Thời hoàng kim của Từ Hy Viên: Nhan sắc thế này bảo sao nhiều người điêu đứng

Liên tục 2 ngày qua, thông tin nữ chính của Vườn sao băng - Từ Hy Viên tuyên bố tái hôn với nam ca sĩ kiêm NSX đình đám xứ Hàn tên DJ Koo nhận được sự quan tâm rất mực từ công chúng. Ai nấy đều sốc vì người đẹp này đưa ra quyết định kết hôn chỉ sau 4 tháng ly hôn với thiếu gia Uông Tiểu Phi.

Tối 8/3, một blogger nổi tiếng đã khui lại loạt ảnh thuở còn son rỗi của Từ Hy Viên. Ai nấy không giấu được sự ngạc nhiên lẫn trầm trồ trước nhan sắc thuần khiết, không kém phần sexy của nàng Sam Thái. Khi mới bước chân vào làng giải trí, Từ Hy Viên đã sở hữu nét đẹp thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ. Vì quá xinh đẹp đến động lòng người nên cô đã khiến cho loạt mĩ nam như: Châu Du Dân, Lam Chính Long, thiếu gia Bắc Kinh Uông Tiểu Phi "mê như điếu đổ". Thậm chí, DJ Koo - tình mới của Từ Hy Viên - say đắm cô nàng suốt hơn 24 năm qua, nhớ thương Từ Hy Viên tới tận bây giờ.