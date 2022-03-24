“Bạn trai của hồ ly" Shin Min Ah - Kim Woo Bin chia sẻ cuộc sống thường nhật, CĐM 'hò hét': 'Nhan sắc như vậy là phạm luật đó'

Ngày 24/3, Kim Woo Bin đã đăng tải một bức ảnh lên Instagram cá nhân với nhan sắc vô cùng "xuất thần". Trong bức ảnh được công bố, có thể thấy nam diễn viên đang quay quảng cáo. Bạn trai của "hồ ly" Shin Min-ah diện sơ mi đơn giản với tone nâu sữa trầm ấm. Nhan sắc của anh khiến nhiều fan nữ đứng ngồi không yên vì quá xuất sắc. Kim Woo Bin là nam diễn viên được yêu thích tại Hàn Quốc. Trước khi đá sân sang làm diễn viên, anh từng là người mẫu được nhiều tạp chí và nhãn hàng chọn mặt gửi vàng. Một số tác phẩm đánh dấu sự phát triển trong sự nghiệp diễn xuất của Kim Woo Bin như A Gentleman's Dignity (2012), School 2013 (2012-2013), The Heirs (2013) và Uncontrollably Fond (2016).

A Gentleman's Dignity (2012)

School 2013 (2012-2013)

The Heirs (2013)

Uncontrollably Fond (2016)

Bên cạnh đó, Kim Woo Bin cũng là một ngôi sao sáng giá trên màn ảnh rộng với các dự án thành công như Friend: The Great Legacy (2013), The Con Artists (2014) và Twenty (2015),…

The Great Legacy (2013)

The Con Artists (2014)

Twenty (2015)

Bên cạnh đó, mối tình giữa anh và người đẹp Shin Min Ah công khai vào năm 2015 cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng

Kim Woo Bin và "nàng bạn gái hồ ly" Shin Min Ah

Vào 2017 khán giả bàng hoàng khi nam diễn viên mắc bệnh ung thư vòm họng, và kể từ tháng 5/2017 nam diễn viên gác lại toàn bộ sự nghiệp để tập trung vào việc chữa bệnh. Theo SBS, sau 35 đợt xạ trị và bốn lần hóa trị, bệnh ung thư vòm họng của Kim Woo Bin đã được kiểm soát. Anh tích cực ăn uống, tẩm bổ để hồi phục thể trạng, cân nặng.

Dàn diễn viên cực khủng của xứ Kimchi quy tụ trong dự án Our Blues

Sau thời gian dài chữa ung thư, nửa đầu năm nay, nam nghệ sĩ Kim Woo Bin sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ xứ kim chi qua dự án Our Blues phát trên tvN. Năm 2021 là một năm yên ắng trong sự nghiệp của nam diễn viên vì anh tích cực luyện tập, hồi phục sau quãng thời gian chữa trị.