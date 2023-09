Vào ngày 24 tháng 3, Sports Chosun đưa tin Sehun (EXO) đã được chọn vào vai chính trong bộ phim truyền hình của TVING: Love, Hara High School

Một nguồn tin từ SM Entertainment xác nhận Sehun sẽ đóng vai chính Go Yoo trong bộ phim truyền hình của TVING Love, Hara High School

Love, Hara High School là bộ phim xoay quanh về tình bạn và câu chuyện tình yêu chân thành của những thanh niên 18 tuổi đứng giữa hai ngã rẻ tình yêu và tình bạn. Bộ phim đề cập đến chủ đề độc đáo của bộ nhớ tế bào rằng bộ nhớ tế bào của người này sẽ được chuyển đến những người nhận cấy ghép nội tạng.

Sehun sẽ đảm nhận vai chính Go Yoo, một học sinh 18 tuổi đang học năm thứ hai của trường trung học Hara. Go Yoo cao lên hàng ngày và thường được ca ngợi là thiên tài bóng rổ, môn thể thao đã giúp cậu bắt đầu phát triển chiều cao. Cậu cũng là một học sinh điển trai và nổi bật vì mặc dù không học nhưng vẫn đạt số điểm trung bình của các môn học. Go Yoo là một người quá bận rộn để hẹn hò và luôn dành tâm trí để bảo vệ người bạn thân Joon Hee. Tuy nhiên, sau khi hiến thận cho Joon Hee, Go Yoo nảy sinh mâu thuẫn với mối tình đầu So Yeon.

Trước đó, Sehun đã có vai diễn trong “EXO Nhà Bên (2015) và Độc Cô Tiền Truyện (2018), đồng thời ra mắt màn ảnh rộng thông qua Hải Tặc: Kho Báu Hoàng Gia Cuối Cùng (2022). Gần đây, Sehun đã đóng vai chính trong bộ phim Bây Giờ Chúng Ta Đang Chia Tay của đài SBS, làm dấy lên dự đoán của người hâm mộ về bước chuyển mình trong diễn xuất của nam ca sĩ ở những bộ phim tiếp theo.

Nam thần nhà SM - Ảnh: Internet

“Love, Hara High School” do Kang Bo Ra viết kịch bản và được chỉ đạo bởi đạo diễn Kim Jin Sung, người đã từng đạo diễn hai bộ phim Nữ Hoàng Seon Deok (2009) và Cửu Gia Thư (2013). Bộ phim sẽ bắt đầu quay vào tháng 4 và công chiếu trong năm nay trên TVING.

