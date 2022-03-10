Từ Hy Viên làm điều này khi đón chồng mới từ Hàn sang thăm

DJ Koo đã bắt chuyến bay tới thẳng Đài Bắc, chuẩn bị gặp Từ Hy Viên chỉ sau 2 ngày tuyên bố kết hôn.

Sau tin kết hôn với DJ Koo, Từ Hy Viên lại tiếp tục trở thành đề tài bàn tán của công chúng khi chuẩn bị tươm tất đón chồng mới sang Đài Loan thăm mình. Cụ thể, theo trang iFeng đưa tin, chiều ngày 9/3, DJ Koo đã đáp chuyến bay tới Đài Loan, chuẩn bị thực hiện cách ly 10 ngày theo chỉ thị trước khi ra mắt gia đình nhà vợ. Anh đã chọn khách sạn nổi tiếng Hãn Ngụ làm nơi cách ly. Điều đáng nói là nơi đây chri cách nhà của Đại S khoảng 2km, giá thuê 1 đêm đắt nhất vào khoảng 2000 tệ (7,2 triệu đồng), rẻ nhất là 1000 tệ (3,6 triệu đồng).

DJ Koo đã đến Đài Loan để gặp vợ chưa cưới. Từ Hy Viên rất hạnh phúc vì điều này. Khi phóng viên đặt câu hỏi rằng: "Khách sạn S Holtel của Uông Tiểu Phi cũng được trưng dụng làm nơi cách ly, DJ Koo có tới đây không?", Từ Hy Viên không ngại ngần trả lời: "Làm sao có chuyện đó được, mọi người châm biếm tôi đấy à?".

Ngay từ sáng sớm, Đại S đã gửi đồ uống cùng đồ ăn vặt cho phóng viên tác nghiệp tại khách sạn Hãn Ngụ. Kèm theo đó là lời nhắn: "Hiện tại khách sạn đang thực hiện cách ly, tôi không thể tự mình tới đó cảm ơn báo chí được, chính vì vậy đành nhờ nhân viên khách sạn sắp xếp, gửi đồ ăn tới cho mọi người. Cám ơn mọi người rất nhiều". Có thể thấy, nữ diễn viên cực kỳ chu đáo trong việc chào đón ông xã tới quê hương của mình. Chỉ riêng mẹ của Đại S lại vô cùng tức giận Trong khi con gái vui mừng khôn xiết thì mẹ ruột của Từ Hy Viên là bà Hoàng Xuân Mai vẫn vô cùng tức giận. Bà tuyên bố: "Ngày nào con bé còn không xin lỗi tôi, ngày đó tôi sẽ không gặp cậu kia", "Chuyện cậu ta đi hay ở chẳng liên quan gì đến tôi. Cậu ta đến Đài Loan tham quan mà, tôi thì lười làm mấy chuyện giao lưu này lắm", "Kết hôn là chuyện đại sự, đáng lẽ ra phải có sự chia sẻ, bàn bạc. Tôi muốn con gái phải xin lỗi tôi".

Thời hoàng kim của Từ Hy Viên: Nhan sắc thế này bảo sao nhiều người điêu đứng Nhờ nhan sắc ngọt ngào mà Từ Hy Viên đã "hạ gục" trái tim của biết bao nam thần đình đám như: Châu Du Dân, Lam Chính Long, thiếu gia Uông Tiểu Phi... Ngắm lại loạt ảnh thời hoàng kim mới hiểu rất xứng đáng.

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