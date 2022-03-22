Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim "Hẹn hò chốn công sở"

Phim hay mỗi ngày 22/03/2022 07:45

Nếu nhân vật nữ phụ Jin Yeong Seo (Seol In Ah) luôn xuất hiện với trang phục công sở đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất sang chảnh của một tài phiệt thì nữ chính Ha Ri (Kim Se Jeong) lại biến hóa liên tục với nhiều phong cách khác nhau.

Khi đi làm

Vì tính chất công việc khác nhau nên style thời trang đi làm của Shin Ha Ri và Jin Young Seo cũng có những điểm khác biệt dễ dàng nhận ra

Phong cách đi làm của Young Seo toát lên khí chất của một nàng tiểu thư thanh lịch, tinh tế. Cô nàng ưa chuộng các kiểu áo khoác như blazer hoặc áo khoác dạ, kết hợp với các kiểu quần dáng tây tôn dáng. Áo bên trong thường mang màu trắng, được Young Seo lựa chọn kĩ lưỡng với điểm nhấn thường ở phần cổ.

Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 1
Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 2
Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 3

Cô nàng tài phiệt chuộng những dáng quần rộng, cùng tông với áo. Cách phối này có tác dụng hack dáng và tôn lên sự sang chảnh của set đồ. 

Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 4
Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 5
Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 6
Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 7
Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 8

Về phía Shin Ha Ri, phong cách văn phòng của nàng "bạch tuộc" có phần đơn giản hơn cô bạn thân tiểu thư. Những chiếc áo khoác dạ dáng dài hoặc áo khoác croptop là những item không thể thiếu của Ha Ri. 

Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 9
Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 10

Cô nàng chuộng những gam màu nhẹ nhàng như nâu, trắng, kem, xanh pastel,... Trang phục công sở của Shin Ha Ri được giới trẻ đánh giá là dễ mặc, dễ dùng, dễ phối và có tính thực tế cao.

Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 11
Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 12

Cô nàng Shin Ha Ri còn gây ấn tượng sâu sắc bởi phong cách mặc đồ khi ở nhà và lúc lên đồ để sánh vai cùng chàng CEO Kang Tae Moo

Khi ở nhà

Khi ở nhà, cô nàng Shin Ha Ri liền hóa thành cô bé giản dị khi liên tục diện những món đồ thường thấy. Tuy nhiên, phong cách ăn mặc ở nhà của Shin Ha Ri vẫn khiến hội yêu phim Hàn phát cuồng vì những item quá đỗi trendy.

Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 13

Ở nhà, Shin Ha Ri cũng như những cô gái khác thích mặc sweatshirt tiện lợi. Mẫu sweatshirt này còn có chi tiết cổ trắng giúp người mặc thêm nổi bật.

Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 14

 Chiếc áo gấu của cô nàng Ha Ri liền trở thành cơn sốt trong giới trẻ vì quá dễ thương.

Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 15

Ai rồi cũng có 1 set đồ mặc nhà tông xuyệt tông và Shin Ha Ri cũng vậy. Thời tiết ở Hàn Quốc khá lạnh nên set hoodie này quả là một lựa chọn sáng suốt. Vừa ấm, vừa dễ thương lại không kém phần trendy.

3. Khi lên đồ để đi cùng CEO Kang Tae Moo

Mỗi lần đi cùng Tae Moo, ngoài việc đội tóc giả, trang điểm kỹ lưỡng, Ha Ri còn phải khoác lên mình những bộ quần áo, phụ kiện đắt tiền khiến mình chỉ cần nhìn vào giá tiền là có thể thấy chóng mặt. Item được nàng "bạch tuộc" ưa chuộng là áo dạ vải tweed dạng croptop, phối cùng váy ngắn, boots cổ cao chuẩn tiểu thư đài cát.

Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 16
Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 17
Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 18
Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 19
Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim 'Hẹn hò chốn công sở' - Ảnh 20

Phong cách thời trang vừa đơn giản, tinh tế nhưng cũng không kém phần sang trọng, lại có tính ứng dụng cao của Shin Ha Ri và Jin Young Seo đang được hội chị em tích cực học hỏi. Những tập tiếp theo của Hẹn Hò Chốn Công Sở hứa hẹn sẽ được chứng kiến những màn "lên đồ" ấn tượng của hai cặp đôi chính, phụ.

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