tình cảm thực sự với nhau lúc nào không hay.

Trong tập 6, chuyện tình cảm của cặp diễn viên phụ Jin Young Seo (Seol In Ah) và Cha Sung Hoon (Kim Min Gue) có sự chuyển biến nhanh chóng.

Ở những tập trước, cô tiểu thư cá tính Jin Young Seo đã phải lòng chàng thư ký Cha Sung Hoon. Tuy nhiên, do tình huống đặc thù, Cha Sung Hoon vạch rõ giới hạn với Young Seo, muốn cô cách xa mình.

Trong tập 5, Young Seo bị gã hàng xóm cài máy quay lén. Cha Sung Hoon đã giúp cô truy bắt tên tội phạm. Sự việc khiến Young Seo bị ám ảnh, cô không dám đi vệ sinh ở ngoài, mà thường nín nhịn để về nhà giải quyết.

Tình tiết cao trào diễn ra trong tập 6 khi Young Seo phải đi nhờ xe Cha Sung Hoon về nhà. Đường tắc, cô bị đau bụng và muốn đi vệ sinh. Cuối cùng, cả hai rơi vào tình huống xấu hổ, cùng tìm nhà vệ sinh giúp Young Seo.

Sau đó, Jin Young Seo tránh mặt Cha Sung Hoon vì ngại ngùng. Tuy nhiên, thư ký Cha đã chủ động mở lòng cùng cô, khi cả hai vô tình gặp nhau ở quán rượu. Vì đã say, Young Seo cưỡng hôn Cha Sung Hoon, chàng thư ký cũng chủ động hôn lại cô đắm đuối.

Hẹn hò chốn công sở vượt rating 10%, fan nóng lòng tập 7 trình chiếu để được coi 'phản ứng cực hot' của cặp phụ - Ảnh 2

Còn về cặp đôi nam nữ chính, sau khi nhận ra tình cảm của mình, Giám đốc Kang Tae Moo quyết định tỏ tình với cô nhân viên có tính cách kỳ lạ Shin Ha Ri. Tuy nhiên, Shin Ha Ri lại lo lắng anh đuổi việc cô, do đó, Kang Tae Moo nhiều lần tỏ tình không thành.

Hẹn hò chốn công sở vượt rating 10%, fan nóng lòng tập 7 trình chiếu để được coi 'phản ứng cực hot' của cặp phụ - Ảnh 3

Đánh nhanh không thành công, giám đốc Kang quyết định tìm hiểu sở thích của Shin Ha Ri và âm thầm thực hiện mọi điều ước của cô như đi ngắm biển, ăn hamburger tại một quán có tiếng khó tìm... Tuy nhiên, lúc trở về, họ gặp trời mưa, Kang Tae Moo đã đuổi Shin Ha Ri xuống xe trong lúc bên ngoài mưa tầm tã khiến mối quan hệ vừa xích lại gần của cả hai lại trở về vị trí ban đầu. Tuy nhiên, cuối tập 6, chàng giám đốc lại xuất hiện để 'cứu nguy' cho Shin Ha Ri trước đám bạn cũ khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Hẹn hò chốn công sở vượt rating 10%, fan nóng lòng tập 7 trình chiếu để được coi 'phản ứng cực hot' của cặp phụ - Ảnh 4

Tập 7 tuần sau hứa hẹn sẽ mang lại nhiều diễn biến hài hước, mới lạ đến cho khán giả.

Hẹn hò chốn công sở vượt rating 10%, fan nóng lòng tập 7 trình chiếu để được coi 'phản ứng cực hot' của cặp phụ - Ảnh 5

Theo Hankook Ilbo

Tên biến thái với sở thích quay lén trong 'Hẹn hò chốn công sở': Từ chi tiết phim đến nỗi ám ảnh ngoài đời thực của phụ nữ Hàn Quốc

Tên biến thái với sở thích quay lén trong 'Hẹn hò chốn công sở': Từ chi tiết phim đến nỗi ám ảnh ngoài đời thực của phụ nữ Hàn Quốc

Tập 5 Hẹn hò chốn công sở vừa lên sóng tối 14/3 đã có thêm nhiều diễn biến mới hấp dẫn. Trong đó, chi tiết tên biến thái có sở thích quay lén phụ nữ đã khiến cư dân mạng nhớ ngay tới nguyên nhân khiến phụ nữ ở Hàn Quốc ngày ngày sống trong sợ hãi.

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