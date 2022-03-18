Hành động ngọt muốn 'xỉu' của Ahn Hyo Seop: Lấy áo khoác của mình để khoác cho "nàng thơ" Kim Se-jeong

Nam diễn viên Ahn Hyo-seop đã lấy áo khoác của mình đắp cho bạn diễn Kim Se-jeong đang run vì lạnh.

Vào ngày 16 vừa qua, bộ phim 'Hẹn hò chốn công sở' của đài SBS đã đăng một đoạn video hậu trường dài 5 phút 30 giây.

Đoạn video được đăng tải cho thấy Ahn Hyo-seop và Kim Se-jeong đang chụp ảnh tưởng tượng bối cảnh về buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập.

Kim Se-jeong mặc một chiếc váy đen thanh lịch khi cô nàng tham dự một sự kiện lớn là buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập.

SBS "Hẹn hò chốn công sở"

Khi thấy các nhân viên mặc áo khoác dày, thời điểm quay cũng đang là mùa đông, còn Kim Se-jeong đứng chờ đợi với một túi giữ nhiệt cầm chặt trên hai tay, run rẩy không thể chịu được cái lạnh, Ahn Hyo-seop đã hỏi các nhân viên khác, "Em đưa áo khoác của em cho cô ấy có được không?" Và anh chàng đã tự tay đưa áo của mình khoác cho Kim Se-jeong.

SBS "Hẹn hò chốn công sở"

Kim Se-jeong đã gián tiếp bày tỏ lòng biết ơn của mình với Ahn Hyo-seop, run rẩy nói rằng "Em sẽ không từ chối đâu ạ".

Cư dân mạng đã phản ứng rất nhiệt tình trước cách hành động “ngọt ngào như kẹo” của Ahn Hyo-seop, với những bình luận như "Xốn xang quá đi" và "Chemistry dễ thương ấy bùng nổ trong cả đời thực luôn nè."

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hanh-dong-ngot-muon-xiu-cua-ahn-hyo-seop-lay-ao-khoac-cua-minh-de-khoac-cho-nang-tho-kim-se-jeong-456549.html