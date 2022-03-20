Dàn 'người tình màn ảnh' cực chất lượng của CEO chim thủy tổ Ahn Hyo Seop, phim cuối từng khiến hội chị em 'điên đảo' vì quá buồn cười

“Chim thủy tổ” Ahn Hyo Seop đang là một trong những nam diễn viên Hàn Quốc được quan tâm ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh nhan sắc thì tài năng diễn xuất hay những màn kết hợp ăn ý với bạn diễn của nam diễn viên cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Hãy cùng điểm qua dàn người tình trên màn ảnh ấn tượng nhất của nam thần sinh năm 1995 này nhé. 1. Kim Se Jeong: nàng “bạch tuộc” Shin Ha Ri cá tính Drama: A Business Proposal | Hẹn Hò Chốn Công Sở Đây là bộ đôi được hội yêu phim Hàn 'réo tên' nhiều nhất hiện tại. 2. Kim Yoo Jung: nữ họa sĩ thiên tài Hong Cheon Gi Drama: Lovers Of The Red Sky | Bầu Trời Rực Đỏ 3. Lee Sung Kyung: cô bác sĩ chân dài Cha Eun Jae Drama: Dr. Romantic 2 | Người Thầy Y Đức 2 4. Park Bo Young: nữ công tố viên xinh đẹp Go Se Yeon Drama: Abyss | Viên Đá Bí Ẩn 5. Kim Seul Gi: “vịt bầu” đáng yêu luôn tự ti về nhan sắc Mo Nan Hee Drama: Queen Of The Ring | Nữ Hoàng Của Chiếc Nhẫn 6. Cha Eun Woo: anh chàng “người tình” bất đắt dĩ Drama: Top Management | Quản Lý Cấp Cao Thể hiện những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, bộ đôi đã khiến nhiều fan đam mỹ phải phát cuồng. Cảnh 'tát yêu' gây sốt cõi mạng vì quá hài hước của cặp đôi nam nữ chính trong hậu trường của Hẹn hò chốn công sở Trong video hậu trường tập 6 của bộ phim Hẹn hò chốn công sở, khán giả được chứng kiến cảnh 'tát giỡn' nhưng 'đau thật' vô cùng hài hước của cặp đôi diễn viên chính. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-nguoi-tinh-man-anh-cuc-chat-luong-cua-ceo-chim-thuy-to-ahn-hyo-seop-phim-cuoi-tung-khien-hoi-chi-em-dien-dao-vi-qua-buon-cuoi-456964.html Theo Q.Duyên | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-nguoi-tinh-man-anh-cuc-chat-luong-cua-ceo-chim-thuy-to-ahn-hyo-seop-phim-cuoi-tung-khien-hoi-chi-em-dien-dao-vi-qua-buon-cuoi-456964.html