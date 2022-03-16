CEO Kang Tae Moo, vị giám đốc kiêm bạn trai cực tinh tế xứng đáng được 10 điểm trong lòng chị em

Những khoảnh khắc dịu dàng với Shin Ha Ri của giám đốc Kang Tae Moo khiến fan 'thòng tim' vì quá dịu dàng và tinh tế.

Trong tập 6, sau khi nhận ra tình cảm của mình, giám đốc Kang Tae Moo quyết định tỏ tình với cô nhân viên có tính cách kỳ lạ Shin Ha Ri. Tuy nhiên, Shin Ha Ri lại lo lắng anh đuổi việc cô, do đó, Kang Tae Moo nhiều lần tỏ tình không thành. Thấy chiến lược 'đánh nhanh thắng nhanh' không thành công nổi, giám đốc Kang quyết định tìm hiểu sở thích của Shin Ha Ri và âm thầm thực hiện mọi điều ước của cô như đi ngắm biển, ăn hamburger tại một quán có tiếng khó tìm...

Trong phân cảnh này đây, người xem bỗng cảm nhận được giám đốc Kang thực sự là vị bạn trai tinh tế, 'hiếm có khó tìm trong truyền thuyết'. Câu nói khiến chị em đang xem phim Hàn bỗng dưng có động lực tìm người yêu 'ngay và lập tức'. Mà biết tìm bạn trai ở đâu để giống Kang Tae Moo bây giờ?

Vị giám đốc cao ngạo còn thắt lại dây giày cho cô nhân viên 'xấu số' Shin Ha Ri Dù ở gần cuối phim, lúc trở về lại Seoul, họ gặp trời mưa. Kang Tae Moo dường như có nỗi ám ảnh trong quá khứ và không thể giữ được bình tĩnh khi mưa bắt đầu nặng hạt. Chàng giám đốc đã đuổi Shin Ha Ri xuống xe trong lúc bên ngoài mưa tầm tã và vô tình khiến mối quan hệ vừa xích lại gần của cả hai lại trở nên xa cách hơn. Dù vậy, màn cứu nguy của giám đốc trước đám bạn cũ của cô nàng Shin Ha Ri lại khiến khán giả vô cùng kích thích. Bản preview của nhà đài về tập tuần sau càng khiến khán giả trông ngóng những khoảnh khắc 'tình bể bình' cùng phản ứng hóa học giữa cặp đôi nam nữ chính này. Liệu cặp đôi trong Hẹn hò chốn công sở sẽ mang đến những khoảnh khắc mới lạ gì cho khán giả nữa đây. Cùng đón xem tập 7 vào tối thứ 2 và thứ 3 tuần sau nhé!

Tên biến thái với sở thích quay lén trong 'Hẹn hò chốn công sở': Từ chi tiết phim đến nỗi ám ảnh ngoài đời thực của phụ nữ Hàn Quốc Tập 5 Hẹn hò chốn công sở vừa lên sóng tối 14/3 đã có thêm nhiều diễn biến mới hấp dẫn. Trong đó, chi tiết tên biến thái có sở thích quay lén phụ nữ đã khiến cư dân mạng nhớ ngay tới nguyên nhân khiến phụ nữ ở Hàn Quốc ngày ngày sống trong sợ hãi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ceo-kang-tae-moo-vi-giam-doc-kiem-ban-trai-cuc-tinh-te-xung-dang-duoc-10-diem-trong-long-chi-em-456199.html