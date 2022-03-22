Hẹn hò chốn công sở: Cuối cùng Kang Tae Moo và Shin Ha Ri cũng hôn rồi, nhanh đuổi theo tốc độ của cặp phụ thôi

Phim hay mỗi ngày 22/03/2022 10:21

Cảnh hôn màn ảnh đầu tiên của cặp đôi nam nữ trong Hẹn hò chốn công sở khiến hội yêu phim Hàn vô cùng phấn khích.

Hẹn hò chốn công sở tập 7 lên sóng tối 20/3. Mở đầu tập phim là cảnh Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) giả làm bạn trai Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) khi cô nàng bị các bạn mình yêu cầu giới thiệu người yêu. Vốn dĩ Ha Ri muốn từ chối, thế nhưng hai người vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ba người bạn nên nàng đã đồng ý để chàng giúp mình.

Hẹn hò chốn công sở: Cuối cùng Kang Tae Moo và Shin Ha Ri cũng hôn rồi, nhanh đuổi theo tốc độ của cặp phụ thôi - Ảnh 1

Vốn dĩ Tae Moo phải về Seoul vì có cuộc họp. Thế nhưng khi Min Woo bảo anh về sớm còn Ha Ri hãy ở lại, Tae Moo đã thay đổi kế hoạch. Thậm chí, anh còn dẫn mọi người lên du thuyền của ông mình chơi. Tại đây, "anh bếp trưởng" và "anh giám đốc" đã có màn so tài câu cá với nhau. Thế nhưng cuộc thi phải dừng lại vì Ha Ri bất ngờ cảm thấy không khỏe. 

Trở về Seoul, chàng CEO Kang Tae Moo đã tỏ tình với Shin Ha Ri. Tuy nhiên vì quá bất ngờ nên cô đã trì hoãn câu trả lời.

Sau 1 tuần chờ đợi, Kang Tae Moo, không thể chịu đựng được nữa và đi đến phim trường - nơi Hari đang quay quảng cáo cho công ty.

Đúng lúc đó, ông nội Kang Da Goo cũng đến thăm phim trường quảng cáo để tìm Tae Moo. Chàng giám đốc khi biết tin này đã giấu Shin Ha Ri để danh tính của cô không bị ông nội phát hiện. Trong lúc trốn ông nội, Tae Moo và Ha Ri đã nói chuyện với nhau.

Hẹn hò chốn công sở: Cuối cùng Kang Tae Moo và Shin Ha Ri cũng hôn rồi, nhanh đuổi theo tốc độ của cặp phụ thôi - Ảnh 2
Hẹn hò chốn công sở: Cuối cùng Kang Tae Moo và Shin Ha Ri cũng hôn rồi, nhanh đuổi theo tốc độ của cặp phụ thôi - Ảnh 3

Mặc dù đã Ha Ri đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định từ chối, nhưng khi nghe Tae Moo tỏ tình thêm lần nữa, cô không kìm được cảm xúc mà đặt lên môi anh một nụ hôn.

Hẹn hò chốn công sở: Cuối cùng Kang Tae Moo và Shin Ha Ri cũng hôn rồi, nhanh đuổi theo tốc độ của cặp phụ thôi - Ảnh 4
Hẹn hò chốn công sở: Cuối cùng Kang Tae Moo và Shin Ha Ri cũng hôn rồi, nhanh đuổi theo tốc độ của cặp phụ thôi - Ảnh 5

"Nếu em từ chối, anh sẽ tỏ tình lần nữa. Anh sẽ tỏ tình cho đến khi em thích anh thì thôi". Câu thoại này của Kang Tae Moo khiến bao chị em gục ngã.

Nụ hôn của cặp đôi khiến khán giả không ngừng phấn khích. Cuối cùng cặp nam nữ chính cũng có cảnh hôn đầu tiên.

Trong khi cặp chính mới có dấu hiệu khởi đầu, cặp đôi phụ Jin Young Seo - Chan Sung Hoon đã có một đêm mặn nồng với nhau. Những cảnh 15+ dù ngắn nhưng cũng đủ khiến dân tình đỏ mặt. 

Hẹn hò chốn công sở: Cuối cùng Kang Tae Moo và Shin Ha Ri cũng hôn rồi, nhanh đuổi theo tốc độ của cặp phụ thôi - Ảnh 6

Tập 8 sẽ được phát sóng vào tối nay (22/3). Bộ phim Hẹn hò chốn công sở tiếp tục được phát sóng trên Netflix vào buổi tối thứ Hai, thứ Ba hàng tuần.

Theo Dispatch

Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim "Hẹn hò chốn công sở"

Bỏ túi ngay bí quyết sở hữu style ăn mặc vừa thanh lịch vừa sang chảnh của 2 diễn viên nữ trong phim "Hẹn hò chốn công sở"

Nếu nhân vật nữ phụ Jin Yeong Seo (Seol In Ah) luôn xuất hiện với trang phục công sở đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất sang chảnh của một tài phiệt thì nữ chính Ha Ri (Kim Se Jeong) lại biến hóa liên tục với nhiều phong cách khác nhau.

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