Jung Ho Yeon trở lại màn ảnh với nữ minh tinh bàn bạc Cate Blanchett trong loạt phim mới của Apple TV Plus "Disclaimer"

Sau khi ký hợp đồng với cơ quan tài năng Mỹ Creative Artists Agency (CAA), Ho Yeon sẽ đóng vai chính trong loạt phim kinh dị của Apple TV Plus, Disclaimer cùng với minh tinh màn bạc Cate Blanchett.

Sau khi Squid Game trở thành bộ phim được xem nhiều nhất từ ​​trước đến nay của Netflix, nữ diễn viên Jung Ho Yeon đã thăng hạng đáng kể về sự nổi tiếng mà cô nhận được trong vai nữ chính Squid Game. Nữ diễn viên, người mẫu 27 tuổi này đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải SAG 2022 cho màn trình diễn đầu tay đầy ấn tượng của mình.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Renée Knight, Disclaimer xoay quanh một nhà báo phim tài liệu truyền hình Catherine (Cate Blanchett), người được biết đến với việc vạch trần những hành vi bất hợp pháp của các tập đoàn lớn. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, dường như cô cũng có cuộc sống viên mãn bên người chồng và con trai hết mực yêu thương mình. Tuy nhiên, Stephen (Kevin Kline) đã phá bỏ ảo tưởng này khi anh viết một cuốn tiểu thuyết vạch trần một bí mật từ 20 năm trước mà Cate đã mong rằng sẽ được che giấu mãi mãi.

Ho Yeon sẽ vào vai Kim, trợ lý đầy tham vọng, chăm chỉ và háo hức của Catherine, người biết rằng công việc của sếp có thể mang lại cho cô một bước đột phá trong sự nghiệp thăng tiến. Các thành viên khác của dàn diễn viên trong phim bao gồm Sacha Baron Cohen và Kodi Smit-McPhee.

Loạt phim sẽ do Alfonso Cuaron viết kịch bản và đạo diễn, người từng đoạt giải Oscar gồm Gravity và Roma. Disclaimer là loạt phim đầu tiên trong hợp đồng nhiều năm của giữa Alfonso Cuaron với Apple TV Plus, đồng thời cũng là dự án đầu tiên mà ông sẽ có toàn quyền chỉ đạo mỗi tập. Ngày phát hành Disclaimer vẫn chưa được công bố, nhưng năm 2023 có thể là năm công chiếu của bộ phim này.

Lee Jun Ki dành thời gian tập luyện, chuẩn bị cho màn trả thù ngoạn mục trong phim mới "Again My Life" Được trao "kiếp sống" thứ hai, liệu nhân vật Kim Hee Woo do Lee Jun Ki thủ vai có đánh bại được đối thủ và phục hận, đòi lại công lý? Bộ phim sắp tới của đài SBS “Again My Life” đã chia sẻ một cái nhìn khác về nhân vật của Lee Joon Gi !

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/jung-ho-yeon-tro-lai-man-anh-voi-nu-minh-tinh-ban-bac-cate-blanchett-trong-loat-phim-moi-cua-apple-tv-plus-disclaimer-457996.html