Được trao "kiếp sống" thứ hai, liệu nhân vật Kim Hee Woo do Lee Jun Ki thủ vai có đánh bại được đối thủ và phục hận, đòi lại công lý? Bộ phim sắp tới của đài SBS “Again My Life” đã chia sẻ một cái nhìn khác về nhân vật của Lee Joon Gi !
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"Again My Life" là một bộ phim truyền hình về một công tố viên trẻ tuổi có cơ hội thứ hai để dành lại công lý sau khi hạ gục một kẻ cầm quyền thất bại. Lee Joon Gi đóng vai Kim Hee Woo, người bị giết oan trong khi đang điều tra một chính trị gia tham nhũng, nhưng không ngờ lại có cơ hội sống sót. Kim Ji Eun đóng vai Kim Hee Ah, một thiên tài và là con gái út của Giám đốc điều hành Tập đoàn Cheonha.
Những bức ảnh mới được tung ra cho thấy thói quen hàng ngày của Kim Hee Woo. Anh ta liên tục tìm kiếm thông tin và không lãng phí thời gian để chuẩn bị kế hoạch trả thù. Trong một bức ảnh, nhà đài đã hé lộ tạo hình thời sinh viên của Kim Hee Woo khi đang tập trung vào việc học. Một bức ảnh khác cho thấy nhân vật chính đang chăm chỉ tăng cường thân thủ, khéo léo chiến đấu và né đòn từ đối phương.
Một thứ khác mà Kim Hee Woo cần để trả thù bên cạnh sự thông minh và kỹ năng chiến đấu là sự giàu có. Anh ta phải có nguồn lực tài chính để đạt được mục tiêu của mình. Bức ảnh cuối là khi Kim Hee Woo học hỏi từ Woo Yong Soo (Lee Soon Jae) - một huyền thoại sống của giới đấu giá bất động sản, để xây dựng nguồn lực tài chính, giúp anh dễ dàng hơn trong việc tiếp cận kẻ thù.
Kim Hee Woo đã thất bại một lần trong việc trừng phạt những kẻ phản diện, bao gồm Jo Tae Sub (Lee Kyung Young), Kim Seok Hoon (Choi Kwang Il), Jung Il Hyun (Kim Hyung Muk), Bác sĩ K (Hyun Woo Sung) và Choi Kang Jin (Kim Jin Woo). Liệu những nỗ lực phá hủy nhóm quyền lợi này của anh trong kiếp sống thứ hai này có được đền đáp? Hãy cùng chờ đón.
“Again My Life” sẽ ra mắt khán giả vào ngày 8 tháng 4 lúc 10 giờ tối (KST) và được phát trên Viki.