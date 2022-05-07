Rạng rỡ sau tái hôn, Từ Hy Viên khoe 'bảo chứng hạnh phúc' với DJ Koo

Qua những hình ảnh mới nhất của Từ Hy Viên, có thể thấy nữ minh tinh đã hạnh phúc hơn rất nhiều kể từ khi tái hôn.

Tối ngày 5/5 vừa qua, quản lý của Từ Hy Viên đã đăng tải lên tài khoản cá nhân của mình một bức ảnh cô đang ăn tối cùng với Từ Hy Viên và DJ Koo. Tuy chỉ là một buổi đi ăn bình thường giữa bạn bè với nhau, có thể thấy nhận thấy rõ nữ minh tinh họ Từ đã vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc sau tái hôn.

Từ Hy Viên ngồi bên cạnh ông xã và đồng thời khoe hình xăm mới của mình - Ảnh: Internet

Trước đây, sau khi ly hôn với thiếu gia Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên một thời gian dài đã vô cùng tiều tụy và tinh thần bị suy sụp nghiêm trọng. Nhưng kể từ khi cô có hạnh phúc mới, có người nhận xét cô trông trẻ ra tới 10 tuổi. Bên cạnh đó, netizen cũng nhanh trí nhận ra rằng Đại S có một hình xăm mới ngay dưới xương quai xanh của mình.

Theo quản lý của Từ Hy Viên, đây là hình xăm đôi của Từ Hy Viên và DJ Koo, cô nói: "Dòng chữ đó là tên một bản tình ca tiếng Anh mà cả hai đều thích khi yêu nhau 24 năm trước. Bài hát này rất có ý nghĩa với hai người, vì vậy họ đã quyết định khắc tên nó lên cơ thể".

DJ Koo xăm hai hình xăm thể hiện tình yêu với bà xã - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, DJ Koo cũng khiến công chúng bất ngờ khi công khai 2 hình xăm mới của mình đó chính là tên của Từ Hy Viên bằng tiếng Hàn ở bả vai và một dòng chữ tiếng Anh bí ẩn ở cổ. Công chúng lúc ấy đều vô cùng tò mò hình xăm này có ý nghĩa gì thì nay đã được giải đáp.

Từ Hy Viên mong chồng sẽ định cư luôn tại Đài Loan - Ảnh: Internet

Sắp tới, DJ Koo sẽ có một buổi diễn tại Mỹ vào ngày 13/5, nhưng Từ Hy Viên sẽ không đi cùng anh mà ở lại Đài Loan chăm sóc các con. Đại S cũng cho biết, cô mong chồng sẽ định cư luôn tại quê hương cô để hai vợ chồng dễ dàng hâm nóng tình cảm.

DJ Koo rời Đài Loan sau 2 tháng kết hôn cùng Từ Hy Viên Sau 2 tháng cùng chung sống với Từ Hy Viên tại Đài Loan, DJ Koo trong thời gian tới sẽ sang Mỹ để biểu diễn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rang-ro-sau-tai-hon-tu-hy-vien-khoe-bao-chung-hanh-phuc-voi-dj-koo-467026.html