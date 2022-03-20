Những khoảnh khắc 'cười ra nước mắt' của thư kí Cha trong Hẹn hò chốn công sở: Không biết ai là sếp, ai là cấp dưới luôn

Lúc CEO Kang Tae Moo bị crush chê là giống chim thủy tổ, thì anh chàng thư kí thay vì an ủi sếp, lại bật sếp như thế này đây

Bật sếp tanh tách đã đành, còn chê sếp không phải gu mình

Ở nhà: Sếp dọn dẹp, nấu nướng - thư ký 'ngồi chơi xơi nước' lại còn chê sếp dọn quá ngăn nắp.

Phận làm nhân viên mà lại được 'đãi ngộ' tận nhà thế này, người xem cũng muốn được làm dưới trướng của vị sếp như CEO Kang Tae Moo lắm

Theo đuổi crush: Thư ký im lặng là vàng, thi thoảng làm phát anh hùng cứu mỹ nhân để crush tự 'rung rinh' - Sếp bày đủ mọi trò để crush chú ý nhưng kết quả vẫn là tự 'bò' về nhà trong cô đơn.

Phận làm 'tổng tài lạnh lùng' mà bị crush phũ, phải bò về nhà. Còn nhân viên thì lại được ban cho cơ hội thể hiện trước crush. Liệu có bất công quá không

Tiến triển cuộc tình: Thư ký và crush đã đến mức 'không có giới hạn' - Sếp vẫn chỉ được...buộc dây giày cho crush

Nhân viên thì thế này đây... Còn sếp lại chỉ được buộc dây giày cho crush, thế mà vẫn bị phũ...

Trong bản webtoon, thư kí Cha được xây dựng hình tượng là chàng trai hiền lành, ôn nhu và luôn vâng lời sếp. Thế mà qua phim, thư kí Cha bỗng hóa thành vị thư kí đanh đá, khiến sếp cũng phải dè chừng.

Cũng là Cha Sung Hoon nhưng mà trong phim nó lạ lắm...

Vẫn biết là không có so sánh thì không có đau thương nhưng mà xem Hẹn hò chốn công sở, nhiều tình tiết quá hài hước khiến khán giả cũng không biết ai là nhân viên ai mới là sếp nữa.