Nhìn Từ Hy Viên hạnh phúc sau tái hôn, chồng cũ có động thái 'cay cú' đến thế này đây

Sao quốc tế 22/05/2022 16:28

Sau loạt hành động được cho là thể hiện sự bực dọc của mình đến chuyện hôn nhân của Từ Hy Viên, thiếu gia Uông Tiểu Phi và mẹ đã bị chỉ trích không thương tiếc trên MXH.

Cuộc hôn nhân của Từ Hy ViênUông Tiểu Phi đã kết thúc vào cuối năm 2021 vừa qua sau hơn 1 thập kỷ ồn ào. Trong suốt 11 năm bên nhau, vị thiếu gia họ Uông liên tục vướng vào các tin đồn ngoại tình, dẫn đến việc bị vợ bỏ. Sau ly hôn, Đại S bị trầm cảm nặng, tăng cân không kiểm soát đến mức không dám xuất hiện trước truyền thông.

tu hy vien 2
Cuộc hôn nhân dài 1 năm của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi kết thúc không mấy êm đẹp - Ảnh: Internet

Tuy vậy, vào đầu tháng 3/2022, Từ Hy Viên bất ngờ thông cô sẽ tái hôn với DJ Koo - nam nghệ sĩ người Hàn có mối quan hệ với cô từ 24 năm về trước. Kể từ đó, người quen cho biết nữ minh tinh ngày càng trẻ trung và đẹp ra, nụ cười cũng thường xuất hiện trên khuôn mặt của cô hơn.

tu hy vien 4

Từ Hy Viên và DJ Koo tái hôn vào đầu tháng 3 vừa qua - Ảnh: Internet

Về phía Uông Tiểu Phi, vị thiếu gia này rất chăm chỉ cập nhật các động thái mới nhất của mình trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, chồng cũ của Từ Hy Viên còn thường xuyên trả lời và nhấn "like" các bình luận của cư dân mạng.

Trong những bình luận mà Uông Tiểu Phi nhấn "like", cư dân mạng nhanh chóng nhận ra có nhiều comment thể hiện sự "cay cú" cũng như luyến tiếc của anh chàng như: "Đẹp trai thế này chẳng hiểu sao Từ Hy Viên lại bỏ", "Trong lòng anh ấy hẳn vẫn còn buồn lắm, tâm trạng ấy có thể nhìn thấy rõ qua ánh mắt. Cố lên nhé, mọi thứ sẽ tốt hơn".

tu hy vien 1
Bình luận mà Uông Tiểu Phi nhấn thích - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, mẹ ruột của Uông Tiểu Phi cũng bị netizen bắt gặp "like dạo" một số bình luận nói về chuyện tình cảm của con trai và công kích ngoại hình của chồng mới Từ Hy Viên như: "Vừa trẻ vừa đẹp lại không thích, đi thích một người hói đầu", "Mẹ luôn là người mẹ tốt, còn con trai vẫn chưa thoát ra khỏi chuyện tình cảm, buông bỏ thì mới có cuộc sống mới".

tu hy vien 3
Uông Tiểu Phi và mẹ bị chỉ trích vì dùng danh tiếng của Từ Hy Viên để đánh bóng tên tuổi - Ảnh: Internet

Trước những hành động này của mẹ con Uông Tiểu Phi, cộng đồng mạng đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng hai người đang dùng tên tuổi của Từ Hy Viên để vực dậy danh tiếng của mình.

DJ Koo nhắc tên Từ Hy Viên khi sang Mỹ, netizen trêu: 'Mới đi vài ngày đã nhớ vợ'

DJ Koo nhắc tên Từ Hy Viên khi sang Mỹ, netizen trêu: 'Mới đi vài ngày đã nhớ vợ'

Phải xa Từ Hy Viên để sang Mỹ lưu diễn chỉ vài tháng sau khi kết hôn, DJ Koo đã bày tỏ tình cảm với bà xã mình bằng một cách vô cùng ngọt ngào.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Hy Viên DJ Koo Uông Tiểu Phi sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

DJ Koo nhắc tên Từ Hy Viên khi sang Mỹ, netizen trêu: 'Mới đi vài ngày đã nhớ vợ'

DJ Koo nhắc tên Từ Hy Viên khi sang Mỹ, netizen trêu: 'Mới đi vài ngày đã nhớ vợ'

Không phải là nhẫn cưới, thứ này mới là 'vật đính ước' của Từ Hy Viên và DJ Koo

Không phải là nhẫn cưới, thứ này mới là 'vật đính ước' của Từ Hy Viên và DJ Koo

Mẹ ruột Từ Hy Viên an tâm khi con gái tái hôn với DJ Koo

Mẹ ruột Từ Hy Viên an tâm khi con gái tái hôn với DJ Koo

Sau 2 tháng sống gần nhau, vợ chồng Từ Hy Viên bất ngờ 'đường ai nấy đi' vì điều này

Sau 2 tháng sống gần nhau, vợ chồng Từ Hy Viên bất ngờ 'đường ai nấy đi' vì điều này

Từ Hy Viên chi mạnh hơn 15 tỷ đồng để làm điều này cho chồng mới

Từ Hy Viên chi mạnh hơn 15 tỷ đồng để làm điều này cho chồng mới

Trước thông tin kinh doanh thua lỗi, chồng cũ Từ Hy Viên đăng đàn giãi bày

Trước thông tin kinh doanh thua lỗi, chồng cũ Từ Hy Viên đăng đàn giãi bày

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 9 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI