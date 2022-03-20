Dàn 'người tình màn ảnh' cực chất lượng của CEO chim thủy tổ Ahn Hyo Seop, phim cuối từng khiến hội chị em 'điên đảo' vì quá buồn cười

Phim hay mỗi ngày 20/03/2022 19:56

“Chim thủy tổ” Ahn Hyo Seop đang là một trong những nam diễn viên Hàn Quốc được quan tâm ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh nhan sắc thì tài năng diễn xuất hay những màn kết hợp ăn ý với bạn diễn của nam diễn viên cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Hãy cùng điểm qua dàn người tình trên màn ảnh ấn tượng nhất của nam thần sinh năm 1995 này nhé.

1. Kim Se Jeongnàng “bạch tuộc” Shin Ha Ri cá tính

  • Drama: A Business Proposal | Hẹn Hò Chốn Công Sở

    Dàn 'người tình màn ảnh' cực chất lượng của CEO chim thủy tổ Ahn Hyo Seop, phim cuối từng khiến hội chị em 'điên đảo' vì quá buồn cười - Ảnh 1
    Dàn 'người tình màn ảnh' cực chất lượng của CEO chim thủy tổ Ahn Hyo Seop, phim cuối từng khiến hội chị em 'điên đảo' vì quá buồn cười - Ảnh 2

     Đây là bộ đôi được hội yêu phim Hàn 'réo tên' nhiều nhất hiện tại.

2. Kim Yoo Jungnữ họa sĩ thiên tài Hong Cheon Gi

  • Drama: Lovers Of The Red Sky | Bầu Trời Rực Đỏ

    Dàn 'người tình màn ảnh' cực chất lượng của CEO chim thủy tổ Ahn Hyo Seop, phim cuối từng khiến hội chị em 'điên đảo' vì quá buồn cười - Ảnh 3
    Dàn 'người tình màn ảnh' cực chất lượng của CEO chim thủy tổ Ahn Hyo Seop, phim cuối từng khiến hội chị em 'điên đảo' vì quá buồn cười - Ảnh 4

3. Lee Sung Kyungcô bác sĩ chân dài Cha Eun Jae

  • Drama: Dr. Romantic 2 | Người Thầy Y Đức 2

    Dàn 'người tình màn ảnh' cực chất lượng của CEO chim thủy tổ Ahn Hyo Seop, phim cuối từng khiến hội chị em 'điên đảo' vì quá buồn cười - Ảnh 5
    Dàn 'người tình màn ảnh' cực chất lượng của CEO chim thủy tổ Ahn Hyo Seop, phim cuối từng khiến hội chị em 'điên đảo' vì quá buồn cười - Ảnh 6

4. Park Bo Youngnữ công tố viên xinh đẹp Go Se Yeon

  • Drama: Abyss | Viên Đá Bí Ẩn

    Dàn 'người tình màn ảnh' cực chất lượng của CEO chim thủy tổ Ahn Hyo Seop, phim cuối từng khiến hội chị em 'điên đảo' vì quá buồn cười - Ảnh 7
    Dàn 'người tình màn ảnh' cực chất lượng của CEO chim thủy tổ Ahn Hyo Seop, phim cuối từng khiến hội chị em 'điên đảo' vì quá buồn cười - Ảnh 8

5. Kim Seul Gi“vịt bầu” đáng yêu luôn tự ti về nhan sắc Mo Nan Hee

  • Drama: Queen Of The Ring | Nữ Hoàng Của Chiếc Nhẫn

    Dàn 'người tình màn ảnh' cực chất lượng của CEO chim thủy tổ Ahn Hyo Seop, phim cuối từng khiến hội chị em 'điên đảo' vì quá buồn cười - Ảnh 9
    Dàn 'người tình màn ảnh' cực chất lượng của CEO chim thủy tổ Ahn Hyo Seop, phim cuối từng khiến hội chị em 'điên đảo' vì quá buồn cười - Ảnh 10

6. Cha Eun Wooanh chàng “người tình” bất đắt dĩ

  • Drama: Top Management | Quản Lý Cấp Cao

    Dàn 'người tình màn ảnh' cực chất lượng của CEO chim thủy tổ Ahn Hyo Seop, phim cuối từng khiến hội chị em 'điên đảo' vì quá buồn cười - Ảnh 11
    Dàn 'người tình màn ảnh' cực chất lượng của CEO chim thủy tổ Ahn Hyo Seop, phim cuối từng khiến hội chị em 'điên đảo' vì quá buồn cười - Ảnh 12
    Dàn 'người tình màn ảnh' cực chất lượng của CEO chim thủy tổ Ahn Hyo Seop, phim cuối từng khiến hội chị em 'điên đảo' vì quá buồn cười - Ảnh 13Thể hiện những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, bộ đôi đã khiến nhiều fan đam mỹ phải phát cuồng.

Cảnh 'tát yêu' gây sốt cõi mạng vì quá hài hước của cặp đôi nam nữ chính trong hậu trường của Hẹn hò chốn công sở

Cảnh 'tát yêu' gây sốt cõi mạng vì quá hài hước của cặp đôi nam nữ chính trong hậu trường của Hẹn hò chốn công sở

Trong video hậu trường tập 6 của bộ phim Hẹn hò chốn công sở, khán giả được chứng kiến cảnh 'tát giỡn' nhưng 'đau thật' vô cùng hài hước của cặp đôi diễn viên chính.

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