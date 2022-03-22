'Khét lẹt' với cảnh nóng của cặp phụ trong Hẹn hò chốn công sở, hội yêu phim Hàn lại 'than trời' vì lí do này

Trong tập 7 Hẹn hò chốn công sở phát sóng tối 21/3, người xem đã được chứng kiến 'tốc độ' tiến triển trong tình yêu của cặp phụ thư kí Cha Sung Hoon và cô nàng tài phiệt Jin Young Seo.

Trong khi cặp đôi tổng tài Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) và Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) còn loay hoay với màn tỏ tình thì cặp đôi phụ tạm trở thành tâm điểm tập 7. Người hâm mộ đã được phen bỏng mắt khi tốc độ tiến triển của cặp đôi nam nữ phụ này 'quá nhanh, quá nguy hiểm'. Tuy nhiên, vì cảnh phim được quay và chiếu trong kí ức sau khi say của nữ phụ Jin Young Seo nên khá mờ ảo và ngắn ngủi. Cô nàng cũng không nhớ rõ trong đêm đó đã xảy ra chuyện gì nên những cảnh mà hội yêu phim Hàn trông chờ đã không thể diễn ra. Chính vì lí do này mà fan 'than trời' vì tưởng rằng sẽ được thấy những cảnh cao trào, nóng bỏng hơn trong tập 7.

Tuy nhiên, người hâm mộ đừng quá thất vọng. Tốc độ tiến triển của cặp phụ nhanh thế này, có lẽ trong các tập sau còn xuất hiện nhiều cảnh hấp dẫn hơn nữa. So với nguyên tác trong webtoon, tính cách chàng thư ký Cha Seung Hoon đã thay đổi trong phim. Tình huống Seung Hoon và Young Seo gặp nhau cũng khác hẳn bản truyện.

Trong webtoon, Cha Seong Hoon là một chàng thư ký đẹp trai, ấm áp và cực kỳ thân thiện. Cả Seung Hoon và Young Seo có cảm tình với đối phương ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Lúc này nàng tiểu thư tài phiệt hiểu nhầm chàng thư ký là Kang Tae Moo - người mà mình phải đi xem mắt. Sau này, dù đã phát hiện ra chuyện Seung Hoon chỉ là thư ký nhưng Young Seo vẫn dành tình cảm cho anh. Trong khi đó, lần đầu tiên Young Seo và Seung Hoon gặp nhau trên phim là ở cửa hàng tiện lợi và chỉ có nàng tiểu thư trúng tiếng sét ái tình với anh thư ký đẹp trai. Lúc phát hiện Young Seo đã thuê cô bạn thân Shin Ha Ri đi xem mắt thay, Seung Hoon càng tỏ ra lạnh lùng với Young Seo. Dù có những điểm khác biệt, nhưng bản truyện hay bản phim đều mang lại sức hút lớn với hội những người yêu phim Hàn. Bộ phim hài - lãng mạn này sẽ góp phần khiến những ngày đầu tuần bỗng dưng nhẹ nhàng, tươi sáng hơn hẳn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khet-let-voi-canh-nong-cua-cap-phu-trong-hen-ho-chon-cong-so-hoi-yeu-phim-han-lai-than-troi-vi-li-do-nay-457352.html