'Khét lẹt' với cảnh nóng của cặp phụ trong Hẹn hò chốn công sở, hội yêu phim Hàn lại 'than trời' vì lí do này

Trong khi cặp đôi tổng tài Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) và Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) còn loay hoay với màn tỏ tình thì cặp đôi phụ tạm trở thành tâm điểm tập 7. Người hâm mộ đã được phen bỏng mắt khi tốc độ tiến triển của cặp đôi nam nữ phụ này 'quá nhanh, quá nguy hiểm'.

Tuy nhiên, vì cảnh phim được quay và chiếu trong kí ức sau khi say của nữ phụ Jin Young Seo nên khá mờ ảo và ngắn ngủi. Cô nàng cũng không nhớ rõ trong đêm đó đã xảy ra chuyện gì nên những cảnh mà hội yêu phim Hàn trông chờ đã không thể diễn ra. Chính vì lí do này mà fan 'than trời' vì tưởng rằng sẽ được thấy những cảnh cao trào, nóng bỏng hơn trong tập 7.