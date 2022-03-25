Jung Ho Yeon trở lại màn ảnh với nữ minh tinh bàn bạc Cate Blanchett trong loạt phim mới của Apple TV Plus "Disclaimer"

Phim hay mỗi ngày 25/03/2022 07:24

Sau khi ký hợp đồng với cơ quan tài năng Mỹ Creative Artists Agency (CAA), Ho Yeon sẽ đóng vai chính trong loạt phim kinh dị của Apple TV Plus, Disclaimer cùng với minh tinh màn bạc Cate Blanchett.

Sau khi Squid Game trở thành bộ phim được xem nhiều nhất từ ​​trước đến nay của Netflix, nữ diễn viên Jung Ho Yeon đã thăng hạng đáng kể về sự nổi tiếng mà cô nhận được trong vai nữ chính Squid Game. Nữ diễn viên, người mẫu 27 tuổi này đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải SAG 2022 cho màn trình diễn đầu tay đầy ấn tượng của mình. 

 Jung Ho Yeon trở lại màn ảnh với nữ minh tinh bàn bạc Cate Blanchett trong loạt phim mới của Apple TV Plus 'Disclaimer' - Ảnh 1

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Renée Knight, Disclaimer xoay quanh một nhà báo phim tài liệu truyền hình Catherine (Cate Blanchett), người được biết đến với việc vạch trần những hành vi bất hợp pháp của các tập đoàn lớn. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, dường như cô cũng có cuộc sống viên mãn bên người chồng và con trai hết mực yêu thương mình. Tuy nhiên, Stephen (Kevin Kline) đã phá bỏ ảo tưởng này khi anh viết một cuốn tiểu thuyết vạch trần một bí mật từ 20 năm trước mà Cate đã mong rằng sẽ được che giấu mãi mãi.

Ho Yeon sẽ vào vai Kim, trợ lý đầy tham vọng, chăm chỉ và háo hức của Catherine, người biết rằng công việc của sếp có thể mang lại cho cô một bước đột phá trong sự nghiệp thăng tiến. Các thành viên khác của dàn diễn viên trong phim bao gồm Sacha Baron Cohen và Kodi Smit-McPhee.

Loạt phim sẽ do Alfonso Cuaron viết kịch bản và đạo diễn, người từng đoạt giải Oscar gồm Gravity và Roma. Disclaimer là loạt phim đầu tiên trong hợp đồng nhiều năm của giữa Alfonso Cuaron với Apple TV Plus, đồng thời cũng là dự án đầu tiên mà ông sẽ có toàn quyền chỉ đạo mỗi tập. Ngày phát hành Disclaimer vẫn chưa được công bố, nhưng năm 2023 có thể là năm công chiếu của bộ phim này.

Lee Jun Ki dành thời gian tập luyện, chuẩn bị cho màn trả thù ngoạn mục trong phim mới "Again My Life"

Lee Jun Ki dành thời gian tập luyện, chuẩn bị cho màn trả thù ngoạn mục trong phim mới "Again My Life"

Được trao "kiếp sống" thứ hai, liệu nhân vật Kim Hee Woo do Lee Jun Ki thủ vai có đánh bại được đối thủ và phục hận, đòi lại công lý? Bộ phim sắp tới của đài SBS “Again My Life” đã chia sẻ một cái nhìn khác về nhân vật của Lee Joon Gi !

Xem thêm
Từ khóa:   Jung Ho Yeon Cate Blanchett phim mới Disclaimer

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 43 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền