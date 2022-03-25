TOP 8 mỹ nam được mong chờ hóa thân vào những vai phản diện

Thật dễ dàng để yêu kiểu mô-típ nam chính trong các bộ phim truyền hình Kdrama. Từ nụ cười ngọt ngào và sự vụng về đáng yêu của họ khi yêu, đến những điều kỳ quặc họ làm trong phim, nhân vật “trai tốt” thường để lại ấn tượng lâu dài trong mắt khán giả.

Với tạo hình thiên thần của mình, có lẽ khó có thể tưởng tượng Cha Eun Woo vào vai một nhân vật phản diện. Nam diễn viên đã hóa thân vào những vai diễn có vẻ ngoài lạnh lùng, xấu tính nhưng sâu bên trong vẫn là một chàng trai tốt bụng. Lấy ví dụ như vai diễn Lee Su Ho trong Vẻ Đẹp Đích Thực (2020) và Do Kyung Suk - một học sinh gần như hoàn hảo trong Người Đẹp Gangnam (2018) đã đánh cắp trái tim của nhiều khán giả. Sẽ rất thú vị nếu Cha Eun Woo khám phá thể loại phim kinh dị trong tương lai và đóng một vai cực đoan như một tên sát nhân xã hội sử dụng vẻ ngoài đẹp đẽ của mình để làm việc xấu.

Giống như Cha Eun Woo, đây là một diễn viên khác đang nổi nhờ vai diễn giàu cảm xúc với vẻ ngoài quyến rũ. Trong Dẫu Biết (2020), Chae Jong Hyeop vào vai một đầu bếp tài năng và chăm chỉ, người có tình cảm đơn phương với người bạn thời thơ ấu của mình. Anh ấy có tất cả các đặc điểm của một mẫu bạn trai K-drama lý tưởng: ân cần, quan tâm và hoàn toàn trái ngược với những anh chàng khác. Nhiều khán giả đã thích anh ấy và mong anh ấy có thể thành đôi với nữ chính. Tuy nhiên, sẽ như thế nào nếu chàng diễn viên có nụ cười ngọt ngào này đóng một vai có tính cách quái đản và là một kẻ máu lạnh?

Kim Min Kyu

Kim Min Kyu là một diễn có sự nghiệp phim điện ảnh và phim truyền hình đáng kể. Nam diễn viên đã khám phá nhiều dạng vai diễn khác nhau, khiến anh trở thành một diễn viên rất đáng chú ý. Mọi người yêu mến anh ấy với vai thư ký bình yên và đáng tin cậy trong Hẹn Hò Chốn Công Sở (2022) và đã đóng nhiều mẫu bạn trai lý tưởng tương tự qua các vai diễn trong Nước Hoa (2019) và Cuộc Đời Đầu Tiên (2017). Nhưng trong Hoa Tuyết Điểm (2021), chúng ta đã thấy khía cạnh dữ dội hơn của anh chàng trong vai một người lính Bắc Triều Tiên - người đang bị giằng xé về việc trung thành với nhiệm vụ của mình hoặc lựa chọn làm điều đúng đắn. Đó là một nhân vật mà anh ấy đã thể hiện khá tốt. Chắc chắn rằng Kim Min Kyu sẽ nâng tầm vai diễn phản diện của mình ở những bộ phim sau này.

Lee Do Hyun

Một diễn viên triển vọng khác chắc chắn có thể đảm nhận vai phản diện nặng ký là Lee Do Hyun. Trong “18 Again”, anh đóng vai phiên bản trẻ hơn của một người đàn ông muốn làm lại cuộc đời mình. Trong các bộ phim truyền hình “Tuổi thanh xuân” và “Melancholia”, chúng ta đã thấy bằng chứng về khả năng thể hiện cảm xúc sâu sắc và sắc thái của nhân vật gặp khó khăn của anh ấy. Anh ấy xuất hiện với một vai khách mời trong bộ phim kinh dị về cảnh sát “Beyond Evil”, với tư cách là một phiên bản trẻ khác của vai chính. Với kỹ năng diễn xuất tài năng của mình, anh ấy sẽ trở thành một nhân vật dữ dội trong các bộ phim truyền hình bí ẩn giết người, nơi anh ấy đóng vai một trong những thủ phạm bị tình nghi trong một vụ phạm tội.

Yeo Jin Goo

Diễn viên nhí này đã chiếm được cảm tình của nhiều người bằng kỹ năng diễn xuất thuần khiết và gương mặt điển trai. Khi trưởng thành và đảm nhận nhiều vai diễn nam tính hơn, anh chàng đã không ngừng chứng minh rằng mình không phải là một "bình hoa di động" trên mành ảnh. Yeo Jin Goo đã đảm nhận các vai trong nhiều thể loại khác nhau như lịch sử, lãng mạn, khoa học viễn tưởng và tâm lý kinh dị. Nam diễn viên thậm chí còn đóng một vai kép trong bộ phim “The Crowned Clown”, đảm nhận cả hai vai “thiện” và “ác”. Màn trình diễn của anh ấy với vị Vua tàn nhẫn trong “The Crowned Clown” khiến bạn tự hỏi liệu Yeo Jin Goo có thể đảm nhận những vai diễn trong vai phản diện hay không.

Im Siwan

Im Si Wan là một diễn viên với khuôn mặt ngây thơ nhưng lại có khả năng diễn xuất cực đỉnh. Nam diễn viên có những màn chuyển đổi dễ dàng trong nhiều vai diễn khác nhau. Anh ấy đóng vai một nhân viên ngây thơ nhưng siêng năng trong Cuộc Sống Không Trọn Vẹn (2014), một cảnh sát trưởng thuế nghiêm túc trong Kẻ Truy Tìm (2022), một nhân vật đáng ngờ trong Người Lạ Đến Từ Địa Ngục (2019). Nụ cười ngọt ngào của nam diễn viên có thể dễ dàng biến thành một nụ cười xảo quyệt, khiến anh trở nên hoàn hảo cho những vai diễn như một kẻ lừa đảo hoặc một kẻ tâm thần.

Kim Soo Hyun

Một trong những diễn viên được xem nhiều nhất, Kim Soo Hyun đang khiến mọi người mong chờ vai diễn lớn tiếp theo của anh trên màn ảnh. Nam diễn viên đã đóng một loạt các nhân vật khó quên, tất cả đều có một điểm chung: họ khiến người xem cảm nhận được những cảm xúc sâu sắc theo cách mà không một diễn viên nào khác làm được. Kim Soo Hyun có thể dễ dàng khiến người xem yêu mình trong tích tắc nhưng đồng thời cũng có thể khiến họ ghét mình. Đó là sức mạnh diễn xuất đáng kinh ngạc của Kim Soo Hyun, tuy nhiên, liệu anh ấy có thử sức mình với vai phản diện để thay đổi hay không?

Choi Woo Shik

Được biết đến với những vai diễn vụng về, đáng yêu như Choi Woong trong Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta (2021), Choi Woo Shik khiến người xem không thể cưỡng lại được. Nam diễn viên có phẩm chất đáng tin cậy và thân thiện, điều đó khiến anh trở nên tuyệt vời trong thể loại lãng mạn, hài kịch và chính kịch. Nhưng không giống như những vai diễn khác, Choi Woo Shik có thể hóa thân vào nhân vật chàng trai tốt bụng nhưng mưu mô trong Ký Sinh Trùng (2019). Với diễn xuất tuyệt vời của mình, Choi Woo Shik chắc chắn có thể hoàn thành tốt vai phản diện đáng mong chờ.