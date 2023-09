Top những cô nàng nữ chính trong phim Hàn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho khán giả

3. Do Bong Soon - Cô nàng mạnh mẽ (Park Bo Young)

Do Bong Soon là một cô gái trẻ sinh ra với sức mạnh siêu nhiên, người có khả năng dịch chuyển, bê vác và phá vỡ những vật nặng mà với sức của người bình thường không thể làm được. Tạo hình dễ thương, đáng yêu của cô nàng hớp hồn biết bao khán giả màn ảnh nhỏ.

4. Eun Dan Oh - Vô tình tìm thấy Haru (Kim Hye Yoon)

Eun Dan Oh (Kim Hye Yoon) là cô gái xinh đẹp, giàu có, công chúa tại trường học được bạn bè yêu quý, ngưỡng mộ. Cô có vị hôn phu là Baek Kyung (Lee Jae Wook), một anh chàng thuộc nhóm A3 nổi tiếng đẹp trai, giàu có. Tuy nhiên cuộc đời không như là mơ, Dan Oh lại bị bệnh tim, bên cạnh đó lại phải sống và hành động theo sự sắp xếp sẵn của kịch bản một cuốn truyện tranh có tên là “Bí Mật”. Không chịu chấp nhận số phận phũ phàng, Dan Oh đã vùng lên thay đổi các tình tiết, phân cảnh mà cô nàng biết trước trong truyện nhưng lực bất tòng tâm.

Điểm cộng của phim là đã xây dựng nên một nữ chính Eun Dan Oh hiếm có khó tìm trong vũ trụ phim tình cảm lãng mạn xứ Hàn. Nàng không thuộc kiểu “bánh bèo” vô dụng hay là nữ cường nhân mạnh mẽ, sang chảnh, không dịu dàng nữ tính hay ngây thơ trong sáng.

5. Chae Song Hwa - Hospital Playlist (Jeon Mido)

Nhân vật Song Hwa trong phim đã gần 40 tuổi, nhưng thần thái lúc nào cũng toát ra vẻ vui tươi trẻ trung, tinh thần nhẹ nhàng thanh thoát, không hề có dấu hiệu tuổi già. Chae Song Hwa trong phim là một người phụ nữ độc lập, gần 40 tuổi cũng vẫn chưa hề lo lắng đến chuyện chồng con, vẫn mải mê theo đuổi sự nghiệp, bận rộn sống một cuộc đời hạnh phúc.

Song Hwa thông minh, giỏi giang, lịch sự, biết đối nhân xử thế. Cô nàng là một bác sĩ tốt, được bệnh nhân và người nhà bệnh nhân yêu quý, tin tưởng. Là một giáo sư tốt, khiến cho bác sĩ thực tập nào cũng nể phục. Là một người bạn tốt, luôn làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bạn bè. Là một người con ngoan, khiến cho bố mẹ muốn đẻ thêm đứa nữa “nếu biết trước có con gái vui thế này”.

6. Hong Cheon Gi - Bầu trời rực đỏ (Kim Yoo Jung)

Hong Cheon Gi (Kim Yoo Jung) là một nữ họa công (thợ vẽ) trẻ, với tài năng hội họa thiên tài của mình đã được trở thành nữ họa công đầu tiên của Đồ hoạch thự. Sứ mệnh của Hong Chun Gi là phải hoàn thành bức tranh nhà vua để phong ấn Ma Vương kết thúc mọi đau khổ.

Tính cách kiên trì, thái độ sống chân thành và tích cực của Chun Gi đã gây ấn tượng mạnh mẽ đến khán giả.

7. Shin Ha Ri - Hẹn hò chốn công sở (Kim Se Jeong)

Nữ chính Shin Ha Ri (Kim Se Jeong thủ vai) trong phim là một nhân viên tại một phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩm.

Shin Ha Ri là trợ lý nhóm phát triển sản phẩm thực phẩm của công ty Go Food. Không chỉ có năng lực xuất sắc, bản thân cô còn hết sức chăm chỉ, nhiệt tình với công tác nghiên cứu. Những ý tưởng cô đưa đều sáng tạo, thể hiện sự đầu tư. Những đề xuất của cô nhân viên Ha Ri đưa ra tuy không được thông qua nhưng đã khiến giám đốc Tae Moo (ở thời điểm đó cả hai còn chưa biết gì về thân phận của nhau) vô cùng ấn tượng và ghi nhớ vì ý tưởng đặc biệt. Ngay cả khi bạn thân đến sống cùng, Ha Ri vẫn sẽ sắp xếp thời gian để chỉnh lý lại toàn bộ tài liệu công ty cho cẩn thận.

Rõ ràng, một nhân viên có thái độ làm việc tích cực, chuyên nghiệp sẽ luôn được sếp đánh giá cao. Và vô hình trung, nó cũng sẽ tạo nên nét quyến rũ của riêng bạn khiến sếp nói riêng và những người khác giới nói chung nhớ mãi không quên

8. Na Hee Do - Twenty five, twenty one (Kim Tae Ri)

Nữ diễn viên 32 tuổi Kim Tae Ri thủ vai nữ sinh Na Hee Do 18 tuổi trong bộ phim “Tuổi 25, tuổi 21”. Bối cảnh bộ phim ở thời suy thoái kinh tế năm 1998 ở Hàn Quốc. Vì thiếu kinh phí, đội đấu kiếm của Hee Do bị giải thể, cô buộc phải tìm mọi cách để tiếp tục theo đuổi ước mơ thể thao chuyên nghiệp của mình.

Nhân vật Na Hee Do là biểu tượng của lòng kiên định, quyết tâm theo đuổi mục tiêu. Khi đội kiếm bị giải thể, cô không chấp nhận lời giải thích của huấn luyện viên: "Thời cuộc đã cướp đi ước mơ của các em". Hee Do tìm mọi cách để được nhận vào đội trường khác. Từ một kiếm thủ tầm trung, sau nhiều nỗ lực trên sàn tập, cô vươn lên thành tuyển thủ quốc gia, chinh chiến nhiều giải quốc tế. Câu chuyện của Hee Do còn phản ánh khát vọng chinh phục thể thao đỉnh cao của người Hàn.