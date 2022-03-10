Thời hoàng kim của Từ Hy Viên: Nhan sắc thế này bảo sao nhiều người điêu đứng

Sao quốc tế 10/03/2022 14:52

Nhờ nhan sắc ngọt ngào mà Từ Hy Viên đã "hạ gục" trái tim của biết bao nam thần đình đám như: Châu Du Dân, Lam Chính Long, thiếu gia Uông Tiểu Phi... Ngắm lại loạt ảnh thời hoàng kim mới hiểu rất xứng đáng.

Liên tục 2 ngày qua, thông tin nữ chính của Vườn sao băng - Từ Hy Viên tuyên bố tái hôn với nam ca sĩ kiêm NSX đình đám xứ Hàn tên DJ Koo nhận được sự quan tâm rất mực từ công chúng. Ai nấy đều sốc vì người đẹp này đưa ra quyết định kết hôn chỉ sau 4 tháng ly hôn với thiếu gia Uông Tiểu Phi. 

Tối 8/3, một blogger nổi tiếng đã khui lại loạt ảnh thuở còn son rỗi của Từ Hy Viên. Ai nấy không giấu được sự ngạc nhiên lẫn trầm trồ trước nhan sắc thuần khiết, không kém phần sexy của nàng Sam Thái. Khi mới bước chân vào làng giải trí, Từ Hy Viên đã sở hữu nét đẹp thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ. Vì quá xinh đẹp đến động lòng người nên cô đã khiến cho loạt mĩ nam như: Châu Du Dân, Lam Chính Long, thiếu gia Bắc Kinh Uông Tiểu Phi "mê như điếu đổ". Thậm chí, DJ Koo - tình mới của Từ Hy Viên - say đắm cô nàng suốt hơn 24 năm qua, nhớ thương Từ Hy Viên tới tận bây giờ.

Trong một sự kiện cách đây 11 năm, nàng Đại S trở thành tâm điểm chú ý nhờ bộ đầm ngắn khoe vòng 1 gợi cảm cùng đôi chân nuột nà. Không ít netizen nhận định đây chính là thời kỳ đỉnh cao sắc đẹp của tình cũ Uông Tiểu Phi.

Thời hoàng kim của Từ Hy Viên: Nhan sắc thế này bảo sao nhiều người điêu đứng - Ảnh 1 

Thời hoàng kim của Từ Hy Viên: Nhan sắc thế này bảo sao nhiều người điêu đứng - Ảnh 2

Nhan sắc của nàng Đại S ngày càng sắc sảo, thần thái trở nên ấn tượng hơn

Thời hoàng kim của Từ Hy Viên: Nhan sắc thế này bảo sao nhiều người điêu đứng - Ảnh 3
Thời hoàng kim của Từ Hy Viên: Nhan sắc thế này bảo sao nhiều người điêu đứng - Ảnh 4
Thời hoàng kim của Từ Hy Viên: Nhan sắc thế này bảo sao nhiều người điêu đứng - Ảnh 5
Thời hoàng kim của Từ Hy Viên: Nhan sắc thế này bảo sao nhiều người điêu đứng - Ảnh 6 

Thời hoàng kim của Từ Hy Viên: Nhan sắc thế này bảo sao nhiều người điêu đứng - Ảnh 7

Nhan sắc vừa ngọt ngào vừa sắc sảo của Từ Hy Viên

Thời hoàng kim của Từ Hy Viên: Nhan sắc thế này bảo sao nhiều người điêu đứng - Ảnh 8
Thời hoàng kim của Từ Hy Viên: Nhan sắc thế này bảo sao nhiều người điêu đứng - Ảnh 9
Thời hoàng kim của Từ Hy Viên: Nhan sắc thế này bảo sao nhiều người điêu đứng - Ảnh 10
Thời hoàng kim của Từ Hy Viên: Nhan sắc thế này bảo sao nhiều người điêu đứng - Ảnh 11 

Thời hoàng kim của Từ Hy Viên: Nhan sắc thế này bảo sao nhiều người điêu đứng - Ảnh 12

Cô khiến loạt mĩ nam điêu đứng vì mình

 Ảnh: Tổng hợp, Internet

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