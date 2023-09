6 bộ phim đầy tâm trạng mà mọt phim nên xem vào những ngày mưa

Shin Min Ah vào vai Yoon Hye Jin, một nha sĩ bỏ việc ở thành phố vì cãi nhau với cấp trên. Cô đến một thị trấn nhỏ để bắt đầu cuộc sống mới nhưng thấy mình gặp nhiều xui xẻo khi đến đó, khiến cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hong Doo Shik (do Kim Seon Ho thủ vai). Doo Shik liên tục giúp đỡ Hye Jin trong khi cô ấy có thể tự chủ được cuộc sống của mình.

Đây là bộ phim nằm trong danh sách những phim nên xem bởi không chỉ hai nhân vật vô cùng tròn vai, mà các nhân vật trong thị trấn nhỏ và câu chuyện của họ đều khiến cuộc sống đáng quý hơn. Có một phân cảnh Doo Shik đã nói một lời thoại khi hai nhân vật chính đang dầm mình trong mưa: “Cô nhất định sẽ gặp phải những tình huống bất ngờ trong cuộc sống. Ngay cả khi cô sử dụng ô thì vẫn sẽ bị ướt."

3. Love Rain - Cơn Mưa Tình Yêu

Cơn Mưa Tình Yêu là một bộ phim truyền hình nói về mối tình đầu kinh điển. Phim có sự tham gia của Jang Geun Suk trong vai Seo Joon và Yoon Ah trong vai Jung Ha Na. Seo Joon là một nhiếp ảnh gia và cũng là một tay chơi, sau đó gặp Ha Na và cả hai yêu nhau. Điều làm cho mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt là nó gắn liền với câu chuyện tình yêu của cha mẹ họ. Họ nhận ra rằng số phận của họ liên kết với nhau hơn nhiều so với những gì họ có thể tưởng tượng.

Bộ phim là một câu chuyện về tình đầu ngọt ngào sẽ làm mủi lòng bất cứ ai. Cơn Mưa Tình Yêu lấy bối cảnh vào những năm 70, vì vậy nó có một cảm giác rất hoài cổ và lãng mạn. Cảnh chiếc ô trong bộ phim đặc biệt này nổi tiếng vì nó cho thấy một nam chính bị ướt đẫm trong mưa vì anh ấy đang cố gắng giữ cho người yêu của mình không bị ướt. Bộ phim có tất cả các yếu tố cho một câu chuyện tình lãng mạn và nó sẽ khiến bạn đồng thời cảm thấy ấm áp và đau lòng.

4. Pretty Noona Who Buys Me Food - Chị Đẹp Mua Đồ Ăn Cho Tôi

Pretty Noona Who Buys Me Food (hay Something in the Rain) có sự tham gia của Son Ye Jin trong vai Yoon Jin Ah và Jung Hae In trong vai Seo Joon Hee đáng yêu. Cốt truyện liên quan đến việc Ji Ah và Joon Hee yêu nhau sau khi quen nhau từ khi họ còn là những đứa trẻ. Ji Ah cũng là bạn thân của chị gái Joon Hee. Mặc dù có một chút khoảng cách về tuổi tác giữa hai người, họ đã yêu nhau và phải đối mặt với những thử thách và khó khăn của các thành viên trong gia đình không cho phép họ ở bên nhau.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện lãng mạn với hai vai chính hoàn hảo. Nhìn thấy Joon Hee và Jin Ah rơi vào vòng xoáy của chuyện tình cảm với nhau là điều không thể bỏ qua. Phản ứng hóa học giữa hai nhân vật chính sẽ làm tan chảy trái tim bạn hoàn toàn. Hành trình đi từ bạn bè, trở thành người yêu, đến tan nát cõi lòng và định mệnh đưa họ lại với nhau sẽ là mô-típ hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một bộ phim lãng mạn thuần túy để cảm nhận khi trời mưa.

5. 18 Again - Trở Lại Tuổi 18

Yoon Sang Hyun đóng vai Hong Dae Young, một người đàn ông có bạn gái mang thai khi họ còn học trung học, dẫn đến việc phải kết hôn. Hong Dae Young phải từ bỏ tương lai là một cầu thủ bóng rổ và Kim Ha Neul, người đóng vai vợ anh, phải từ bỏ ước mơ trở thành một phát thanh viên. Sau sự cố kinh hoàng, anh tỉnh dậy và nhận ra rằng mình đã trở lại với chính mình năm 18 tuổi. Anh đã được trao cơ hội thứ hai để sống cuộc đời của mình theo cách anh ấy muốn.

Bộ phim đề cập đến mối quan hệ với cha mẹ, tình yêu đầu, nỗi đau khi trưởng thành. Bộ phim còn có một mối tình tay ba hoành tráng - một kịch bản phim quen thuộc tạo thêm sự gay cấn. Không có giây phút nào trong bộ phim gây nhàm chán vì cuối cùng người xem có cảm giác hạnh phúc sau khi bộ phim kết thúc. Lee Do Hyun đã giành được giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2021 cho vai diễn của anh ấy trong loạt phim này, vì vậy đây là bộ phim chất lượng mà bạn không nên bỏ qua.

6. She Was Pretty - Cô Nàng Xinh Đẹp

She Was Pretty có sự tham gia của Hwang Jung Eum trong vai Kim Hye Jin, một người từng rất xinh đẹp và nổi tiếng đối với các chàng trai khi còn nhỏ, nhưng lớn lên lại ít quan tâm về vẻ ngoài vì công việc và cuộc sống bận rộn. Cô có cơ hội làm việc tại một công ty tạp chí, nơi cô gặp lại mối tình đầu của mình, Ji Sung Joon (Park Seo Joon). Sung Joon từng rất thích Hye Jin khi anh còn nhỏ, nhưng giờ anh không thể nhận ra cô trong bộ dạng của một người trưởng thành.

Những tổn thương mà Ji Sung Joon phải trải qua mỗi khi trời đổ mưa chỉ có thể được hàn gắn nhờ tình yêu và sự ủng hộ của mối tình đầu Hye Jin. Nhìn thấy cả hai muốn ở bên nhau nhưng phải vượt qua bao nhiêu trở ngại để điều đó xảy ra thật ấm lòng. Bạn cũng sẽ chứng kiến sự xuất hiện của Choi Si Won trong vai nam thứ và cú lột xác ngoạn mục ở cuối phim của anh chàng sẽ khiến bạn ngạc nhiên không kém !