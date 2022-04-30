Kết hôn chưa lâu, DJ Koo đã xăm tên Từ Hy Viên lên cơ thể mình

Sao quốc tế 30/04/2022 19:57

Hành động này của DJ Koo đã chứng minh được "tình yêu to bự" mà nam nghệ sĩ dành cho bà xã Từ Hy Viên của mình.

Mới đây, hình ảnh DJ Koo đi xăm hình đã được một cơ sở xăm tại Đài Bắc chia sẻ lên mạng xã hội. Chủ cơ sở này cho hay, ông xã Từ Hy Viên đã xăm tới 2 hình cùng một lúc.

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Ông xã Từ Hy Viên đã xăm tới 2 hình cùng một lúc, 1 trong đó là tên tiếng Hàn của bà xã - Ảnh: Internet

Theo đó, DJ Koo đã xăm lên cánh tay của mình tên tiếng Hàn của Từ Hy Viên như một cách thể hiện tình yêu đến cô kèm với đó là kinh độ - vĩ độ của Đài Bắc. Còn hình xăm thứ 2 nằm trên cổ nam nghệ sĩ được nhiều người cho rằng là dòng chữa "Remember Together Forever". Tuy vậy thực hư ra sao thì không ai biết vì chủ tiệm xăm chỉ có thể tiết lộ khi được DJ Koo chấp thuận.

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DJ Koo và Từ Hy Viên vốn đã từng yêu nhau từ tận hơn 20 năm trước - Ảnh: Internet

DJ Koo và Từ Hy Viên vốn đã yêu nhau từ khi cô chỉ mới chập chững làm diễn viên, nhưng mối tình của cả hai chưa kịp sâu đậm đã phải kết thúc vì áp lực từ dư luận. Một thời gian sau, Từ Hy Viên kết hôn với thiếu gia Uông Tiểu Phi vì bị chồng "cắm sừng" sau 11 năm chung sống. Sau đó, vào đầu tháng 3/2022, Đại S bất ngờ thông báo cô sẽ tái hôn với nam nghệ sĩ xứ Hàn chỉ vài tháng kể từ khi ly hôn.

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Sau khi kết hôn, Từ Hy Viên đã giúp chồng phát triển sự nghiệp ở Đài Bắc - Ảnh: Internet

Đầu tháng 4 vừa qua, DJ Koo đã bay đến Đài Bắc để hoàn thành thủ tục kết hôn với Từ Hy Viên, đồng thời được cô giới thiệu đến các tên tuổi lớn trong làng giải trí. Cũng nhờ vậy mà hiện tại ông xã của Đại S trở thành gương mặt được ưa chuộng tại nhiều quán bar nổi tiếng xứ Đài, các buổi diễn của anh luôn trong tình trạng cháy vé và nhận được những phản hồi tốt từ công chúng.

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