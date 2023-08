7 bộ phim không thể bỏ lỡ cho những ai yêu thích Twenty One Twenty Five

Twenty Five, Twenty One (tạm dịch: Tuổi 25, tuổi 21) dành cho tuổi mới lớn với sự tham gia của Kim Tae Ri, Nam Joo Hyuk và Bona WJSN đang dạy chúng ta vô số bài học về tinh thần thể thao, trưởng thành và theo đuổi ước mơ của bạn, mang lại nụ cười trên khuôn mặt của chúng ta qua mỗi tập phim. Trong khoảng thời gian chờ đợi các tập phim mới, hãy điểm qua các tựa phim tương tự giúp bạn giải trí trong ngày.

Cùng với sự tham gia của Nam Joo Hyuk, Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (tạm dịch: Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo) vẫn là một trong những bộ phim truyền hình thể thao mang tính biểu tượng nhất cho đến nay. Tập trung xung quanh các sinh viên tại một trường đại học thể thao, bộ phim đi sâu vào sự độc đáo của các môn thể thao khác nhau và truyền tải thông điệp tuyệt vời trong việc khám phá tình bạn và tinh thần thể thao trong một môi trường cạnh tranh, căng thẳng. Mỗi nhân vật chiến đấu để theo đuổi ước mơ của họ, tìm kiếm tình yêu và bản thân trong bộ phim.

3. School 2017

Mặc dù School 2017 (tạm dịch: Học đường 2017) tập trung nhiều hơn vào học sinh trung học hướng tới một môi trường học thuật cạnh tranh, nhân vật chính Ra Eun Ho (Kim Sejeong) là một nghệ sĩ webtoon đầy tham vọng, hy vọng sẽ vào được một trường đại học nghệ thuật mặc dù cô ấy bị điểm kém. Bộ truyện tập trung vào những sinh viên có tài năng không nằm ngoài lĩnh vực học thuật và chia sẻ rằng có những ước mơ và khát vọng khác thường trong cuộc sống là điều hoàn toàn bình thường. "School 2017" cũng đầy những trò đùa vui nhộn giữa các học sinh trung học khi các nhân vật cùng nhau giải quyết một bí ẩn xảy ra tại trường học của họ.

4. Start-Up

Quay trở lại năm 2020, Nam Joo Hyuk đã gây bão thế giới K-drama với Start-Up (tạm dịch: Khởi nghiệp), một câu chuyện đầy cảm hứng về những người trẻ tràn trề hy vọng mong muốn khởi nghiệp thành công công việc kinh doanh của họ. Bộ phim còn có sự tham gia của Suzy trong vai nữ chính Seo Dal Mi, người cũng nổi tiếng chẳng kém Na Hee Do trong Twenty Five, Twenty One. Trong Start-Up, bộ đôi phải đối mặt với vô số thất bại trong cuộc hành trình của họ, đồng thời học cách tin tưởng lẫn nhau khi theo đuổi ước mơ của mình.

5. Fight My Way

Cũng giống như Twenty Five, Twenty One, Fight My Way (tạm dịch: Đời tôi hạng bét) cũng kể về hành trình vươn tới sự vĩ đại của một vận động viên. Go Dong Man, do Park Seo Joon thủ vai, là một cựu ngôi sao taekwondo, người đã bỏ môn thể thao này sau một sự cố đau lòng. Ở tuổi trưởng thành, Dong Man có một cuộc sống không viên mãn, sau đó chuyển sang võ thuật tổng hợp để theo đuổi ước mơ của mình.

6. Girls’ Generation 1979

Một cú nổ khác trong quá khứ, Girls’ Generation 1979 (tạm dịch: Thờ đại thiếu nữ 1979) không ai khác ngoài Bona WJSN đóng vai chính trong bộ phim trung học cổ điển này. Câu chuyện kể về một nhóm thanh thiếu niên khi họ tìm hiểu về tình yêu đầu đời và những ganh đua vụn vặt, cuối cùng học được giá trị thực sự của tình bạn. Khung cảnh hoài cổ vào cuối những năm 1970 của bộ phim cũng mang lại sự ấm áp của tuổi trẻ và khao khát một thời đại đã qua.

7. Extraordinary You

Với sự tham gia của Kim Hye Yoon và Rowoon SF9, Extra Extra You (tạm dịch: Vô Tình Tìm Thấy Haru/ Cậu Thật Phi Thường) là một bộ phim giả tưởng trong đó các nhân vật trong thế giới truyện tranh trở nên có nhận thức và họ cố gắng viết lại số phận của chính mình. Mặc dù cốt truyện của bộ phim này khác xa so với Twenty Five, Twenty One trong danh sách này, nhưng cũng có những bài học rút ra từ nó về lòng quyết tâm, tình bạn và tìm kiếm chính mình.