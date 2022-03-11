Suzy đang trong quá trình đàm phán vai nữ chính cho loạt phim mới của Netflix, chuyển thể từ webtoon nổi tiếng "The Girl Downstairs"

Sao quốc tế 11/03/2022 08:00

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông vào ngày 10 tháng 3, Suzy đã được mời đóng vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình gốc Netflix sắp tới, dựa trên một webtoon nổi tiếng.

Loạt webtoon gốc 'Cô gái ở tầng dưới' hay 'Lee Doo Na!' kể về câu chuyện của một sinh viên đại học năm nhất, Lee Won Joon, người bắt đầu sống trong một ngôi nhà chung với một cô gái tên là Lee Doo Na, một cựu thần tượng K-Pop.

Ngay sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng loạt webtoon nổi tiếng sẽ được làm lại từ phim truyền hình, nhiều cư dân mạng đã đưa ra hình ảnh dàn cast tưởng tượng cho vai diễn của cựu thần tượng K-Pop, Lee Doo Na.

Suzy đang trong quá trình đàm phán vai nữ chính cho loạt phim mới của Netflix, chuyển thể từ webtoon nổi tiếng 'The Girl Downstairs' - Ảnh 1

Có vẻ như Suzy là một ứng cử viên rất tiềm năng cho vai Lee Doo Na, một nhân vật quyết định từ giã sự nghiệp K-Pop để quay lại trường học. Trước khi tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, Suzy từng là nữ thần tượng trong nhóm nhạc đình đám Miss A một thời. 

Suzy đang trong quá trình đàm phán vai nữ chính cho loạt phim mới của Netflix, chuyển thể từ webtoon nổi tiếng 'The Girl Downstairs' - Ảnh 2

Bản làm lại Netflix của 'The Girl Downstairs' sẽ do Lee Jung Hyo của 'Crash Landing On You' và 'Romance Is A Bonus Book' làm đạo diễn.

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Từ khóa:   Bae Suzy Suzy

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