Từ Hy Viên vừa tái hôn, mẹ của Uông Tiểu Phi đã ám chỉ con trai chưa quên được vợ cũ

Sao quốc tế 29/04/2022 11:34

Sau khi khẳng định vẫn xem Từ Hy Viên là con dâu, mẹ của Uông Tiểu Phi lần này lại tiếp tục ám chỉ con trai mình vẫn chưa thể buông bỏ vợ cũ.

Theo truyền thông Trung Hoa, tối ngày 28/4 vừa qua, mẹ của Uông Tiểu Phi - bà Trương Lan đã đăng tải lên Douyin (TikTok bản Trung) một đoạn video ngắn ghi lại cảnh con trai đang thưởng thức đồ ăn rất bình thản. Nhiều người cũng để lại những lời khen cho ngoại hình trẻ trung của thiếu gia họ Uông.

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Uông Tiểu Phi trên kênh Douyin của mẹ

Bà Trương Lan sau đó cũng đã ấn "like" rất nhiều bình luận dưới video này, trong đó có một bình luận nhắc đến đoạn tình cảm dang dở của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi: “Mẹ luôn là người mẹ tốt, còn con trai vẫn chưa thoát ra khỏi chuyện tình cảm, buông bỏ thì mới có cuộc sống mới”.

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Bình luận mà bà Trương đã nhấn 'like'

Hành động này của bà Trương Lan đã khiến cho netizen cho rằng bà đang ngầm ám chỉ rằng thiếu gia Uông Tiểu Phi vẫn chưa thể quên được Từ Hy Viên dù cả hai đã ly hôn.

Bên cạnh đó, mẹ của thiếu gia họ Uông cũng đã ấn thích một bình luận: “Vừa trẻ vừa đẹp lại không thích, đi thích một người hói đầu”. Việc này khiến cho nhiều người phẫn nộ vì hành động này của bà như đang gián tiếp chê ngoại hình của DJ Koo - chồng mới của Từ Hy Viên. Netizen tỏ vẻ bất bình, cho rằng bà Trương Lan không nên chê bai ngoại hình người khác hay nâng tầm nhan sắc con mình quá mức như vậy.

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Bà Trương Lan gây phẫn nộ vì chê bai ngoại hình người khác
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Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi ly hôn sau 11 năm chung sống

Từ Hy Viên và DJ Koo đã đăng ký kết hôn tại Đài Loan vào tháng 4 vừa qua, cô đã trợ giúp ông xã của mình nhiều trong việc lấn sân sang thị trường âm nhạc xứ Đài. Về phần Uông Tiểu Phi, sau đổ vỡ hôn nhân, anh chú tâm hơn vào kinh doanh và phát triển sự nghiệp của mình.

Ảnh: Internet

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