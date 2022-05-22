Nhìn Từ Hy Viên hạnh phúc sau tái hôn, chồng cũ có động thái 'cay cú' đến thế này đây

Sau loạt hành động được cho là thể hiện sự bực dọc của mình đến chuyện hôn nhân của Từ Hy Viên, thiếu gia Uông Tiểu Phi và mẹ đã bị chỉ trích không thương tiếc trên MXH.

Cuộc hôn nhân của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã kết thúc vào cuối năm 2021 vừa qua sau hơn 1 thập kỷ ồn ào. Trong suốt 11 năm bên nhau, vị thiếu gia họ Uông liên tục vướng vào các tin đồn ngoại tình, dẫn đến việc bị vợ bỏ. Sau ly hôn, Đại S bị trầm cảm nặng, tăng cân không kiểm soát đến mức không dám xuất hiện trước truyền thông. Cuộc hôn nhân dài 1 năm của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi kết thúc không mấy êm đẹp - Ảnh: Internet Tuy vậy, vào đầu tháng 3/2022, Từ Hy Viên bất ngờ thông cô sẽ tái hôn với DJ Koo - nam nghệ sĩ người Hàn có mối quan hệ với cô từ 24 năm về trước. Kể từ đó, người quen cho biết nữ minh tinh ngày càng trẻ trung và đẹp ra, nụ cười cũng thường xuất hiện trên khuôn mặt của cô hơn.

Từ Hy Viên và DJ Koo tái hôn vào đầu tháng 3 vừa qua - Ảnh: Internet Về phía Uông Tiểu Phi, vị thiếu gia này rất chăm chỉ cập nhật các động thái mới nhất của mình trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, chồng cũ của Từ Hy Viên còn thường xuyên trả lời và nhấn "like" các bình luận của cư dân mạng.

Trong những bình luận mà Uông Tiểu Phi nhấn "like", cư dân mạng nhanh chóng nhận ra có nhiều comment thể hiện sự "cay cú" cũng như luyến tiếc của anh chàng như: "Đẹp trai thế này chẳng hiểu sao Từ Hy Viên lại bỏ", "Trong lòng anh ấy hẳn vẫn còn buồn lắm, tâm trạng ấy có thể nhìn thấy rõ qua ánh mắt. Cố lên nhé, mọi thứ sẽ tốt hơn". Bình luận mà Uông Tiểu Phi nhấn thích - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, mẹ ruột của Uông Tiểu Phi cũng bị netizen bắt gặp "like dạo" một số bình luận nói về chuyện tình cảm của con trai và công kích ngoại hình của chồng mới Từ Hy Viên như: "Vừa trẻ vừa đẹp lại không thích, đi thích một người hói đầu", "Mẹ luôn là người mẹ tốt, còn con trai vẫn chưa thoát ra khỏi chuyện tình cảm, buông bỏ thì mới có cuộc sống mới". Uông Tiểu Phi và mẹ bị chỉ trích vì dùng danh tiếng của Từ Hy Viên để đánh bóng tên tuổi - Ảnh: Internet Trước những hành động này của mẹ con Uông Tiểu Phi, cộng đồng mạng đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng hai người đang dùng tên tuổi của Từ Hy Viên để vực dậy danh tiếng của mình.

DJ Koo nhắc tên Từ Hy Viên khi sang Mỹ, netizen trêu: 'Mới đi vài ngày đã nhớ vợ' Phải xa Từ Hy Viên để sang Mỹ lưu diễn chỉ vài tháng sau khi kết hôn, DJ Koo đã bày tỏ tình cảm với bà xã mình bằng một cách vô cùng ngọt ngào.

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