Yuri (SNSD) tái hợp cùng Jung Il Woo trong bộ phim trinh thám sắp ra mắt "Good Job"

Jung Il Woo và Kwon Yuri (SNSD) được cho là sẽ dẫn dắt bộ phim truyền hình mới của KT Seezn "Good Job" - một bộ phim trinh thám, trinh thám lãng mạn ly kỳ mô tả cuộc sống của thám tử tài phiệt Eun Hyun Ki và cô trợ lý tài ba Han Seol Rok.

Quá trình quay phim sẽ bắt đầu vào tháng 4. Trước đó, Jung Ill Woo và Yuri đã cùng nhau tham gia bộ phim Bossam: Đánh Cắp Số Phận (2021)

Nổi tiếng với biệt danh "cặp đôi Bossam" trong bộ phim cổ trang của đài MBN Bossam: Đánh Cắp Số Phận (2021), Jung Il Woo và Yuri đã thu hút sự chú ý vì phản ứng tự nhiên của họ cùng nhau, đặc biệt là trong một bộ phim cổ trang. Bây giờ, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông vào ngày 18 tháng 3, Jung Il Woo và Yuri có thể sẽ tái hợp với tư cách là diến viên chính trong bộ phim truyền hình mới của Seezn "Good Job".

Jung Il Woo là một nam diễn viên Hàn Quốc. Anh được khán giả biết đến qua các vai diễn trong sitcom Gia Đình Là Số 1 (2006), và các bộ phim truyền hình Mai Hoa Kiếm (2009), 49 Ngày (2011), Tiệm Mì Mỹ Nam (2011), Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (2012), Lọ Lem Và 4 Chàng Hiệp Sĩ (2016).

Jung Il Woo gần đây đã tham gia một bộ phim truyền hình Trung Quốc mới Người Phụ Nữ Xinh Đẹp, kể về cuộc cạnh tranh giữa hai tập đoàn trong ngành nhà hàng và sẽ đem tới những câu chuyện buồn vui lẫn lộn về những thăng trầm trong tình yêu của ba chị em. Jung Il Woo sẽ đảm nhận vai nhà phê bình ẩm thực Kim Moon Ho, người điều hành một blog về các món ăn Hàn Quốc và nước ngoài.

Kwon Yuri ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Girls 'Generation vào tháng 8 năm 2007, sau đó trở thành một trong những nghệ sĩ đắt show nhất ở Hàn Quốc và là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng trên toàn thế giới.

Ngoài các hoạt động trong nhóm, cô đã tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình như Vua Thời Trang (2012), Anh Hùng Khu Phố (2016), Nữ Hoàng Bình Phẩm (2016), Bị Cáo (2017), Dae Jang Geum Đang Dõi Theo (2018) và Bossam: Đánh Cắp Số Phận (2021). Năm 2013, cô có bộ phim đầu tay trong Mỹ Nam Đại Chiến. Năm 2018, cô ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo với album nhạc kịch đầu tiên "The First Scene".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/yuri-snsd-tai-hop-cung-jung-il-woo-trong-bo-phim-trinh-tham-sap-ra-mat-good-job-457140.html