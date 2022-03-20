Những khoảnh khắc 'cười ra nước mắt' của thư kí Cha trong Hẹn hò chốn công sở: Không biết ai là sếp, ai là cấp dưới luôn

Phim hay mỗi ngày 20/03/2022 19:54

Trong lúc chờ đợi tối thứ hai mới được ngắm dàn diễn viên xinh đẹp trong Hẹn hò chốn công sở, cùng điểm lại những khoảnh khắc hài hước của chàng thư kí Cha Sung Hoon đanh đá nhé.

Ở công ty: Thư ký 'bật' sếp tanh tách, khịa không ngừng nghỉ...

Những khoảnh khắc 'cười ra nước mắt' của thư kí Cha trong Hẹn hò chốn công sở: Không biết ai là sếp, ai là cấp dưới luôn - Ảnh 1

Lúc CEO Kang Tae Moo bị crush chê là giống chim thủy tổ, thì anh chàng thư kí thay vì an ủi sếp, lại bật sếp như thế này đây

Những khoảnh khắc 'cười ra nước mắt' của thư kí Cha trong Hẹn hò chốn công sở: Không biết ai là sếp, ai là cấp dưới luôn - Ảnh 2

Bật sếp tanh tách đã đành, còn chê sếp không phải gu mình

Ở nhà: Sếp dọn dẹp, nấu nướng - thư ký 'ngồi chơi xơi nước' lại còn chê sếp dọn quá ngăn nắp.

Phận làm nhân viên mà lại được 'đãi ngộ' tận nhà thế này, người xem cũng muốn được làm dưới trướng của vị sếp như CEO Kang Tae Moo lắm

Những khoảnh khắc 'cười ra nước mắt' của thư kí Cha trong Hẹn hò chốn công sở: Không biết ai là sếp, ai là cấp dưới luôn - Ảnh 3

Theo đuổi crush: Thư ký im lặng là vàng, thi thoảng làm phát anh hùng cứu mỹ nhân để crush tự 'rung rinh' - Sếp bày đủ mọi trò để crush chú ý nhưng kết quả vẫn là tự 'bò' về nhà trong cô đơn.

Những khoảnh khắc 'cười ra nước mắt' của thư kí Cha trong Hẹn hò chốn công sở: Không biết ai là sếp, ai là cấp dưới luôn - Ảnh 4

Phận làm 'tổng tài lạnh lùng' mà bị crush phũ, phải bò về nhà. Còn nhân viên thì lại được ban cho cơ hội thể hiện trước crush. Liệu có bất công quá không

Tiến triển cuộc tình: Thư ký và crush đã đến mức 'không có giới hạn' - Sếp vẫn chỉ được...buộc dây giày cho crush

Những khoảnh khắc 'cười ra nước mắt' của thư kí Cha trong Hẹn hò chốn công sở: Không biết ai là sếp, ai là cấp dưới luôn - Ảnh 5

Nhân viên thì thế này đây...

Những khoảnh khắc 'cười ra nước mắt' của thư kí Cha trong Hẹn hò chốn công sở: Không biết ai là sếp, ai là cấp dưới luôn - Ảnh 6

Còn sếp lại chỉ được buộc dây giày cho crush, thế mà vẫn bị phũ...

Trong bản webtoon, thư kí Cha được xây dựng hình tượng là chàng trai hiền lành, ôn nhu và luôn vâng lời sếp. Thế mà qua phim, thư kí Cha bỗng hóa thành vị thư kí đanh đá, khiến sếp cũng phải dè chừng. 

Những khoảnh khắc 'cười ra nước mắt' của thư kí Cha trong Hẹn hò chốn công sở: Không biết ai là sếp, ai là cấp dưới luôn - Ảnh 7

Cũng là Cha Sung Hoon nhưng mà trong phim nó lạ lắm...

Vẫn biết là không có so sánh thì không có đau thương nhưng mà xem Hẹn hò chốn công sở, nhiều tình tiết quá hài hước khiến khán giả cũng không biết ai là nhân viên ai mới là sếp nữa.

Cảnh 'tát yêu' gây sốt cõi mạng vì quá hài hước của cặp đôi nam nữ chính trong hậu trường của Hẹn hò chốn công sở

Cảnh 'tát yêu' gây sốt cõi mạng vì quá hài hước của cặp đôi nam nữ chính trong hậu trường của Hẹn hò chốn công sở

Trong video hậu trường tập 6 của bộ phim Hẹn hò chốn công sở, khán giả được chứng kiến cảnh 'tát giỡn' nhưng 'đau thật' vô cùng hài hước của cặp đôi diễn viên chính.

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