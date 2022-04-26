Từ Hy Viên được khen 'trẻ ra 10 tuổi' sau khi tái hôn với DJ Koo

Sao quốc tế 26/04/2022 16:16

Sau khi tái hôn với nghệ sĩ Hàn Quốc DJ Koo, nữ diễn viên Từ Hy Viên được khen ngợi hết lời về nhan sắc.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, nhà sản xuất nổi tiếng Chiêm Nhân Hùng mới đây đã có một cuộc gặp gỡ thân mật với Từ Hy Viên và chồng mới của cô - nam nghệ sĩ người Hàn DJ Koo. Theo đó, DJ Koo đã được đích thân Chiêm Nhân Hùng mời đến với lời đề nghị rằng anh sẽ là người chấm bút cho một sáng tác mới dành cho một nhóm nhạc nam.

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Nhờ kết hôn với Từ Hy Viên, DJ Koo nhận được nhiều lời mời hợp tác ở Đài Loan

Cũng trong buổi gặp gỡ này, Chiêm Nhân Hùng tiết lộ rằng vợ chồng Đại S chủ yếu giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh và trao cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào, DJ Koo thì rất quan tâm và chăm chút cho vợ mình. Không những vậy, nhà sản xuất nổi tiếng này còn tiết lộ rằng Từ Hy Viên đã "trẻ ra cả 10 tuổi" kể từ khi tái hôn.

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Từ Hy Viên được khen 'trẻ ra 10 tuổi' sau khi tái hôn

Được biết, kể từ khi Từ Hy Viên và DJ Koo tái hợp, Đại S đã tìm cho chồng mình một trợ lý riêng thông thạo cả hai ngôn ngữ Hàn - Trung vì nam nghệ sĩ đã nhận được rất nhiều lời đề nghị hợp tác. Điều này đồng thời cũng cho thấy, DJ Koo trong tương lai sẽ phát triển sự nghiệp của mình tại thị trường Đài Loan.

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DJ Koo được bà xã ủng hộ hết mình để phát triển sự nghiệp tại Đài Loan

Trước đó, DJ Koo và Từ Hy Viên đã hoàn tất tất cả các thủ tục để chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp vào đầu tháng 3 vừa qua. Tuy nhận rất nhiều buổi diễn ở Đài Loan nhưng vì tình hình dịch bệnh nên phải đến tối ngày 16/4 vừa qua thì DJ Koo mới chính thức diễn show đầu tiên, toàn bộ vé của đêm diễn cũng được bán hết sạch.

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Chuyện 'tình cũ không rủ cũng tới' của Từ Hy Viên và DJ Koo được nhiều người ngưỡng mộ và bàn tán

Thời gian qua, ngoài các buổi diễn trước công chúng, DJ Koo còn được Từ Hy Viên dẫn đến các buổi tiệc để tạo quan hệ với những nhân vật lớn trong giới giải trí xứ Đài. Có lẽ sau nhiều sóng gió, Từ Hy Viên quyết định sẽ lùi về sau, ủng hộ cho sự nghiệp của ông xã mình.

Ảnh: Internet

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