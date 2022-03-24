"Again My Life" là một bộ phim truyền hình về một công tố viên trẻ tuổi có cơ hội thứ hai để dành lại công lý sau khi hạ gục một kẻ cầm quyền thất bại. Lee Joon Gi đóng vai Kim Hee Woo, người bị giết oan trong khi đang điều tra một chính trị gia tham nhũng, nhưng không ngờ lại có cơ hội sống sót. Kim Ji Eun đóng vai Kim Hee Ah, một thiên tài và là con gái út của Giám đốc điều hành Tập đoàn Cheonha.

Những bức ảnh mới được tung ra cho thấy thói quen hàng ngày của Kim Hee Woo. Anh ta liên tục tìm kiếm thông tin và không lãng phí thời gian để chuẩn bị kế hoạch trả thù. Trong một bức ảnh, nhà đài đã hé lộ tạo hình thời sinh viên của Kim Hee Woo khi đang tập trung vào việc học. Một bức ảnh khác cho thấy nhân vật chính đang chăm chỉ tăng cường thân thủ, khéo léo chiến đấu và né đòn từ đối phương.