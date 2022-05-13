Sau 2 tháng sống gần nhau, vợ chồng Từ Hy Viên bất ngờ 'đường ai nấy đi' vì điều này

Mới đây, truyền thông xứ Trung đưa tin vợ chồng Từ Hy Viên kết thúc 2 tháng sống gần nhau.

Vào ngày 13/5, trang ETtoday đưa tin rằng Koo Jun Yup, chồng Từ Hy Viên sẽ rời Đài Loan. Nam nghệ sĩ cho biết ra nước ngoài biểu diễn, kết thúc thời gian trăng mật và vun đắp tình cảm với nữ nghệ sĩ. Anh cho biết Từ Hy Viên không đồng hành cùng anh trong chuyến đi. Tuy nhiên, hiện chưa rõ lịch trình ở nước ngoài của Koo Jun Yup kéo dài bao lâu.

Trước đó, DJ Koo cho biết trở về Hàn Quốc làm việc, chăm sóc mẹ sau khi gặp gỡ Từ Hy Viên và gia đình cô. Cặp vợ chồng mới cưới được cho là sống chia xa một thời gian. Cả hai thông báo kết hôn ngày 8/3. Họ tiến đến hôn nhân sau vài tháng trò chuyện qua mạng dù chưa gặp lại nhau sau 24 năm xa cách. Ngày 28/3, cả hai hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn ở Đài Loan.

Từ Hy Viên và DJ Koo - Ảnh: Internet

Trang Sina cho biết Từ Hy Viên và Koo Jun Yup kết hôn là sự kiện hot nhất Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2022, với hơn 2 tỷ lượt theo dõi trên nền tảng mạng xã hội Weibo. Một số nguồn tin cho biết Từ Hy Viên và DJ Koo ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Những tài sản trước hôn nhân của Hy Viên đều thuộc về hai con cô, không liên quan đến Koo Jun Yup.

Sau khi tái hôn, Từ Hy Viên kín tiếng. Cô ít xuất hiện bên chồng ở địa điểm công cộng. Nhà sản xuất Chiêm Nhân Hùng chia sẻ tình yêu của DJ Koo giúp Từ Hy Viên trẻ trung. Hai vợ chồng thể hiện mối quan hệ gắn bó khi xăm những điều liên quan đến đối phương như tên, bài hát yêu thích lên cơ thể.

Trong thời gian kết hôn, nam nghệ sĩ có nghĩa vụ kiếm tiền chăm lo cho Từ Hy Viên và hỗ trợ cô nuôi dạy con riêng. Quản lý khẳng định Từ Hy Viên và Koo Jun Yup độc lập về công việc, tài sản cá nhân.

Theo truyền thông đánh giá, sự nghiệp của DJ Koo đang phất lên kể từ sau khi anh kết hôn với nữ diễn viên xứ Đài - Từ Hy Viên. Suốt thời gian qua, thông tin về cuộc hôn nhân của anh và Từ Hy Viên, mối quan hệ nhà gái cũng như chồng cũ của nữ diễn viên 'Vườn sao băng' luôn được nhiều người chú ý. Thậm chí, truyền thông còn gọi gia đình Từ Hy Viên là nhà Kardashian phiên bản Trung.

Trước thông tin kinh doanh thua lỗi, chồng cũ Từ Hy Viên đăng đàn giãi bày Trước những tin đồn kinh doanh thua lỗ, Uông Tiểu Phi đã đăng tải một bài viết mới trên trang cá nhân của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-2-thang-song-gan-nhau-vo-chong-tu-hy-vien-bat-ngo-duong-ai-nay-di-vi-dieu-nay-468412.html